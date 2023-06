Zuny : l’opérateur internet belge dédié aux gamers avec une connexion ultra-rapide

Le nouvel opérateur belge Zuny innove grâce à son offre 100% digitale, sans engagement et ultra-rapide pour un prix abordable. Le rêve de tout gamer ?

Vous n’avez jamais entendu parler de Zuny en France ? C’est normal, cet opérateur venu tout droit du plat pays. Issu de l’opérateur historique belge Voo, il propose une offre 100% dématérialisée, d’excellentes vitesses de connexion et des prix intéressants. Malgré sa jeunesse, il pourrait vite se hisser parmi les meilleurs opérateurs du marché grâce à des abonnements redoutables.

Une connexion parfaite pour le gaming

La qualité d’une connexion internet adaptée au gaming se distingue par trois éléments : la vitesse de téléchargement, la vitesse d’envoi et le volume total avant réduction du débit. A ce titre, l’abonnement internet Zuny coche toutes les cases.

Concernant la vitesse de téléchargement, d’abord. Il est recommandé d’avoir un débit compris entre 15 Mbps et 25 Mbps pour jouer aux jeux-vidéo. De son côté, Zuny propose 200 Mbps de vitesse de téléchargement ! Vous aurez ainsi un débit largement suffisant pour jouer aux jeux les plus exigeants dans les meilleures conditions possibles. Avec une telle vitesse de connexion, le streaming ne posera également aucun problème.

Pour assurer une bonne qualité de connexion, Zuny fournit une box performante capable de générer du Wifi en 5 GHz.

Côté vitesse d’envoi, l’opérateur belge propose également une vitesse très confortable de 10 Mbps, soit deux fois plus que la vitesse recommandée pour jouer en ligne. Pour finir, Zuny ne fixe aucune limite de volume de consommation internet. Vous pourrez ainsi jouer autant que vous le souhaitez sans jamais être interrompu !

Plus rien ne pourra vous empêcher de gagner maintenant !

Des tarifs raisonnables et un abonnement sans engagement

Pour bénéficier de cette connexion, Zuny a mis en place deux abonnements distincts à des tarifs abordables. Voici les deux abonnements disponibles.

Le forfait internet à 29€/mois pendant 3 mois puis 39€/mois

Cet abonnement comprend une connexion internet ultra rapide et illimitée ainsi que la fourniture et l’installation du modem. Il est possible d’y ajouter les options TV évoquées plus haut.

Le forfait mobile à 18€/mois pour 18 Gb de données

Ce forfait comprend également les appels et sms illimités. Il est à noter qu’une fois les 18 Gb atteints, vous bénéficiez tout de même d’une connexion de 512 kbps, une vitesse suffisante pour naviguer sur internet ou sur les réseaux sociaux. Enfin, si vous choisissez le forfait mobile en complément d’un forfait internet, vous aurez droit à 3 mois d’abonnement mobile offert.

Les deux abonnements proposés sont sans engagement.

Un abonnement personnalisable

Une fois que vous avez choisi votre formule d’abonnement, il est possible de le configurer en fonction de vos envies et de vos besoins. Zuny propose en effet deux options TV qui permettent d’avoir accès à du contenu exclusif. Au menu, on retrouve :

L’option TV qui comprend 17 chaînes dont TF1, France 2 ou encore Warner TV pour 7 euros par mois,

L’option sport avec des chaînes permettant notamment de regarder l’Eleven Pro League pour 7 euros par mois.

Encore une fois, c’est la simplicité qui prime : pas de décodeur TV, pas d’installation à réaliser mais simplement une application : Zuny. Celle-ci peut être installée sur 5 appareils, à savoir votre smartphone, tablette, Chromecast, Android TV ou encore Apple TV. Il est également possible de l’utiliser sur 2 écrans en simultané.