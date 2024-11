Les 3 bonnes raisons de ne pas acheter un Airfryer (friteuse sans huile).

À en croire les chiffres et les avis, l’Airfryer est le nouvel appareil indispensable à votre cuisine. En réalité, il pourrait ne pas être si bien que cela.

En 2023, le nombre de ventes des Airfryers en France a été multiplié par 3 en une année seulement, soit une croissance de plus de 80%. C’est tout simplement l’appareil électroménager avec la plus forte hausse du moment. Cet engouement pour la friteuse à air est tel qu’aujourd’hui, ce sont plus de 14% de foyers français qui en sont équipés.

Alors que vous cherchiez à acheter un Airfryer mais hésitiez encore ou (pire) que vous en possédiez déjà un et épiez les moindres articles sur internet pour défendre votre bébé : nous nous sommes armés de nos meilleurs arguments (et d’un peu de mauvaise foi) pour vous convaincre que « Non, l’Airfryer n’est pas un indispensable dans votre cuisine »?

A lire aussi Friteuse sans huile : 5 raisons irréfutables de craquer pour un airfryer

Les Airfryers ne conviennent pas aux familles nombreuses

Un problème de taille des Airfryers est connu de tous : le contenu de ses bacs. Il n’est pas difficile de se rendre compte de la quantité limitée d’aliments que l’on peut cuire dans l’appareil. Les plus grands modèles ne dépassent que rarement 10L tandis qu’un four traditionnel possède une contenance moyenne de 50L. Un déficit problématique si vous voulez cuire des grandes quantités de nourritures.

Familles nombreuses, colocations, diner avec des amis, oubliez tout de suite la friteuse à air… Même les modèles XXL ne pourront pas contenir assez pour un repas prévu à plus de six personnes. Un inconvénient de taille pour cet appareil qui se veut être le remplaçant du four traditionnel.

Pour une fois que la taille compte…

Le rendu n’est pas aussi parfait qu’une friteuse à huile ou qu’un four

Au-delà d’une taille limitée, les Airfryers souffrent aussi d’une cuisson parfois décevante. Si ce défaut n’est pas de l’avis de tous, il n’en demeure pas moins une réalité. Voici deux exemples pour le prouver.

Cuire des frites à l’Airfryer est évidemment plus efficace qu’avec un four, croustillant à l’extérieur et moelleux à l’intérieur. Mais, une différence de gout existe avec la friteuse à huile traditionnelle. Exit ce gout d’huile réconfortant que beaucoup chérissent ou la double cuisson dans la graisse de bœuf. Les puristes des frites risquent d’être déçus avec l’Airfryer, à l’inverse de ceux qui veulent manger plus sainement.

Autre exemple, si vous voulez cuisiner autre chose que des frites. Cuire un poulet est meilleur avec un four qu’avec un Airfryer. La raison est le jus qui tombe au fond du Airfryer alors qu’il reste dans le plat avec un four, rendant la chair plus tendre. Bien sûr, la cuisson de la friteuse à air est loin d’être mauvaise et le poulet restera tendre, mais le rendu final est plus savoureux avec un four traditionnel.

Pas de secret en cuisine… Quand c’est gras, c’est meilleur.

À lire aussi Airfryer Ninja vs four traditionnel : quel est le meilleur appareil pour cuisiner ?

Un Airfryer prend beaucoup de place sur le plan de travail

Bouilloire, grille-pain, cafetière, micro-onde… Les appareils s’accumulent et prennent de la place sur votre plan de travail. Ajouter un Airfryer va encore plus encombrer votre cuisine. Surtout si vous optez pour un modèle avec une grande capacité pour pouvoir cuisiner pour plusieurs.

À lire aussi 3 erreurs que vous ne devriez jamais faire avec votre Airfryer

Pour peu que vous ajoutiez un multicuiseur ou un Thermomix, trouver de la place pour éplucher ses carottes ou peler ses tomates devient vite une tannée. Si l’on prend le modèle 8L de Moulinex, idéal pour 4 personnes, il faudra compter ‎45 centimètres de longueur et de profondeur, l’équivalent du mini lave-vaisselle Bob. Ainsi, réfléchissez bien à la taille de votre cuisine et la place sur votre plan de travail avant d’acheter votre Airfryer.