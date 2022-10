Les montres connectées ont une place de plus en plus grande dans notre quotidien. Mais sont-elles réellement indispensables ? Pour vous aider à y voir plus clair, nous revenons avec vous sur tous les avantages et les inconvénients des smartwatch.

Véritables extensions des smartphones, les montres connectées disposent de nombreux avantages pour nous faciliter la vie au quotidien. Sous l’impulsion des grands fabricants comme Apple, Samsung ou Xiaomi, leurs fonctionnalités sont sans cesse améliorées grâce à des capteurs de plus en plus précis. Elle possède cependant encore quelques inconvénients à ne pas négliger avant l’achat d’une montre intelligente. Pour vous aider à décider, voici un bilan des avantages et inconvénients à posséder une smartwatch.

Les 8 avantages à choisir une montre connectée

La liste des avantages à posséder une smartwatch est longue. En effet, ces petits objets du quotidien qui pouvaient apparaitre comme des gadgets quelques années auparavant ont gagné en pertinence.

Enregistrez votre activité sportive

Le suivi de l’activité physique est l’une des fonctions phares des smartwatch. Que vous soyez marcheur occasionnel, accroc au sport ou ultra-traileur, votre smartwatch enregistrera des constantes telles que votre fréquence cardiaque ou votre saturation en oxygène. Grâce au GPS intégré, votre parcours sera enregistré pendant votre course ou votre marche. Ces données acquises pendant votre séance de sport vous permettront d’analyser vos performances et donc de vous améliorer.

De plus en plus de modèles spécifiques à certaines activités se développent. On pense notamment à la randonnée avec des modèles de smartwatch Garmin ou Apple avec sa montre connectée pour plongée sous-marine. Pour en savoir plus, retrouvez notre top des meilleures montres connectées pour le sport.

Suivez votre état de santé

Au fil des années, les montres connectées d’abord dotées d’un simple capteur de fréquence cardiaque ont été profondément améliorées. Aujourd’hui, elles sont capables d’analyser votre fréquence cardiaque mais aussi votre saturation en oxygène ou encore les cycles de votre sommeil. Si toutes ne sont pas égales sur ce point, elles restent un outil intéressant pour mieux comprendre votre corps et gagner en bien-être.

Depuis peu, certains modèles comme l’Apple Watch Series 8 ou la Scanwatch de chez Withings sont capables de détecter la fibrillation auriculaire. S’il ne s’agit pas d’un réel diagnostic médical, cette indication pourra rassurer les personnes souffrant de troubles cardiaques. De même, certaines smartwatch peuvent réaliser des ECG (électrocardiogrammes) et vous donner les résultats sous format PDF par exemple. Cette fonctionnalité est intéressante pour apporter des compléments d’information à son médecin.

Apprenez à gérer votre stress

Il s’agit là d’une fonctionnalité qui a fait son apparition relativement récemment. Grâce à divers capteurs, certaines montres sont capables de détecter votre niveau de stress et proposent des exercices vous permettant de vous détendre.

L’Apple Watch propose un suivi de l’activité physique de qualité

Malgré une précision en constante progression grâce à des capteurs de qualité, les montres connectées ne sont pas des outils médicaux et ne peuvent être utilisées de cette manière. Elles ne soustraient pas ses utilisateurs à consulter des médecins qualifiés.

Accédez rapidement à vos notifications

Connectées à votre iPhone ou votre smartphone Android en Bluetooth, les smartwatch permettent d’avoir accès à ses notifications à portée de main. Ainsi, vous pourrez à tout moment consulter vos messages ou vos mails.

Ne manquez aucun appel

Cette fonction était rare il y a quelques années encore. Mais elle se démocratise grâce à des montres désormais équipées de micros et de haut-parleurs. Vous pourrez ainsi répondre à vos appels sans avoir votre téléphone sous la main.

Payez sans portefeuille

Avoir une montre connectée, c’est désormais la possibilité de payer sans portefeuille. Une fonction qui peut paraitre anodine au premier abord mais qui en réalité peut modifier notre quotidien de plusieurs façons. Vous souhaitez prendre un café en sortant de la plage ou une boisson énergisante après un footing endiablé ? C’est désormais possible avec le paiement sans contact !

Cette fonctionnalité n’est pas disponible avec toutes les banques. Avant d’acquérir votre smartwatch, il est judicieux de consulter votre banque pour vous assurer de la compatibilité du service.

Personnalisez votre montre

C’est l’un des avantages d’avoir un écran au poignet : vous pouvez en changer le cadran à votre guise. Les montres intelligentes disposent de plusieurs cadrans vous permettant de changer de style quand vous le souhaitez.

La Fitbit Sense, par exemple, dispose de plusieurs horloges différentes

Accédez à de nombreuses applications

Une montre connectée, c’est avoir à son poignet une foule d’applications plus pratiques les unes que les autres pour faciliter notre quotidien. Le système d’exploitation iOS est particulièrement intuitif, de même que Wear OS (OS d’Android). Les deux fourmillent d’applications pratiques. On pense notamment à :

Calculatrice, utile pendant une séance de bricolage ou pour calculer une remise pendant les soldes

GPS, plus besoin de sortir votre téléphone pour trouver votre destination à pied ou en vélo

Agenda, pour ne manquer aucun rendez-vous

Contrôle de la musique

Les 5 inconvénients et limites des montres connectées

Au vu de la longue liste des points positifs d’une montre intelligente, difficile de croire qu’il y a des inconvénients. Et pourtant, s’ils sont moins nombreux, il est nécessaire de les prendre en compte.

L’autonomie souvent très limitée

L’autonomie est sans aucun doute le véritable talon d’Achille des montres connectées. En effet, comparées aux 2 ans d’une montre à quartz traditionnelle, les 18 heures de batterie de l’Apple Watch font pâle figure.

Certains modèles font mieux, en particulier les hybrides. Mais force est de constater qu’avoir une montre connectée oblige à être vigilant sur son niveau de batterie et nécessite de la recharger régulièrement.

Heureusement, à défaut d’augmenter significativement la taille des batteries, les fabricants proposent des recharges de plus en plus rapides et des modes économie d’énergie qui permettent de prolonger un peu la durée entre deux recharges.

L’obligation de porter sa montre la nuit pour disposer de toutes les fonctionnalités

Pour disposer de l’ensemble des fonctionnalités dont disposent les montres connectées, il est nécessaire de les porter jour et nuit. C’est notamment le cas pour bénéficier de la fonction suivi de sommeil qui se développe de plus en plus.

Dans cette optique, les fabricants tentent de rendre les montres toujours plus confortables en apportant un soin particulier au niveau du bracelet par exemple. Pourtant, le port d’une smartwatch la nuit reste inconfortable pour une grande part d’entre nous. Et porter une montre 24h/24 peut finir par causer des irritations de la peau au niveau du bracelet.

La marque Fitbit propose l’un des meilleurs suivis de sommeil du marché

Le design trop consensuel et démodable ?

Avec son grand écran et ses lignes épurées, le design d’une smartwatch tient plus du smartphone que d’une montre traditionnelle. Malgré les efforts de certaines marques comme Fossil, il est donc difficile de voir autant de charme dans une Samsung Galaxy Watch que dans une Seiko, Rolex ou autre Hamilton.

De plus, l’obsolescence des écrans des smartwatch contraste avec la fiabilité et le côté intemporel des montres à mouvement mécanique ou à quartz.

Les montres souvent très imposantes

Bardées de capteurs, les montres connectées ont bien souvent une allure bodybuildée lorsqu’on les compare à des montres à quartz. Malgré des bracelets souvent travaillés et agréables au toucher, les montres connectées se révèlent plus lourdes et moins confortables à porter. On imagine cependant que cet aspect va évoluer avec le temps grâce à l’arrivée de modèles plus petits et plus agréables à porter.

La tentation de la « surconnexion »

Avec l’avènement d’internet et des réseaux sociaux, nous devenons de plus en plus dépendants à nos téléphones, tant ils nous facilitent le quotidien. Les montres connectées, accessibles à tout moment du jour et de la nuit, risquent d’amplifier cette dépendance à internet. Ce phénomène de « surconnexion » pourrait s’avérer néfaste sur le long terme, en particulier pour les plus jeunes.

Tout comme les smartphones, les montres et autres appareils connectés sont soumis à des règles très strictes concernant l’émission d’ondes et de radiofréquences. Le seuil limite de la réglementation est 50x plus faible que le niveau à partir duquel on peut commencer à ressentir des effets. Il n’y a donc pas de quoi s’inquiéter !

