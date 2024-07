Moins cher que les AirPods Max, ce nouveau casque audio est-il le meilleur du marché ?

Sonos a sorti en juin dernier son tout premier modèle de casque audio : est-il celui qu’il vous faut ?

Dyson s’est récemment fait remarquer avec la sortie récente de son premier casque « purement » audio, mais est loin d’être la seule marque à sortir un modèle cette année. En effet, Sonos, la marque experte dans les équipements de home-cinema a enfin sorti un appareil nomade avec le Sonos Ace : un casque à réduction de bruit active qui se fait déjà une place de choix sur le marché.

Un excellent casque pour la maison et pour l’extérieur

Le gros plus du Sonos Ace est qu’il dispose de toutes les fonctionnalités essentielles à un bon casque audio de divertissement. En effet, si vous vivez en appartement et ne souhaitez pas réveiller vos voisins : vous serez particulièrement heureux d’utiliser un casque compatible au son Dolby ATMOS et aptX Lossless (sans perte).

Si le casque n’accuse pas de connectivité WiFi ni de Bluetooth LE Audio, il possède tout de même le Bluetooth 5.4 et une connectivité multipoint pratique si vous voulez le connecter à votre TV et à votre smartphone en même temps.

Vous pourrez également connecter le casque à votre barre Sonos : pour le moment que via la barre de son ARC et sur iOS, mais les autres barres de son et l’application Android arriveront prochainement.

Et si vous désirez avoir le moins de latence possible, vous pouvez le brancher en filaire : très pratique pour toutes les personnes qui veulent l’utiliser pour les jeux vidéo.

Depuis son lancement en juin, de nombreux tests (comme celui de The Verge) sont sortis et attestent de la grande qualité de ce casque tant pour son esthétisme que pour ses performances.

Un casque pas exempt de tout reproche

Si l’on met de côté les mauvais points concernant certaines fonctionnalités manquantes qui devraient être réglés au cours des mises à jour, le Sonos Ace présente tout de même quelques défauts non modifiables…

Un casque lourd et qui tient chaud : avec ses 312 g, l’Ace de Sonos peut finir par être pesant et ses oreillettes (détachables : très bon point) peuvent tenir chaud – surtout l’été.

: avec ses 312 g, l’Ace de Sonos peut finir par être pesant et ses oreillettes (détachables : très bon point) peuvent tenir chaud – surtout l’été. Un casque imposant : il n’est pas pliable… Certes, Sonos fournit le casque avec une pochette rigide de protection et tous les équipements, mais dans un sac, elle prend une place considérable.

: il n’est pas pliable… Certes, Sonos fournit le casque avec une pochette rigide de protection et tous les équipements, mais dans un sac, elle prend une place considérable. Attention à la pluie : l’IP (indice de protection) n’est pas précisé sur la fiche produit, mais à cause des évents – très pratiques pour l’excellent mode transparence – le casque pourrait également prendre l’eau…

: l’IP (indice de protection) n’est pas précisé sur la fiche produit, mais à cause des évents – très pratiques pour l’excellent mode transparence – le casque pourrait également prendre l’eau… Les boutons physiques : on vous l’accorde, un bouton physique vaut mieux qu’un tactile qui ne marche pas, mais dans la même gamme de prix, Apple a opté pour une molette plus esthétique et moins bruyante.

Faut-il acheter le casque audio de Sonos ?

Bien qu’il possède des défauts, le casque Sonos reste un excellent produit avec une des meilleures réductions de bruit active du marché.

Sa compatibilité au Dolby ATMOS en fait un casque de choix pour toutes celles et ceux qui rechercheraient un appareil à la fois pour l’extérieur, mais aussi pour regarder des films et jouer aux jeux vidéo.

À 499€, ce casque reste un investissement onéreux, mais si vous n’êtes pas confiant (et sur Paris), Sonos ouvrira un pop-up store du 29 juillet au 11 août au 45 rue Saint Honoré où vous pourrez notamment essayer gratuitement le casque.