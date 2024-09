La CAF vous prête 1000€ pour l’achat d’un PC : comment en profiter ?

La CAF vous permet d’obtenir un prêt sans intérêt pour vous acheter un nouvel PC pour la rentrée : on vous explique comment faire.

La rentrée est déjà derrière nous depuis quelques semaines et certains étudiants profitent du confort d’un ordinateur pour taper leur cours. Alors pour ne pas raturer de nombreuses copies et pouvoir mettre en page vos leçons comme il faut : vous serez peut-être tenté d’acheter un ordinateur portable. Le problème ? C’est cher et tout le monde n’a pas nécessairement les fonds pour sortir 600, 700 voir 1000€ d’un coup.

C’est pourquoi la CAF vous propose un prêt sans intérêt sous certaines conditions.

Un prêt sous condition (mais vous pouvez probablement en profiter)

Lorsque l’on voit « sous condition » : beaucoup de personne ont le même réflexe de ne pas tenter quoique ce soit en se disant « je n’y aurais pas le droit » et pourtant, il y a de fortes chances que vous puissiez bénéficier de ce prêt.

Pour ce faire, il suffira de se rendre sur le site de la CAF, de bénéficier d’une prestation familiale ou sociale et d’avoir un quotient familial de 800€ maximum. Il faudra alors envoyer un devis à la CAF et attendre leur retour.

Cette aide est différente selon les revenus, mais aussi selon les régions : il est donc impossible de savoir quel sera votre montant dans un article généraliste. Toutefois, celle-ci peut monter jusqu’à 1000€ et possède trois points très positifs :

Vous n’aurez aucun intérêt à rembourser.

Vous ne devrez en rembourser que la moitié.

Le remboursement peut être étalé sur 36 mois (avec des mensualités de 25€ maximum).

De quoi s’offrir un PC à moindre coût et sans plomber les finances d’un mois.

Pour ne pas être le seul avec une feuille et un stylo

Quel ordinateur s’acheter ?

Si vous cherchez un ordinateur pour la fac ou juste pour du traitement de texte, vous n’avez pas nécessairement besoin d’investir dans un appareil à plus de 1000€ et de très nombreux ordinateurs suffiront largement à prendre vos cours ( ou faire tourner des jeux durant vos amphis ennuyeux ).

À ce titre, des marques comme DELL, HP ou Asus proposent des modèles très efficaces et aux rapports qualité/prix remarquables qui devraient vous permettre de vous équiper à moindre coût.