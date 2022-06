Avec le ZTE Axon 40 Ultra, la caméra sous l’écran est invisible

La marque ZTE semble bien décidée à proposer la meilleure technologie de caméra sous l’écran (UDC) du marché. Et avec son dernier smartphone, le ZTE Axon 40 Ultra, le rêve pourrait bien se concrétiser.

Depuis 2018, les encoches trônent sur nos écrans de smartphone. Popularisé par l’iPhone X (même si LG revendique la paternité de l’idée), ce design fut décrié à ses débuts avant d’être adopté par les utilisateurs. Alors que les constructeurs rivalisent d’ingéniosité pour rendre cette encoche la plus discrète possible, une technologie pourrait bien permettre de nous en passer : la caméra sous l’écran ou UDC (pour Under Display Camera). La marque chinoise ZTE est l’un des moteurs de cette innovation et compte bien être à l’avant-garde de ce type de caméra avant qu’elle ne se démocratise sur tous nos smartphones. En sortant le ZTE Axon 40 Ultra, elle arrive une nouvelle fois à nous bluffer.

ZTE Axon 40 Ultra : une caméra sous l’écran quasiment invisible

C’est le site The Verge qui a pu mettre la main sur le smartphone et nous donner un aperçu du futur de cette technologie. En conditions réelles, la caméra semble bien invisible sous l’écran, y compris sur fond blanc. ZTE se targue d’un contrôle individuel de chaque pixel pour éliminer le fameux « effet damier » de certaines autres itérations de cette technologie. Niveau logiciel, la partie de l’écran qui « cache » la caméra se synchronise encore mieux qu’avant avec le reste de l’écran, notamment en termes de colorimétrie.

Pas de caméra à l’horizon / Source : The Verge

Cette discrétion peut décontenancer à première vue, car l’écran domine désormais toute la face avant du smartphone. À noter que ZTE aura de la concurrence cette année avec Oppo qui peaufine encore sa version avec une caméra elle aussi quasi invisible de l’écran. Cette surenchère est certes encourageante, mais elle ne résout pas le principal souci de cette technologie : la qualité d’image.

Le défi de la qualité d’image

Nos capteurs photo sur smartphone devenant de plus en plus nombreux et imposants, il est normal de sacrifier la partie qualité d’image pour un capteur situé sous l’écran. Le ZTE Axon 40 Ultra s’aide donc d’un traitement logiciel poussé pour améliorer les couleurs et la netteté de la photographie selfie. Si le résultat n’est pas au niveau des autres caméras frontales « visibles » du marché, il esquisse un avenir prometteur pour la technologie. Les utilisateurs de MacBook se contentent bien d’une webcam à la qualité déplorable depuis 15 ans, le résultat est ici au minimum plus convaincant.

Capteur frontal ZTE Axon 40 Ultra

Capteur frontal Pixel 6 Pro / The Verge

Il reste cependant du chemin à parcourir pour que la caméra sous l’écran remplace définitivement les traditionnels capteurs selfie, mais on s’y approche. Si la marque n’est plus présente en Europe, le téléphone est d’ores et déjà vendu sur le site web de ZTE pour 829€ / 949€ et sera disponible en Amérique du Nord le 21 juin prochain.