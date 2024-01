MacBook : 4 raisons pour les étudiants de ne pas acheter un ordinateur portable Apple

De nombreux étudiants sur les bancs de la fac utilisent un Mac et si cet ordinateur est de loin l’un des plus prisés, il n’est pas pour autant le moins cher ni celui dont vous auriez le plus besoin…

Vous en avez marre d’utiliser une feuille et un stylo pour prendre vos cours ? Comme la plupart des étudiants d’aujourd’hui, vous vous apprêtez sûrement à vous pencher sur un ordinateur portable. Plus léger que des cahiers ? Écriture plus rapide ? Possibilité d’effacer et réagencer ses cours à volonté ? Les raisons d’abandonner l’écriture manuscrite sont nombreuses, mais avant de vous jeter sur le MacBook Air ou Pro à plus de 1000€, nous vous donnons X raisons de reconsidérer votre achat et d’opter plutôt pour un PC.

La préférence des étudiants pour les Mac en chiffre

En 2019, la firme américaine Jamf a réalisé une enquête sur 2244 étudiants répartis dans cinq pays différents à propos de leurs choix en termes d’équipement informatique. La conclusion s’avère intéressante :

71% des interrogés utilisent ou préfèreraient utiliser un Mac plutôt qu’un PC . Plus précisément, 40% utilisent un mac et 31% ont un PC, mais aimeraient passer sur la pomme.

. Plus précisément, 40% utilisent un mac et 31% ont un PC, mais aimeraient passer sur la pomme. 43% des utilisateurs de PC estiment qu’un Mac apporte une meilleure valeur sur le long terme et ce nombre passe à 80% pour les utilisateurs de Mac.

À l’inverse, ceux qui possèdent un PC mettent presque uniquement le prix en avant. On peut bien évidemment questionner la représentativité de l’étude ou supposer que l’activité de Jamf influence considérablement son résultat. Cela dit, les conclusions reflètent ce que l’on entend à l’université ou en école du supérieur.

Jamf est une entreprise qui fournit des solutions de gestions pour les appareils Apple.

Infographie de l’étude menée par Jamf

Pourquoi les ordinateurs Apple sont-ils adorés ?

Avant de se tourner vers les nombreux avantages des PC portables d’autres marques, il convient de rappeler que les Macs possèdent tout de même de nombreuses qualités :

Le Mac est un outil de travail garant d’une productivité accrue , un appareil innovant au design léché.

, un appareil innovant au design léché. Les ordinateurs Apple sont légers et très peu bruyants .

. La longévité est également l’un des point fort de la marque et il est tout à fait possible de conserver son Mac pendant de nombreuses années.

Il s’agit donc d’un investissement conséquent, mais que vous ne devriez pas être amené à faire tous les 5 ans…

Les PC peuvent être bien plus puissants que les Mac

Tout d’abord, l’étiquette « pas chère » existe bel et bien. Pour un prix équivalent à celui d’un Mac, on peut aisément trouver un PC avec plus de RAM, plus de stockage ainsi que pourvu d’une plus haute définition d’écran.

Citons par exemple la gamme XPS 13 de Dell. En outre, si l’argument de l’imposant PC face au Mac fin et léger marchait il y a dix ans, les temps ont changé. Aujourd’hui, divers constructeurs proposent leurs ultrabook affichant un petit kilo sur la balance et une autonomie de 10 heures en usage, des avantages jusque-là dominés par Apple.

Quant aux écrans, le bilan varie entre positif et négatif en fonction de la marque et du modèle. Accordons à Apple la constance de ses écrans Retina.

Le temps du gros bloc en plastique sous Windows est révolu et bon nombre de PC ne méritent plus d’être catégorisés comme peu fiables. L’opposition avec les Mac existe toujours, mais certainement pas sur ces aspects.

Pour Windows, critiquez plutôt la quantité désagréable de bloatware sur beaucoup de machines ou les mises à jour problématiques si vous voulez être pertinent.

Un investissement excessif pour les cours

Il n’est pas question de remettre en cause les qualités techniques des MacBook Air ou Pro, mais bien entendu d’aborder le point qui coince souvent avec Apple : le prix !

Si vous ne comptez faire que du traitement de texte et quelques graphiques : déboursez plus de 1000€ dans un ordinateur, quelle que soit sa marque, est un investissement excessif. Surtout qu’il faut compter des suppléments salés pour disposer de plus de 256 Go de stockage ou de 16 Go de RAM au lieu de 8.

Dans le cas d’un étudiant qui souhaite copier son cours, naviguer sur internet et utiliser quelques logiciels, est-ce vraiment nécessaire de dépenser autant ? Négatif.

Les besoins réels en termes de performances n’entrent pas en adéquation avec cette somme. En restant gentil, un PC deux fois moins cher effectue ces tâches sans problème.

Les Mac ne sont pas faits pour les jeux vidéo

Efficace pour tout ou presque, les derniers Mac pêchent toujours pour les jeux vidéo. Non pas à cause de leurs performances, mais des problèmes de compatibilité.

La puce M1 en a d’ailleurs ajouté des nouveaux. Certes, ce n’est pas leur terrain de base, mais encore une fois, lorsqu’on dépense 1000, 1500 voir 2000 €, c’est embêtant… Rappelons que pour avoir un écran dépassant les 13 pouces, il faut passer au MacBook Air et à 1 299 € comme prix de départ. À ce tarif, un ordinateur sous Windows intègre une carte graphique puissante.

Un achat juste pour l’image de marque d’Apple ?

Point fort pour certains, arnaque pour d’autres, on ne peut pas retirer à Apple d’avoir une image de marque surpuissante ! Chaque sortie de produit est un événement et la firme de Cupertino a su se constituer une véritable fanbase capable de dépenser des sommes très élevées pour acquérir ses produits.

Cette image de marque permet à Apple de présenter ses créations comme des objets de luxes aux designs épurés. Et s’il n’y a pas de mal en soi à acheter des produits de luxe, il convient tout de même de s’assurer que vous pourrez les rentabiliser pour autre chose que du traitement de texte et des vidéos YouTube.

Côté PC, la quantité de marque proposant des PC portables aux performances équivalentes à celles des Mac joue en votre faveur. Comme ces marques ne disposent pas de l’aura d’Apple, elles se retrouvent à jouer sur le seul argument qui pourrait séduire les clients : le prix.

Il n’est donc pas rare de trouver des PC portable possédant des qualités similaires (voir supérieures) aux modèles Apple, le tout en étant deux fois moins chers.

Malgré tout, les MacBook possèdent des qualités et leur achat reste tout à fait justifiable, surtout si vous possédez déjà bon nombre de produits intégrant l’écosystème Apple.