Apparu récemment dans notre dossier sur les meilleurs robots-multicuiseurs, le Cookeo a conquis son public grâce à un prix très concurrentiel et à sa simplicité d’usage. Présenté comme une sorte de cocotte-minute high-tech, il est capable comme n’importe quel autocuiseur de cuire des aliments sous haute pression, mais également de les réchauffer, de les faire dorer, mijoter, ou même les préparer à la vapeur. Un ustensile intelligent, donc, prévu pour concocter de nouvelles recettes gourmandes et nutritives sans perdre de temps.

Bref, vous voilà conquis et, ni une, ni deux, vous allez faire un tour sur internet pour en commander un et, surprise ! Pas une seule plateforme de distribution ne vous affiche le même tarif. On comprend rien, on en a gros. Pas de panique, on vous explique quel est le vrai prix du Cookeo, selon ses accessoires et fonctionnalités.

Gammes à moins de 250 € : Cookeo Classic et Cookeo USB

Le moins cher de la marque Cookeo est déjà un super allié pour agrémenter votre savoir-faire culinaire, avec notamment 6 + 1 fonctionnalités de préparation. À savoir :

pression

vapeur

mijoter dorer

cuire doucement

réchauffer

Auxquelles s’ajoute le maintien au chaud. Le tout pouvant être envoyé en départ différé (jusqu’à 15 heures). Pour les maîtriser à la perfection, l’interface de l’écran 2,8 pouces permet de choisir parmi 4 modes d’utilisation (ingrédients, recettes, manuel et bibliothèque), grâce à un bouton à molette.

Les guides pas à pas apparaissent sous forme de texte, et les recettes intégrées adaptent les quantités requises au nombre de personnes à régaler (2,4 ou 6). Cependant, les Cookeo Classic se cantonnent au nombre de recettes reçues nativement. La cuve, le couvercle et le panier à vapeur passent au lave-vaisselle. Enfin, 2 coloris disponibles : le rouge et le blanc.

Trois grandes versions du Cookeo Classic

Après avoir sorti 7 séries au total, le Cookeo Classic se décline actuellement en 3 versions très proches les unes des autres, avec pour différence principale le nombre de recettes :

Cookeo CE700100 (1600 W et 100 recettes) à 219,99 € sur le site de Moulinex ;

(1600 W et 100 recettes) à 219,99 € sur le site de Moulinex ; Cookeo + CE851A10 (1600 W et 150 recettes) à 229,99 € ;

(1600 W et 150 recettes) à 229,99 € ; Cookeo + CE85B510 (1600 W et 180 recettes) à 249,99 €.

Tarifs des Cookeo Classic

Pour un modèle intégrant 100 recettes, vous pouvez facilement vous le procurer à – 4,5%, ci-dessous. Mais il y a plus intéressant encore, si vous voulez tenter l’expérience du reconditionné à -38% pour le modèle CE851100 à 150 recettes !

Cookeo Connect, le milieu-de-gamme entre 250 € et 350 €

Si vous voulez attraper plus de 150 recettes, vous pouvez opter pour un produit un peu plus sophistiqué, incarné par le Cookeo Connect. Il ressemble au Cookeo normal avec les 6+1 mêmes programmes de cuisson et de maintien au chaud, le même écran 2,8 pouces et la même cuve de 6 L.

Ce qui diffère, en revanche, c’est la connexion Bluetooth, qui permet d’appairer votre autocuiseur à l’application mobile de votre Cookeo.

toutes les recettes de la marque Cookeo sont entre vos mains, et elles se comptent en milliers ;

sont entre vos mains, et elles se comptent en ; les recettes publiées par la communauté des utilisateurs de Cookeo sont également à votre disposition ;

sont également à votre disposition ; vous pouvez ajouter vos propres annotations selon une interface mobile très intuitive.

Il en existe trois séries dont voici les références :

Cookeo Connect CE855821 (1600 W et 150 recettes)

CE855821 (1600 W et 150 recettes) Cookeo + Connect CE857800 (1600 W et 200 recettes)

CE857800 (1600 W et 200 recettes) Cookeo + Mega Connect CE859800 aussi appelé Cookeo + connect Grameez sur le site de Moulinex (1600 W, 200 recettes, un moule à gâteau et une balance de cuisine connectée) à 329,99 €.

Après synchronisation, vous suivez les recettes pas à pas selon les consignes en format texte.

Les recettes les plus simples seront prêtes en une quinzaine de minutes, voire dix minutes pour les pommes de terre à haute pression.

Tarifs du Cookeo Connect

Les prix restent relativement élevés, et les ristournes habituelles (ci-dessus) ne dépassent pas les – 8%. Mais vous pouvez également vous diriger vers du matériel reconditionné, meilleur pour la planète, pour un joli – 15 %.

Et si vraiment le prix vous surine le portefeuille, une offre d’occasion pourrait vous convenir :

Cookeo Touch : le haut-de-gamme à + de 350 €

Nous voilà entrés dans la cour des grands ! De ce côté, les programmes de cuisson sont au nombre de 12 (+ 1 avec le maintien au chaud) :

cuisson basse, haute ou ultra haute pression ;

; vapeur douce ou boost ;

ou ; dorage ;

; rissolage ; cuisson lente ;

; mijotage doux, moyen ou fort ;

; réchauffage ;

maintien au chaud.

De cette façon, il devient possible de cuisiner encore plus rapidement, avec des plats réussis en 10 minutes (voire 7 minutes pour de bonnes vieilles patates toutes simples) ! Mais ce n’est pas tout, l’écran couleur LCD a évolué ; il est désormais tactile, inclinable, hyper étanche et mesure 4,3 pouces. En conséquence, les tutoriels sont enrichis de photos et de vidéos. La cuve de 6L, elle, ne bouge pas et les appareils ne descendent plus au-dessous de 1600 W de puissance. Mais il existe deux sortes de Cookeo Touch : ceux sans Wi-Fi, et ceux avec Wi-Fi !

Cookeo Touch blanc sans Wi-Fi

On le reconnaît facilement à sa couleur blanche : le Cookeo Touch CE901100 simple régresse un peu au niveau des recettes accessibles, puisqu’il n’ira pas chercher au-delà des 250 recettes comprises. Pas de Bluetooth, pas d’application.

Les plus adeptes du mode manuel sauront amplement s’en satisfaire. On notera quand même l’ajout d’un filtre pour sélectionner des préparations de type “entrée”, “plat” ou “dessert” en fonction du temps requis, à savoir 10, 20 ou 30 minutes.

Tarif du Cookeo Touch

Le Cookeo Touch sans Wi-Fi, initialement à 399,99 €, ne semble plus en vente sur le site. Néanmoins, le lien ci-dessous indique une petite remise de – 8%, ce qui ne gâche rien. Juste après, vous trouverez la meilleure offre en reconditionné, à – 32 % !

Cookeo Touch Wi-Fi noir : des recettes illimitées à + de 400 €

Forcément, avec une connexion Wi-Fi, c’est cheaté ! Sur le modèle CE902800 (à 449,99 € sur le site), toutes les recettes Moulinex et celles de la commu se synchronisent automatiquement à chaque connexion à internet, en plus des 250 natives. D’autre part, le meilleur des modèles Cookeo ajoute deux modes à ses menus interactifs : “frigo” et “carnets de recettes”.

Pour le premier, vous allez trouver des suggestions pour cuisiner à partir de ce qui reste dans le garde-manger, et pour le second, vous pourrez noter et retrouver vos recettes perso.

Tarifs du Cookeo Touch Wifi

La version Wi-Fi de l’autocuiseur touche du doigt les 450 €, avec une version limitée, baptisée AQUA pour son joli bleu chromé. Il est déjà possible d’effectuer de petites économies grâce au lien ci-dessous : vous y trouverez le Cookeo Touch Wifi à 431 € (soit – 4%). Mais parce qu’on est les meilleurs, on vous l’a aussi trouvé pour moins de 400 €, soit un -11 % pas piqué des hannetons ! Bref, tout est là :

Voilà, c’est tout pour le moment, mais nous vous tiendrons informés à la moindre évolution des prix !

