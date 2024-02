Rendez votre Air Fryer plus performant grâce à ses 5 accessoires incontournables

En supplément de l’Air fryer, il existe de nombreux accessoires très utiles pour réussir vos plats et améliorer votre cuisson.

Après avoir acheté un Air Fryer, difficile de s’en passer. Frites, gratin, croque-monsieur… les recettes sont très nombreuses et la friteuse à air tend même à remplacer le four. Il est plus rapide à préchauffer, utilise moins de matière grasse et d’énergie (donc plus économique).

Grâce à sa technologie de cuisson à air chaud, il permet de préparer des aliments croustillants avec peu ou pas d’huile : un appareil idéal pour sa cuisine donc. Et pour le sublimer, quoi de mieux que de l’agrémenter d’accessoires qui améliorent son utilisation.

À lire aussi 5 raisons irréfutables d’opter pour une friteuse à air

Pulvérisateur d’huile pour la cuisson

Si l’Air fryer peut théoriquement cuire et rendre croustillant vos plats sans huile, d’où son appellation « friteuse à air ». En réalité, il est possible d’ajouter une petite touche d’huile pour rendre vos aliments encore meilleurs.

Le moyen le plus efficace pour le faire sans mettre trop d’huile est d’utiliser un pulvérisateur. Sous forme de spray, il permet de répartir au mieux votre matière grâce sur l’ensemble de votre plat sans en mettre trop : un accessoire presque indispensable lorsque vous utilisez votre Air Fryer.

Le prix d’un pulvérisateur varie entre 10€ et 30€ et se retrouve sur toutes les marketplaces.

Grilles et brochettes pour friteuse à air

Qui dit friteuse, dit croustillant. Et quoi de mieux pour faire revenir sa viande qu’un gril et des brochettes « spécial Air fryer ». Cet accessoire est un must-have si vous aimez faire des grillades dans votre four ou votre friteuse à air.

Le grill permet de surélever votre viande et qu’elle n’accroche pas le fond du contenant. Il en existe un grand nombre sur le marché, avec un tarif allant de 20€ à 50€ pour un kit complet.

À lire aussi 3 erreurs classiques qui font rater ses recettes avec son Air Fryer

Papier de protection pour Air Fryer

Le panier que l’on retrouve dans un Air Fryer permet de faire cuire de nombreux plats. Mais, certains ne sont pas pratiques à réaliser sans l’ajout d’une protection. C’est le cas du fromage fondant (et autres cuissons coulantes) ou qui accroche au fond.

Il est donc important de se munir d’un papier cuisson classique ou réutilisable utilisé spécifiquement pour friteuse à air – 100 feuilles coûtent moins de 10€. Faites bien attention aux dimensions pour votre Air fryer (le papier cuisson du four n’est pas toujours compatible par exemple).

Thermomètre de cuisson

Vous commencez à avoir de l’expérience dans l’utilisation de votre Air Fryer ou vous n’arrivez jamais à avoir la cuisson parfaite ? Un petit accessoire peut vous aider : le thermomètre de cuisson. Il calcule très précisément la température du plat que vous souhaitez cuisiner avec la friteuse à air.

Coutant moins de 20€, il est important lors de certaines recettes qui nécessitent de connaitre très bien la température pour ne pas les rater. C’est le cas du caramel, de quelques viandes ou des sauces.

À lire aussi Notre test de la friteuse sans huile T21 de Proscenic

Panier en silicone pour Air fryer

Les plats ou les paniers en silicone sont parfaits pour éviter de nettoyer trop régulièrement son Air fryer. Ils permettent aussi de ne pas l’abimer en mettant vos plats directement dedans sans protection. Certains s’emboitent parfaitement dans les paniers déjà prévus de l’Air fryer, tandis que d’autres se posent au fond de l’appareil.

Ils ne coutent pas cher (10€ à 20€) et il est même possible de réutiliser ses plats pour le four, à condition d’avoir les bonnes dimensions.