La balance connectée Withings bénéficie d’une grosse réduction pour une durée limitée

Imaginez une balance qui ne se contente pas de mesurer votre poids. C’est ce que propose la Withings Body Comp, une balance connectée de dernière génération qui s’octroie une belle promotion sur Amazon.

Aujourd’hui, surveiller sa santé ne se limite plus à un simple chiffre sur la balance. Grâce à la balance Withings Body Comp, découvrez une approche holistique du suivi de votre bien-être.

Et pour ne rien gâcher, cette innovation technologique est actuellement en promotion sur Amazon, une occasion en or pour adopter un mode de vie plus sain sans casser votre tirelire.

La Withings Body Comp est à -20% sur Amazon

Profiter d’une promotion sur un produit aussi innovant que la Withings Body Comp, c’est l’opportunité parfaite pour améliorer votre suivi de santé à domicile. Habituellement proposée à 199€, cette balance connectée est maintenant disponible à 159,95€ sur Amazon. Soit une très belle réduction de 20%. Mais attention l’offre est à durée limitée !

En plus des mesures classiques, la Body Comp vous offre une analyse détaillée de votre composition corporelle, y compris votre pourcentage de graisse corporelle, la masse musculaire, et même l’état de votre santé cardiovasculaire grâce à des mesures avancées comme l’âge vasculaire.

Withings Body Comp : la balance pour un suivi de santé complet ?

Conçue par la marque française Withings, réputée pour ses innovations en santé connectée, la Body Comp va bien au-delà des simples balances que l’on trouve sur le marché.

Mesures détaillées de la composition corporelle : poids, IMC, pourcentage de graisse corporelle, masse musculaire, masse osseuse et rétention d’eau.

: poids, IMC, pourcentage de graisse corporelle, masse musculaire, masse osseuse et rétention d’eau. Suivi de la santé cardiovasculaire : mesure de la vitesse d’onde de pouls pour évaluer la rigidité des artères.

: mesure de la vitesse d’onde de pouls pour évaluer la rigidité des artères. Connectivité intelligente : synchronisation automatique avec l’application Health Mate pour des données centralisées et des conseils personnalisés.

: synchronisation automatique avec l’application Health Mate pour des données centralisées et des conseils personnalisés. Design élégant et durable : un appareil à la fois esthétique et robuste, conçu pour durer.

