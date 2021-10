WiFlix propose un très large catalogue de films ou séries en streaming. Présentation de ce site web de téléchargement qui compte de nombreux fans, ses alternatives et miroirs.

Chaque internaute qui fait du streaming ou du téléchargement illégal a un site qu’il préfère en général plus que les autres pour trouver le contenu qui lui plaît. Facilité d’usage, richesse du catalogue, actualisations fréquentes, différents paramètres entrent en compte. Que faut-il penser de Wiflix ?

C’est quoi Wiflix ?

Wiflix est un site de streaming qui s’est bâti une solide réputation ces dernières années auprès des internautes. Son petit suffixe fait bien entendu penser à Netflix, le géant du streaming par abonnement. Un drôle de petit clin d’œil pour ce site qui propose lui aussi un très large catalogue de contenus accessible très facilement. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire ou de payer pour profiter des très nombreux et variés contenus qui sont en ligne sur Wiflix. De plus, l’interface est plutôt ergonomique, il est donc facile d’utiliser et de chercher du contenu sur Wiflix comme nous vous l’expliquons ci-dessous.

Comment ça marche Wiflix ?

Vous êtes sur la page d’accueil de Wiflix ? A partir de là c’est vraiment très simple. Le bandeau du haut propose certaines des dernières nouveautés de la plateforme de streaming. Un bandeau déroulant met aussi en avant certains contenus qui sont exclusifs à Wiflix.

Dans la colonne de gauche, vous pouvez trier les contenus par catégories : séries, films, animes, demandes ou par genre. Là aussi le choix est riche : documentaire, famille, action, animation, comédie dramatique ou encore biopic. Vous avez aussi accès au calendrier des séries US ou aux contenus qui arriveront prochainement.

Dans la colonne de droite, vous pouvez découvrir tout d’abord les derniers films et séries en streaming qui ont été ajoutés à Wiflix. Puis, le top des séries en 2021 et le top des films en 2021. Il s’agit à chaque fois d’un mélange des contenus les plus visionnés et les plus recherchés sur Wiflix au cours des derniers mois. En-dessous, vous avez aussi accès à des films plus anciens.

En cliquant sur un contenu, vous arrivez sur sa fiche. On y trouve des informations comme la date de sortie, son réalisateur ou encore les acteurs et même un petit résumé. Puis, il ne vous reste plus qu’à choisir la langue (VF ou VOSTFR), l’épisode s’il s’agit d’une série et à lancer votre contenu.

Quels sont les avantages et inconvénients de Wiflix ?

Alors vous vous demandez peut-être pourquoi vous devriez vous intéresser au site Wiflix. Qu’est-ce qui le rend au final si intéressant comparé à tous les autres ? Tout d’abord, et c’est important pour certains internautes, il n’y a pas besoin de vous inscrire ni de payer. Cela signifie que vous ne recevrez pas des centaines de publicités et que votre banquier sera heureux. On y trouve aussi un très large catalogue avec une offre particulièrement variée. Des films, des séries ou encore des documentaires dans un nombre conséquent avec une grande variété de styles.

On apprécie aussi sur Wiflix la grande qualité des contenus tout autant d’un point de vue de l’image que du son. Bien sûr, un film qui vient de sortir au cinéma ne sera pas en qualité 4K ou même UHD. Mais pour ceux qui sont un peu plus anciens, cela devrait largement vous satisfaire. Enfin, on trouve souvent le choix en français ou en vostfr. Cela permet donc de correspondre aux différents publics. On apprécie aussi la présence très discrète de la publicité. Ce n’est pas intempestif, à la différence d’autres sites de streaming.

En revanche, du côté des inconvénients, il y en a aussi. Clairement, l’esthétique du site n’est pas au rendez-vous. Ce n’est pas une priorité pour ses créateurs. Mais cela ne devrait pas vous gêner à l’usage puisque la dimension pratique est tout de même plutôt réussie.

Wiflix est-il légal ?

On ne va pas vous cacher la vérité. Si le site peut proposer gratuitement alors que nous écrivons ces lignes la dernière saison de la série The Walking Dead ou encore une version CAM de « Mourir peut attendre », le dernier film de James Bond, c’est bien sûr parce qu’il ne s’agit pas d’une plateforme légale. Si certains contenus sont désormais rentrés dans le domaine public, ce n’est pas le cas de la majorité de l’offre culturelle de Wiflix. Donc vous enfreignez la loi en vous connectant à ce site pour regarder des contenus souvent protégés par le droit d’auteur.

Quelle est l’adresse officielle de Wiflix ?

Comme de nombreux sites de ce type qui ne respectent pas le droit d’auteur, Wiflix doit régulièrement changer d’URL afin d’échapper à des blocages ou encore à des poursuites judiciaires. Résultat ? Pour les internautes, il peut parfois être difficile de trouver l’adresse correcte afin de voir leurs films ou séries préférées, gratuitement sur Internet. Longtemps, l’adresse a été « Wiflix.site ». Mais désormais, pour pouvoir se connecter à Wiflix, il faut se rendre sur l’adresse suivante : https://wiflix.land/

Cet article sera régulièrement mis à jour mais si l’adresse ne semble plus fonctionner, vous pouvez consulter son compte officiel twitter : @Wiflixstreaming qui donne les dernières informations disponibles.

Utiliser un VPN ou un proxy pour accéder à Wiflix

Puisque Wiflix est régulièrement la cible des autorités, il peut parfois être nécessaire d’avoir recours à un VPN ou un proxy pour pouvoir accéder à ce site de streaming. En effet, sur demande des ayants droit ou de la Hadopi, le site peut être bloqué pour votre fournisseur d’accès à Internet. Le mieux est donc d’avoir recours à un VPN pour cacher votre adresse IP.

A noter qu’il peut aussi être intéressant d’avoir recours à un site miroir si l’adresse principale est inaccessible. Il s’agit d’une réplique de Wiflix, destiné à contourner les blocages. Attention toutefois, des sites malintentionnés peuvent aussi tenter de profiter ainsi de sa popularité. Il est donc important de se souvenir que Wiflix ne demande jamais de payer ou de s’inscrire. Vous pouvez tenter wiflix.live ou encore wiflix.cc qui ont été par le passé des sites miroirs fiables.

Quelles alternatives à Wiflix ?

Malgré toutes ces options, vous ne parvenez toujours pas à vous connecter à Wiflix pour regarder gratuitement des films, séries ou documentaires en streaming ? Alors le plus simple est de vous reporter sur une alternative fiable. De nombreux sites de streaming sont disponibles, même si vous devez toujours être prudents d’un point de vue légal. Parmi les sites qui peuvent être intéressant, on trouve Wawacity, Tirexo ou encore Vavozi qui proposent en France en 2021 du contenu riche et varié pour le streaming.