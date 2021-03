De plus en plus d’objets de notre quotidien acquièrent de nouvelles propriétés, certaines entreprises cherchent à compléter cette foule croissante avec des bagues connectées. Bien qu’il en existe une dans le commerce depuis 2013, c’est récemment que plusieurs modèles ont fait leurs apparitions. Leurs fonctions ne demeurent pas toutes identiques, mais aspirent à un but commun, celui de simplifier toujours plus certaines actions.

Ring Pay : le sans contact au bout des doigts

Véritable pionnier dans le secteur, la société anglaise McLear lance ce produit en 2013. Cette bague se concentre sur une fonction : être un moyen de paiement pratique et avantageux pour l’utilisateur. Tout comme une carte bancaire dite « sans contact », elle permet de réaliser des achats qui n’excèdent pas plusieurs dizaines d’euros grâce à une puce NFC intégrée. Nul besoin de sortir quelque chose de sa poche ou de son portefeuille, il suffit de présenter sa bague devant le terminal de paiement. Ce petit morceau de technologie possède un revêtement solide, waterproof et hypoallergénique pour ne pas irriter la peau et résister aux aléas de la vie quotidienne. La bague ne nécessite pas de recharge mais se limite à une durée de vie de trois ans. Pour l’instant, elle n’est disponible qu’au Royaume-Uni pour 89,99 £.

Une expérience utilisateur complète et sûr

Le contrôle de la bague s’effectue via une application dédiée pour gérer notamment son solde et garder un historique de ses opérations. Celui-ci demeure indépendant du compte bancaire pour des raisons de sécurités évidentes. L’application permet d’ailleurs de verrouiller la bague à distance dans le cas où celle-ci a disparu par exemple. Tout ce qui concerne l’objet est protégé par un mot de passe qui peut s’accompagner d’une empreinte digitale. L’app RingPay gère jusqu’à 4 bagues en simultanés, utile pour notamment transférer les soldes d’un anneau vers l’autre. Enfin, McLear agrémente cet outil de 3 fonctionnalités spécifiques.

RingPay Rewards : Un achat dans une enseigne partenaire vous est partiellement remboursé. Ce gain reste sur le solde de la bague pour d’autres paiements.

: Un achat dans une enseigne partenaire vous est partiellement remboursé. Ce gain reste sur le solde de la bague pour d’autres paiements. RingPay Giving : Via l’application, il est possible de paramétrer un montant et des conditions pour effectuer une donation à chacune de vos transactions. Celle-ci va à l’organisme de charité de votre choix parmi un large catalogue de partenaires.

: Via l’application, il est possible de paramétrer un montant et des conditions pour effectuer une donation à chacune de vos transactions. Celle-ci va à l’organisme de charité de votre choix parmi un large catalogue de partenaires. RingPay + : Un abonnement premium qui donne accès à des offres et réductions exclusives.

Aeklys : la bague connectée française

Développée par la société d’origine corse ICARE Technologies en partenariat avec le designer industriel Philip Starck, elle intègre de nombreuses fonctionnalités. La première reste le paiement sans contact avec un solde indépendant gérable depuis l’application. Aeklys propose des options pour la domotique, car elle demeure compatible avec la plupart des serrures connectées. Icare Technologies a d’ailleurs réalisé un partenariat avec Elocky, une entreprise française spécialisée dans ce domaine. Celle-ci propose une réduction sur ses serrures eVy 2 pour les clients d’Aeklys. La bague permet également d’acheter des titres de transport, de transmettre sa carte de visite digitale ou encore de déverrouiller son ordinateur doté d’une puce NFC. Parmi les différents brevets déposés pour créer ce produit se trouve le Wave control : une sécurité qui empêche la bague d’émettre si elle est active. L’utilisateur décide par une simple pression du pouce du bon fonctionnement de l’objet.

On vous a déjà parlé des meilleures serrures innovantes avec notamment un comparatif des serrures connectées du marché et le test de la Yale linus Smart Lock.

Les ambitions de Icare Technologies pour la Aeklys by Starck

La société Icare Technologie envisage bien d’autres usages pour leur bague connectée. En effet, l’entreprise teste différentes options qui seront bientôt disponibles.

Déverrouillage et démarrage automobile avec le simple contact de la bague

Faire office de billet de train ou de carte d’embarquement

La possibilité de remplacer vos différents badges : carte de transport, de salle de sport, de parking…

L’objectif demeure simple, concentrer en un petit objet une partie importante de nos actions du quotidien. L’accès à tout cela n’est évidemment pas gratuit et revient à 199 euros la bague en plus du prix de certains services.

Oura Ring : la bague sensible à votre santé

Le produit de la firme finlandaise Oura diffère complètement des précédents modèles. En effet, il possède plusieurs capteurs qui mesurent avec précision le rythme cardiaque, la température corporelle et l’activité physique de son porteur. L’ensemble des mesures se retrouvent sur l’application associée à l’anneau et permet à l’utilisateur de suivre ses données. La bague est dotée de deux capteurs LED infrarouges, d’un gyroscope, d’un accéléromètre et d’un capteur de température. Selon Oura, cet ensemble possède une précision de 99,7 % soit celle d’appareils médicaux professionnels.

L’utilité de la Oura Ring

De jour, la bague mesure entre autres votre niveau d’activité, les calories brûlées et le temps que vous avez passé immobile. La nuit, elle évalue la durée et surtout la qualité de votre sommeil. Toutes ces données sont consultables sur l’application Oura pour les comparer d’un jour à l’autre par exemple. Cette collecte d’information se transforme en scores qui indiquent la qualité de votre sommeil ou votre niveau de récupération après celui-ci. La bague signale également à son utilisateur s’il est bon ou pas de se lancer dans une activité physique en fonction de ces scores. La firme responsable de son développement souhaite que ces informations de santé deviennent accessibles à tous. Contrairement aux modèles précédents, la Oura Ring possède une batterie avec une autonomie d’une semaine. Enfin, ce produit demeure bien plus cher que les autres, il faut en effet débourser 314 euros pour l’obtenir.

ORII : la bague assistant vocal

Ce modèle demeure lui aussi très singulier avec des fonctions originales et un design moins discret. Reliée à votre téléphone, elle permet d’effectuer des appels ou d’y répondre sans le sortir de votre poche. La bague possède en effet un petit haut-parleur et un micro intégré pour cela. Ce dernier transforme l’objet en un assistant vocal portatif relié à un smartphone ou un Google Home par exemple. Une pression sur le dessus l’active et il suffit ensuite de dire la commande voulue. ORII retranscrit également les SMS reçus et donne à l’utilisateur la possibilité de dicter ses réponses. Bien que ce soit une bague, le son reste qualitatif notamment grâce à une technologie dite de conduction osseuse. Celle-ci permet, selon ses concepteurs, de garantir des appels clairs même dans un lieu bruyant. Auparavant disponible pour environ 150 euros, la bague n’est plus disponible à cause des conditions actuelles pleines d’incertitudes.

« ORII est interrompu en raison d’une logistique et d’une production imprévisibles. »

Certaines fonctionnalités restent silencieuses

La voix n’est pas le seul instrument utile au bon fonctionnement de la bague ORII. En effet, elle intègre des commandes en fonction des mouvements du doigt. Un coup en avant met la pause sur la musique tandis qu’un en haut active l’assistant vocal et qu’un autre en arrière déclenche la lecture des messages. Le dessus est également doté d’une petite LED qui s’allume d’une certaine couleur lorsque le smarphone reçoit quelque chose. Il est possible d’attribuer le rouge à une notification WhatsApp et le bleu à un appel par exemple. Comme cette diode, les mouvements de doigts peuvent être liés à des actions spécifiques en fonction des désirs du porteur.

Amazon Echo Loop : Alexa toujours avec soit

La firme de Jeff Bezos s’est également lancée dans le domaine avec une bague qui sert d’assistant vocal. Ses possibilités demeurent en revanche plus limitées que la ORII. Il est donc possible de parler à Alexa, Google Home ou Siri en pressant un petit bouton sans sortir son téléphone ou hausser le ton pour être entendu depuis une autre pièce. Le micro demande à être placé vraiment à proximité de la bouche ce qui rend la bague difficile d’utilisation pour un appel. L’anneau n’est pour l’instant disponible qu’aux États-Unis au prix de 129,99 $.

Y a-t-il une limite de paiement au sans-contact avec les bagues connectées ?

Tout comme pour les cartes bancaires, ces anneaux possèdent un plafond à hauteur de 50 euros en France. De plus, au-delà de ce montant la bague ne permet pas de réaliser une transaction. À l’inverse, cette action demeure possible au Royaume-Uni en rentrant un code PIN pour les achats plus coûteux.

Existe-t-il des bagues connectées qui ne sont pas cher ?

Il est facile de trouver des anneaux NFC sur Amazon à des prix très variés. En revanche, la plupart n’ont vraiment pas l’air fiables ou même fonctionnels au vu des évaluations de la part des utilisateurs.

Combien coûte une bague connectée ?

Pour obtenir un anneau fiable avec de bonnes fonctionnalités, difficile de descendre en dessous de la centaine d’euros. Le RingPay de la firme anglaise McLear fait partie des moins chers. Cette bague utile pour le paiement sans contact est uniquement disponible au Royaume-Uni pour 89,99 £.

Que puis-je faire avec une Bague connectée NFC ?

Les puces intégrées dans ces produits offrent une multitude de possibilités à leurs porteurs. En fonction des modèles il est possible de faire différentes choses :