Focus sur les nouveaux moyens de paiement en ligne

Lors de la mise en place d’une boutique en ligne pleinement fonctionnelle, vous devez vous assurer qu’elle permet les paiements en ligne de vos clients. Le choix des méthodes de paiement est essentiel et constitue une tâche critique pour le commerce électronique. Découvrez dans cet article les nouveaux modes de paiement en ligne que vous pouvez utiliser.

Paiement par crypto-monnaie : Bitcoin

Bien que les consommateurs aient d’abord considéré le Bitcoin avec méfiance, cette technologie est de plus en plus acceptée tout comme la crypto monnaie Cardano.

Le Bitcoin est basé sur la méthode de transaction BlockChain. Cela implique de combiner une série de transactions dans un bloc de données, de le crypter puis de le stocker. C’est l’un des moyens les moins chers, les plus rapides et les plus sûrs d’effectuer des transactions.

Le Bitcoin est une crypto-monnaie, ce qui signifie qu’elle est décentralisée et déréglementée. La valeur des Bitcoins augmente indépendamment de la banque de réserve et d’autres influences extérieures.

Virements bancaires

Bien que peu populaire de nos jours, le virement bancaire est toujours considéré comme un moyen de paiement essentiel pour le commerce électronique.

Il est considéré comme le mode de paiement par excellence si toutes les autres options ne fonctionnent pas. Certains magasins de commerce électronique proposent également des options de paiement par virement bancaire.

Les clients inscrits à une banque en ligne peuvent effectuer des virements bancaires pour leurs achats s’agissant de la méthode la plus sûre car les transactions doivent être approuvées et authentifiées par les clients.

C’est un moyen simple de faire des achats en ligne qui ne nécessite pas que le client ait une carte à des fins de paiement.

Portefeuilles électroniques

Le portefeuille électronique est l’une des tendances actuelles qui offrent une nouvelle expérience d’achat. L’utilisation des portefeuilles électroniques devient populaire à un rythme effréné.

Les portefeuilles électroniques nécessitent une inscription des commerçants ainsi que des clients. Après avoir créé un compte et l’avoir lié à un compte bancaire, ils peuvent retirer ou déposer des fonds.

L’ensemble de la procédure avec un portefeuille électronique est simple et rapide. Considérés comme une méthode de paiement numérique avancée et instantanée, les portefeuilles électroniques peuvent être intégrés aux portefeuilles mobiles en utilisant des fonctionnalités avancées. PayPal et Skrill sont les deux géants actuellement sur le marché.

Paiement par PayPal

PayPal est également un moyen de paiement qui permet d’envoyer et de recevoir de l’argent en ligne. Il existe deux types de comptes sur PayPal : personnel et professionnel.

Les règles et les frais varient en fonction des devises utilisées, des montants en espèces et du type de compte de l’utilisateur. En tant que client, vous n’êtes généralement pas facturé pour effectuer des achats en ligne en utilisant PayPal.

Cependant, si vous êtes un marchand et que vous acceptez toute forme de paiement majeur sur PayPal, des frais de transaction sont généralement appliqués.

Paiement par Skrill

Skrill est une solution sûre de moyen de paiement que l’on peut utiliser pour le commerce électronique et les transferts d’argent. Skrill est très souvent l’option la moins chère qui offre des frais et des taux très compétitifs. Il est très facile à utiliser, permet des transactions rapides et la société est établie sur le marché depuis de longue date, à laquelle font confiance un grand nombre de clients.

Paiements par carte de crédit / débit

Les paiements par carte sont l’une des méthodes les plus utilisées et les plus populaires au niveau international.

En tant que solution de paiement globale, en permettant les paiements via des cartes, les commerçants peuvent atteindre un marché international.

Les cartes de crédit sont simples à utiliser et sécurisées. Le client n’a qu’à saisir le numéro de carte, la date d’expiration et le code CVV, qui a été introduit par mesure de précaution.

En ce qui concerne les cartes de débit, elles peuvent être considérées comme la prochaine méthode populaire de paiement en ligne. MasterCard et Visa sont les grands représentants des moyens par cartes de crédit/débit dans le monde.

Paiement par Payoneer

Payoneer se concentre fortement sur les transactions internationales et est populaire dans l’industrie du commerce électronique en Chine.

Les utilisateurs peuvent effectuer plusieurs paiements dans plusieurs devises via des comptes bancaires virtuels, et le processus est presque instantané. Les commerçants peuvent également gérer la facturation via Payoneer. Il n’y a pas de frais pour recevoir des fonds d’un autre utilisateur Payoneer.