Avec ses 14 millions d’utilisateurs, NordVPN occupe une place de leader dans le monde des VPN. Cette place s’explique par ses nombreux atouts, et notamment par les débits impressionnants qu’il offre à ses abonnés. Mais à l’heure où la concurrence s’intensifie entre fournisseurs VPN, comment NordVPN tire-t-il son épingle du jeu ? Pourquoi choisir NordVPN aujourd’hui ? Voici notre test et avis exhaustif sur les avantages et inconvénients de ce service VPN.

On aime…

Les vitesses de navigation, vraiment impressionnantes

Une très bonne politique de confidentialité

Les options de sécurité offertes par le VPN

Les fonctionnalités additionnelles, et notamment la présence de différents types de serveurs spécialisés

On aime moins…

Les rubriques d’aide et l’assistance technique par chat, qui ne sont pas accessibles depuis l’application VPN

La difficulté à configurer NordVPN sur certains routeurs

Fiche Technique : caractéristiques de NordVPN

NOMBRE DE SERVEURS 5200 serveurs, dans 60 pays NOMBRE DE CONNEXIONS SIMULTANÉES 6 INTERFACES POUR Windows, MacOS, Android, iOS, Linux, Google Chrome, Firefox, Android TV, Amazon Firestick TV, Xbox, Playstation, Nintendo Switch. GARANTIE Satisfait ou Remboursé 30 jours

Sécurité et rapidité : les qualités techniques de NordVPN

Les performances techniques de NordVPN le classent d’emblée dans les meilleurs VPN existants. Il dispose en effet de technologies éprouvées. Et tous les tests montrent la fiabilité des connexions offertes par Nord VPN. Examinons dans le détail ses caractéristiques.

Quels sont les protocoles VPN disponibles ?

On trouve chez NordVPN les protocoles de connexion VPN les plus sûrs à l’heure actuelle : OpenVPN, IKEv2 (sur Mac et iOS), et « NordLynx » qui correspond à WireGuard.

NordVPN a développé une solution efficace pour améliorer le protocole WireGuard. Baptisée « Nordlynx », elle en renforce la rapidité et la confidentialité. En effet, le protocole VPN WireGuard propose des vitesses très rapides, mais il doit stocker provisoirement quelques données identifiables des utilisateurs pour fonctionner correctement. NordLynx permet d’utiliser WireGuard en évitant ce biais.

Quels types de serveurs propose NordVPN ?

NordVPN dispose de 5200 serveurs, un nombre impressionnant, dont 1800 aux USA. Ils se répartissent dans 60 pays, ce qui laisse déjà un large choix de connexions. 90 % des serveurs de NordVPN sont des serveurs 10 Gbps, une puissance supérieure aux serveurs classiques VPN (1 Gbps). Ils offrent ainsi d’excellent débits et peuvent accueillir davantage d’utilisateurs sans ralentir leur connexion. Par ailleurs, NordVPN est propriétaire de tous ses serveurs. Il en gère directement 10 %, installés dans des lieux sécurisés.

Le fonctionnement des serveurs NordVPN

NordVPN utilise uniquement des serveurs à mémoire vive. C’est un gage de confidentialité. En effet, les serveurs RAM ne stockent aucune donnée de façon permanente. Si l’un d’eux était dérobé ou piraté, il ne pourrait donc révéler aucune information sur les activités des abonnés à NordVPN.

Les différents types de serveurs

Outre ses serveurs VPN classiques, NordVPN propose plusieurs catégories de serveurs spécialisés :

des serveurs VPN optimisés pour le peer-to-peer (P2P),

des serveurs VPN dits « obfusqués » pour déjouer la censure de certains pays comme la Chine,

des serveurs à double VPN (connexion Multi Hop), pour rendre les connexions à internet encore plus anonymes,

des serveurs avec adresse IP dédiée.

des serveurs « onion over VPN », pour une connexion directe au moteur de recherche TOR.

il n’y a pas de serveurs réservés au streaming sur NordVPN : tous les serveurs sont optimisés pour cet usage.

A l’exception des serveurs P2P, il faut utiliser les protocoles OpenVPN, ou éventuellement IKEv, pour avoir accès aux serveurs spécialisés.

Quelles sont les vitesses offertes par NordVPN ?

NordVPN est selon tous les avis l’un des systèmes VPN les plus rapides du marché, sans doute même le plus rapide. Il dispose de serveurs puissants et nombreux, ce qui évite leur saturation. Nous avons réalisé quelques mesures avec notre connexion. Elles confirment les nombreux tests de vitesse déjà effectués sur NordVPN.

Sans connexion VPN, voici les mesures que nous obtenons :

En utilisant la fonction « connexion automatique », NordVPN nous connecte à Marseille. La vitesse est quasiment identique à la connexion sans VPN :

Voyons maintenant une connexion aux USA, utile si l’on cherche à faire du streaming depuis Netflix avec NordVPN. Nous avons utilisé la fonction « connexion la plus rapide » depuis les USA (voir ci-dessous). Les vitesses offertes par NordVPN restent impressionnantes. Aucun souci pour visionner des vidéos en HD avec de telles performances !

Une destination aussi éloignée que l’Australie donne encore d’excellents résultats (voir ci-dessous). Le délai de latence (ping) devient plus élevé, c’est tout à fait normal étant donné la distance géographique.

Ces résultats restent bien sûr aléatoires : la vitesse de connexion d’un VPN évolue beaucoup en fonction de la connexion d’origine, des moments de la journée et des serveurs utilisés (nous n’allons pas tester les 5000 connexions de NordVPN !). Mais ils donnent une idée des excellentes performances de NordVPN.

NordVPN protège-t-il bien la navigation en ligne ?

Nous avons effectué plusieurs tests IP avec NordVPN. Nous n’avons pas constaté de fuite d’adresse IP. A chaque fois, nous étions correctement localisés dans le pays du serveur VPN utilisé. Aucune donnée DNS n’a échappé non plus à la protection du VPN. Ajoutons que NordVPN a fait vérifier en 2021 la sécurité de ses applications pour Mac, Windows, iOS et Android par VerSprite, un cabinet d’expertise indépendant.

Protection de la vie privée, confidentialité

NordVPN a eu un problème avec l’un de ses datacenters en 2018, ce qui l’a conduit à lancer un audit de l’ensemble de ses serveurs. Mais il n’a jamais laissé fuiter aucune donnée de ses utilisateurs. Ses garanties en matière de respect de la vie privée semblent donc très convaincantes.

Où est situé le siège de NordVPN ?

NordVPN est installé au Panama. Ce pays ne fait pas partie des alliances de renseignement des 5 eyes, 9 eyes et 14 eyes (rendez-vous sur notre guide d’achat des VPNS pour tout savoir sur ces alliances). La protection de la vie privée y est donc plus sûre : NordVPN est théoriquement à l’abri de demande d’informations provenant d’autorités gouvernementales.

NordVPN conserve-t-il les données de ses utilisateurs ?

NordVPN fait partie des meilleurs VPN no log : il ne surveille pas les activités de ses utilisateurs, et n’en conserve pas d’archives.

Pour chacun de ses abonnés, NordVPN garde uniquement un mail et un pays, ainsi qu’un moyen de paiement. Mais ceux qui cherchent un anonymat complet peuvent payer leur abonnement à NordVPN en crypto monnaie.

NordVPN retient aussi temporairement le nom d’utilisateur et l’horaire de connexion à son VPN, pour vérifier le nombre de connexions utilisées. Il efface ces informations dans les 15 minutes qui suivent la fin de la connexion au VPN.

NordVPN conserve des informations anonymes sur le fonctionnement de ses applications. On peut cependant désactiver la collecte des données de diagnostic et de statistiques depuis la section « paramètres » du VPN.

Enfin, si vous échangez par chat avec NordVPN, votre conversation sera archivée pendant une durée qui n’excède « généralement » pas deux ans, pour reprendre les termes exacts de la politique de confidentialité. Rappelons que la loi européenne sur les données personnelles vous permet de demander à tout moment leur effacement. NordVPN vous confirmera alors la suppression de celle-ci.

NordVPN semble donc bien garantir une confidentialité optimale à ses usagers. Le VPN a de plus fait vérifier sa politique de confidentialité no log par un audit externe en 2018 puis à nouveau en 2020. C’est l’antenne suisse d’un cabinet réputé, PricewaterhouseCoopers, qui a réalisé cet audit.

Quelles sont les options de sécurité de NordVPN ?

Comme tous les meilleurs VPN actuels, NordVPN propose un certain nombre d’outils intéressants pour sécuriser votre connexion. Ils sont très faciles à activer ou désactiver depuis l’onglet paramètres de l’application VPN.

Le killswitch de NordVPN NordVPN propose bien sûr une fonction killswitch, activée par défaut. Elle s’avère indispensable pour protéger votre navigation internet dans le cas où le VPN cesse de fonctionner. Plus original, un « App kill switch » déconnecte aussi d’internet les applications que vous aurez définies, dans le cas d’une perte de connexion du serveur VPN.

La connexion automatique au démarrage Vous pouvez choisir d’activer le logiciel VPN au démarrage de votre ordinateur ou de votre smartphone. Cette fonction permet d’éviter de surfer sur Internet sans protection, en cas d’oubli. On peut prédéfinir le serveur de connexion lorsqu’on active cette fonction.

CyberSec, un bloqueur de pub Nord VPN intègre à son VPN un bloqueur de publicités et de logiciels malveillants dénommé CyberSec. Vous pouvez l’activer ou le désactiver depuis l’onglet « paramètres ».

Une surveillance des fuites sur le Darknet Très intéressante, cette fonction vous prévient si votre adresse mail et les informations qui peuvent l’accompagner ont été divulguées sur le dark web. Vous pouvez ainsi sécuriser sans attendre vos données, notamment modifier les mots de passe compromis.

Quelles sont les options de sécurité de NordSecurity ?

La société-mère de NordVPN propose d’ajouter deux options de sécurité à votre abonnement :

NordLocker, un cloud qui conserve tous vos documents écrits, audios ou vidéos, en les cryptant.

NordPass, un gestionnaire de mots de passe sécurisé. Vous pouvez aussi vous en servir pour générer des mots de passe de qualité.

Ces deux solutions de sécurité existent en version gratuite limitée. Vous pouvez aussi les ajouter en version premium à votre abonnement à NordVPN, moyennant un petit supplément. Elles ont l’avantage de renforcer votre sécurité en ligne.

Quelles sont les valeurs de Nord VPN ?

NordVPN revendique une image d’entreprise éthique et responsable. Son VPN est ainsi mis gratuitement à la disposition d’organisations à but non lucratif comme Amnesty international, et de militants des droits de l’homme (en Iran, Hong Kong, Vénézuéla notamment). NordVPN propose également son VPN gratuit en urgence pendant 6 mois aux journalistes et aux personnes victimes de censure politique. Les demandes d’accès à ces offres gratuites se font via un formulaire disponible sur le site Internet de NordVPN.

Cependant, NordVPN se fait remarquer par ailleurs par une politique publicitaire assez insistante. Sur le site du VPN, l’impression est un peu la même. Attention notamment aux conditions de résiliation : les abonnements mensuels à NordVPN sont débités 5 jours avant la fin du mois en cours. Et pour les abonnements annuels, le prélèvement s’effectue « au moins 14 jours » avant le dernier jour d’abonnement. N’attendez pas le dernier moment si vous voulez mettre fin à votre abonnement.

Les utilisations de NordVPN

Outre la sécurité générale de la navigation internet, les VPN s’utilisent beaucoup pour faciliter le streaming et le téléchargement de films et vidéos. Ils ont aussi une utilité spécifique dans les pays où existe une censure du web. NordVPN représente un très bon choix pour ces différentes activités.

Le téléchargement se fait-il facilement ?

NordVPN propose une centaine de serveurs réservés au P2P dans son interface. Vous pouvez donc sans problème télécharger des torrents si cette activité vous intéresse. Les différents tests montrent que les téléchargements se réalisent sans difficulté et rapidement.

Le streaming est-il possible depuis les serveurs de NordVPN ?

Un très grand nombre d’utilisateurs de VPN s’en servent pour accéder aux catalogues des sites de streaming situés à l’étranger : Netflix US ou UK notamment. Nous avons pu accéder sans difficulté à Netflix USA avec NordVPN, ainsi qu’à Amazon Prime Video et Disney+. Aucun problème non plus pour nous connecter à Netflix UK et BBC iPlayer depuis les serveurs anglais de NordVPN.

NordVPN contourne-t-il la censure ?

NordVPN met à disposition des serveurs dédiés, dits « obfusqués », pour contourner la censure : ils dissimulent au fournisseur d’accès internet que vous utilisez un VPN. Sans l’avoir testé nous-mêmes, nous constatons que les avis sur NordVPN sont positifs dans cet usage : il permet d’éviter la censure en Chine, en Iran et en Turquie. Les avis sont plus partagés sur la connexion depuis les Émirats arabes unis.

Facilité d’utilisation et ergonomie

Pour qu’un VPN soit efficace, il doit être facile à installer, activer et désactiver. Il doit aussi pouvoir s’utiliser sur plusieurs appareils connectés en même temps, afin de protéger l’ensemble de vos activités sur le web. NordVPN propose 6 connexions simultanées possibles, ce qui permet une protection exhaustive de votre activité sur le Web.

Sur quels appareils peut-on installer NordVPN ?

Les possibilités d’utilisation de NordVPN sont larges :

Le VPN propose bien sûr des programmes pour les systèmes d’exploitation Mac et Windows, et des applications pour Android et iOS. Il existe également une configuration NordVPN adaptée à Linux.

Curieusement, il existe deux applications différentes de NordVPN pour Mac : l’une avec les protocoles WireGuard et IKEv2/IPSec, l’autre avec les protocoles OpenVPN.

NordVPN peut s’installer sous forme d’extension sur les navigateurs web Chrome, Mozilla Firefox et, tout récemment, Edge. Attention cependant : l’extension de NordVPN pour Chrome sécurise uniquement le trafic de votre navigation sur Chrome. Elle fait office de proxy, afin de masquer votre adresse IP.

Vous pouvez utiliser NordVPN sur Amazon fire stick TV et sur Android TV. En revanche, NordVPN ne prend pas en charge Apple TV.

Il existe une configuration de NordVPN pour les consoles de jeux Xbox, Playstation et Nintendo Switch.

Le site de NordVPN propose des tutoriels pour installer son VPN sur différents routeurs internet.

L’interface de NordVPN s’utilise-t-elle facilement ?

Que ce soit sur PC, sur smartphones ou sur Apple, NordVPN offre une interface agréable et simple à utiliser.

La page d’accueil de NordVPN

Elle présente une carte géographique où figurent les pays, les régions et même les villes de connexion disponibles.

Sur Mac, un menu déroulant à la gauche de l’écran permet d’accéder à la liste des pays de connexion. La connexion au VPN apparaît depuis ce menu.

Au-dessus de la liste de pays se trouve le dossier des serveurs spécialisés. Nous avons mis un peu de temps à comprendre comment accéder à ces serveurs. En effet, NordVPN active par défaut son protocole de connexion NordLynx car c’est le plus rapide. Mais il ne fonctionne pas avec les serveurs obfusqués, multi hop et Onion over VPN. Pour les rendre visibles, il faut d’abord activer le protocole OpenVPN (ou IKEv pour l’accès à TOR) : on y accède depuis l’onglet « paramètres ».

Une fonction « pause » vous permet de détourner votre activité internet du VPN pendant 5, 30 ou 60 minutes. Nous avons trouvé cette option très pratique dans l’utilisation quotidienne du VPN. A notre connaissance, aucun autre VPN ne propose cette option.

Un onglet d’information sur vos connexions

Ce deuxième onglet vous informe de votre lieu de connexion, de l’adresse IP correspondante, du protocole utilisé et de la durée de connexion. On y trouve également les statistiques d’utilisation de NordVPN.

Un onglet consacré aux réglages du VPN

Très complet, il permet d’affiner différents paramètres de NordVPN. Vous pouvez notamment y activer le bloqueur de publicité et la surveillance du dark web. Sur Android s’y trouve aussi une fonction Split tunneling, pour définir les activités à protéger ou non par VPN.

L’assistance technique de NordVPN est-elle efficace ?

Un service client complet

NordVPN met un grand nombre d’articles explicatifs et de tutoriels à disposition. La plupart sont traduits en français et faciles à comprendre. En revanche, il faut aller sur le site internet de NordVPN pour les consulter. Ils ne sont pas accessibles depuis l’application du VPN.

NordVPN propose aussi une assistance client par mail ou par chat. Disponible 24/24h et 7 jours /7, elle répond en français si vous la contactez dans cette langue. Il ne s’agit pas de traduction automatique, ce qui représente un réel avantage : cela permet d’éviter les contresens, en cas de sujet un peu technique.

Un accès un peu compliqué à l’aide par chat

Nous n’avons pas trouvé la procédure d’accès au chat en direct très fluide. En effet, on ne le trouve pas directement sur l’interface VPN : il faut se rendre sur le site internet de NordVPN. Le chat est ensuite accessible depuis une petite bulle, en bas à gauche de la page d’accueil. On peut aussi le trouver en cliquant sur « contactez-nous » tout en bas de la page. C’est un peu dommage qu’il ne soit pas plus simple d’accéder à un service d’aide par ailleurs vraiment performant.

Abonnements et tarifs de NordVPN

Nous vous communiquons ici les prix que publie Nord VPN pour la France au moment où nous rédigeons ce test. Cette information reste indicative car les tarifs de ce VPN varient fréquemment. De plus, NordVPN propose souvent des promos intéressantes sur ses différents abonnements. Pour obtenir un code promo NordVPN, pensez à suivre nos bons plans. En vous rendant sur cette page, vous aurez accès à la meilleure offre du moment

Quels sont les prix de NordVPN ?

Comme avec la plupart des VPN, le tarif décroît avec la durée d’engagement. Les prix de NordVPN se montrent très raisonnables par rapport aux services rendus par son VPN. Attention cependant : NordVPN indique des prix hors TVA (20%) sur sa page d’accueil. Le montant de votre abonnement sera donc légèrement plus élevé que les tarifs ci-dessous.

A l’heure où nous rédigeons ces lignes :

L’abonnement de 2 ans coûte 2,92 € par mois, soit 69,99 € HT

L’abonnement pour un an s’élève à 4,36 € par mois, soit 52,27 € HT

L’abonnement pour un mois correspond à 10,59 €

Au moment de l’inscription, vous pouvez ajouter deux outils de sécurité à votre abonnement VPN : NordPass premium et NordLocker premium. Chacun d’eux vous reviendra à 1,50 euros par mois environ (un peu moins avec l’abonnement de 2 ans à NordVPN).

Est-ce que NordVPN est gratuit ?

NordVPN ne propose aucun free VPN dans ses différentes formules. Cependant il faut savoir qu’un VPN gratuit est rarement synonyme de qualité : « Si c’est gratuit, c’est vous le produit ». Mais vous pouvez utiliser la garantie de remboursement de 30 jours pour faire un essai du VPN sans frais. Il vous suffit de demander le remboursement de votre abonnement avant la fin du premier mois d’utilisation, si vous n’êtes pas satisfait.

Comment peut-on régler un abonnement à NordVPN ?

NordVPN vous propose de payer votre abonnement de différentes manières :

avec votre carte bancaire depuis le site internet,

depuis l’App store ou Google play store, pour iOS et Android,

avec Paypal et Amazon store,

avec de la crypto monnaie, pour une confidentialité optimale.

Comment se faire rembourser par NordVPN ?

Le service VPN assure que vous pouvez vous faire rembourser votre abonnement, si vous l’arrêtez dans le premier mois d’utilisation. Cependant, il n’est pas possible de le résilier depuis l’application. Il faut prendre contact avec l’assistance client de NordVPN par mail ou par chat pour obtenir le remboursement. Il n’y a pas de mention du délai de remboursement sur le site de NordVPN.

Installation et fonctionnement

NordVPN peut convenir à tous les profils d’usagers du web. Il est très facile à installer et se maîtrise rapidement.

Comment télécharger NordVPN ?

Sur le site de NordVPN, communiquez une adresse mail et choisissez un mot de passe. Sélectionnez ensuite la formule d’abonnement qui vous intéresse. Réglez le montant de l’abonnement. Vous n’avez plus qu’à faire le download de NordVPN sur votre PC, votre Mac ou votre smartphone : choisissez l’application correspondant à votre appareil. Le login à NordVPN se fait ensuite avec votre adresse mail et votre code secret. Vous pouvez télécharger l’application VPN sur tous vos appareils connectés (dans la limite de 6 appareils), en utilisant la même adresse mail et le même mot de passe.

Comment utiliser NordVPN ?

Vous voulez activer le VPN sans attendre ? Cliquez sur « connexion rapide » depuis la page d’accueil. NordVPN établit aussitôt une connexion VPN : il utilise le serveur le plus proche de vous en général. Ainsi, NordVPN vous connecte à Paris ou à Marseille si vous êtes en France.

Vous pouvez aussi choisir un pays ou une ville de connexion sur la carte ou dans la liste de pays. Vous vous connectez alors en cliquant dessus.

Pensez à aller jeter un coup d’œil sur les paramètres du VPN : vous pouvez y activer la connexion automatique au VPN et le bloqueur de publicité.

Quel serveur choisir pour Nord VPN ?

Tout dépend de votre objectif :

Si vous êtes adepte du torrenting, ouvrez le dossier « serveurs spécialisés », sur la page d’accueil de NordVPN : vous y trouverez les serveurs dédiés au P2P.

Si vous cherchez une connexion ultra sécurisée, choisissez un « double VPN » dans le dossier des serveurs spécialisés. Attention : pour les voir apparaître en page d’accueil, il faut d’abord aller dans l’onglet Paramètres et choisir le protocole de connexion OpenVPN.

Vous devrez également choisir le protocole OpenVPN si vous voulez accéder aux serveurs obfusqués, pouvant contourner la censure.

