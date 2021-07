Apple Car : date de sortie, rumeurs, design, prix et infos

C’est un projet qui revient avec insistance ces dernières années. Apple voudrait sortir sa propre voiture, une « Apple Car », qui soit à la fois électrique et dotée d’un système de conduite autonome. Où en est-on exactement ? Que sait-on ? Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce dossier ambitieux.

Des premiers ordinateurs Macintosh à iOS en passant par l’iPhone ou encore l’iPad et le HomePod, on peut dire que la marque à la pomme multiplie les projets en réussissant souvent à surprendre et innover. Son prochain gros défi ? L’Apple Car, une voiture électrique, annoncée pour les prochaines années.

L’origine du futur véhicule autonome Apple Car

Pour remonter aux origines de l’Apple Car, il faut revenir quelques années dans le passé, vers 2014-2015. À l’époque, on parle du « Projet Titan ». Dans le plus grand secret, plus de 1.000 experts du domaine de la voiture électrique et ingénieurs commencent à travailler au développement d’un modèle près du quartier général de l’entreprise à Cupertino.

Cependant, ce projet n’aura pas vraiment été un long fleuve tranquille pour Apple. Des problèmes de leadership, des désaccords et de nombreuses autres difficultés sont venus impacter le bon développement de l’Apple Car. Au fil des années, certains ont même estimé que le concept allait être abandonné définitivement. Pour une entreprise high-tech, le défi à relever aurait été très important. Les difficultés connues pendant de nombreuses années par Tesla ou la Google Car, sont venues renforcer ce sentiment.

Pourtant, il n’en est rien. C’est désormais John Giannandrea, le responsable de l’intelligence artificielle et du machine learning chez Apple qui pilote ce projet après la mise en retrait de Bob Mansfield en 2020.

Design : à quoi va ressembler la voiture électrique Apple Car ?

Depuis les premiers appareils de la marque américaine, le design a toujours été un élément essentiel des produits Apple. L’entreprise s’efforce d’attirer les clients à travers les performances, mais aussi la dimension visuelle. On peut donc se projeter plutôt facilement et dire que cet aspect ne devrait pas être oublié pour ce que certains surnomment « l’iCar ».

C’est cependant un élément qui reste encore très secret du côté d’Apple. Là encore, il s’agit d’un élément classique pour la marque à la pomme qui cultive souvent le culte du secret autour de ses nouveaux produits. Certains visuels qui ont pu circuler n’ont pas été confirmés pour l’instant. Beaucoup de ces visuels sont des tentatives de créateurs, mais il semblerait qu’aucun n’ait filtré des bureaux de Cupertino. Le design de ce modèle sera donc une grande surprise !

Que sait-on sur la voiture autonome d’Apple ?

En avril, dans une interview au podcast Sway du New York Times, le PDG d’Apple, Tim Cook a confirmé que le projet d’Apple Car était bien réel. Voici ce qu’il a expliqué :

« Nous étudions de nombreuses possibilités en interne. Certaines ne verront jamais le jour. Je ne dis pas qu’aucune ne sortira […] Nous aimons intégrer le matériel, le logiciel et les services, et trouver leurs interactions, car nous pensons que c’est là que la magie opère. Et c’est ce que nous aimons faire. Nous aimons aussi posséder la technologie primaire autour de cela ».

En clair, Apple voudrait maîtriser les composants, mais aussi fabriquer lui-même le produit. L’idée est donc d’avoir à la fois le contrôle sur la voiture en elle-même, mais aussi sur le système de conduite autonome qui devrait être au cœur de l’expérience proposée par l’entreprise de Cupertino. Côté batterie, très peu d’informations ont filtré. La production de batteries est souvent un véritable casse-tête.

Quelles seront les fonctionnalités de l’Apple Car ?

Pour l’instant, le flou règne encore dans ce domaine, mais, en 2017, un article de Business Insider révélait certains des éléments clés sur lesquels travaillaient les ingénieurs d’Apple dans le cadre de ce projet de voiture autonome.

On trouvait ainsi des portes automatisées capables d’ouvrir et de fermer silencieusement, un habitacle complètement dépourvu de volant ou de pénales, des écrans dédiés à la réalité augmentée ou virtuelle, des roues sphériques permettant à la voiture de se déplacer à 360°, un système de conduite plus intuitif et esthétique destiné à remplacer le LIDAR actuellement utilisé par de nombreux fabricants… Au fil des années, Apple a déposé de nombreux brevets qui pourraient (ou pas) être utilisés pour cette nouvelle voiture.

Le résultat final dépendra aussi du constructeur ou des constructeurs avec lequel Apple s’associera pour ce véhicule. Au fil des années, les noms de Hyundai, Nissan ou encore Volkswagen ont, tour à tour, été associés à ce projet. Récemment, c’est LG Magna e-Powertrain qui semblait proche d’empocher la mise. Bien évidemment, on peut aussi s’attendre à une compatibilité avancée avec les autres produits et les technologies de la marque à la pomme comme l’iPhone.

Quelle date de sortie pour la voiture Apple Car ?

La question de la date de sortie soulève aujourd’hui encore de nombreuses interrogations. Selon des informations relayées par l’agence de presse Reuters, l’objectif d’Apple serait désormais de mettre en circulation sa voiture à l’horizon 2024. Cela ferait donc une durée de 10 ans depuis les prémisses. Toutefois, selon de nombreux analystes, comme Ming-Chi Kuo, c’est un calendrier qui ne pourra pas être respecté par Apple. Il estime ainsi que, dans le meilleur des cas, Apple pourrait commercialiser sa voiture entre 2025 et 2027.

Pourquoi un tel pessimisme ? Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. Tout d’abord la pandémie de Covid-19, qui aurait profondément retardé le développement de l’Apple Car en interne et a aussi causé une pénurie des composants. Par ailleurs, Apple a perdu plusieurs responsables de ce projet depuis le début de l’année 2021. Enfin, Apple n’a toujours pas trouvé d’accord avec une entreprise spécialisée dans le secteur automobile qui pourrait être en charge de la production.

Quel sera le prix de la voiture autonome ?

Pour l’instant, il est encore difficile de se livrer à de véritables estimations dans ce domaine puisqu’il s’agit d’une échéance à plusieurs années. Toutefois, on peut notamment regarder du côté de Tesla, pour avoir une idée des prix qui sont à attendre. Il faut avoir à l’esprit qu’Apple s’est bâti une image de marque « premium », avec des smartphones dépassant désormais la barre des 1.000 euros.

Selon certains analystes, il faudrait parier sur un prix situé entre 50 et 65.000 dollars pour les premiers modèles soit environ entre 42 et 55.000 euros. Les développements à venir devraient permettre d’y voir plus clair. Une chose est sûre, il ne s’agira pas d’un modèle d’entrée de gamme pour ceux souhaitant faire leurs premiers pas dans le monde des voitures électriques autonomes.