Zeway : le Véligo du scooter électrique débarque à Paris

La start-up française Zeway va lancer en septembre à Paris son système de scooters électriques à recharge immédiate. Découverte de ce concept séduisant et complet…

Les véhicules électriques présentent de nombreux avantages. Pas de pollution et un niveau sonore extrêmement faible. Deux atouts majeurs pour ceux qui pensent à l’environnement. Pourtant, pour beaucoup d’entre nous, il existe un frein à l’adoption d’un scooter électrique, le temps important de charge de la batterie. Ce défaut peut être rédhibitoire pour certains. C’est là qu’intervient la solution de la start-up parisienne.

Des batteries Zeway interchangeables en moins d’une minute

Le concept, inspiré par l’entreprise taïwanaise Kymco, est assez simple… disposer des stations de recharge et d’échange de batteries dans différents endroits de la ville. Ainsi, pas besoin de charger soi-même la batterie. Tout comme un scooter thermique doit passer à la station-service pour faire le plein, lorsque la charge de la batterie d’un scooter électrique Zeway est faible il suffit de se rendre dans la station de recharge la plus proche. Il ne reste plus qu’à retirer la batterie vide qui se trouve sous la selle et la remplacer par une batterie chargée de la station.

En moins d’une minute le tour est joué selon les responsables de la start-up. Un concept très séduisant donc et échanger une batterie vide par une pleine en quelques secondes est plus rapide que de faire le plein d’un scooter thermique (environ 10 minutes) et bien davantage que de recharger soi-même sa batterie (plusieurs heures). Selon Zeway, le concept sera disponible dès le mois de septembre pour la capitale française. La start-up a réalisé une levée de fonds de 15 millions d’euros pour équiper Paris de stations de recharge et promet qu’il sera possible d’en trouver une à moins de 2 kilomètres si l’on se trouve dans la capitale.

Une formule à 130 euros par mois tout compris

La start-up Zeway entend proposer dès septembre une formule tout-en-un à 130 euros par mois. Concrètement, l’offre est une location en LLD pour une durée de 3 ans au tarif de 130 euros mensuel. Cette formule comprend un scooter Swapper de couleur bleu nuit ou gris argenté (au choix) et dont l’utilisateur est propriétaire. La formule inclut aussi la recharge illimitée, l’assurance mais aussi la maintenance du scooter électrique.

Notez que le système inclut aussi une application mobile Zeway offrant différentes options intéressantes comme le démarrage sans clé du scooter, sa géolocalisation, mais aussi la localisation des stations les plus proches avec guidage. Elle vous indique aussi lorsque le niveau de la batterie est faible ou qu’une opération de maintenance est nécessaire.