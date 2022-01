Zenbook 17 Fold OLED : le premier ordinateur portable Asus à écran pliable

Asus nous a fait une belle surprise au CES 2022 : il a dévoilé le Zenbook 17 Fold OLED, son tout premier ordinateur portable à écran pliable. Celui-ci permet de profiter d’un écran de 17 pouces qui se replie en ordinateur de 12 pouces.

Ne pensez pas que les écrans pliables n’ont d’intérêt que pour les smartphones. Certes, la technologie a surtout impacté le milieu mobile pour le moment, avec notamment les Galaxy Z Fold et Z Flip qui font fureur sur le marché, et leurs concurrents comme l’OPPO Find N ou le futur Vivo NEX Fold. Mais un autre secteur commence à être impacté : celui des ordinateurs portables. Lors du CES 2022, Asus a montré sa petite idée pour vraiment profiter d’un écran pliable sur une machine de la sorte : le Zenbook 17 Fold OLED.

L’Asus Zenbook 17 Fold OLED se dévoile

Le concept se comprend en quelques lignes. L’Asus Zenbook 17 Fold OLED est tout simplement une grande tablette tactile OLED de 17.3 pouces qui peut se replier pour devenir un ordinateur portable de 12.3 pouces. Soit assez proche d’un format classique d’ultrabook. Pour l’utiliser comme un ordinateur portable traditionnel, vous pouvez soit utiliser un clavier numérique, soit y poser un clavier Bluetooth prévu à cet effet qui vient s’aimanter naturellement sur le bas de l’ordinateur. En somme : vous pouvez trimballer un petit bouquin de 12.3 pouces avec vous, l’ouvrir en deux pour avoir un ordinateur portable de 12.3 pouces, ou carrément le déplier intégralement pour profiter d’un grand écran de 17 pouces. On ne fait pas mieux en termes de versatilité pour un ordinateur portable.

















L’écran lui-même n’est pas non plus un petit calibre. Il propose une définition de 2560×1920 pixels, un contraste infini puisqu’OLED, un temps de réponse de 0.2ms, un taux de rafraîchissement à 90 Hz, et une certification DisplayHDR 500 pour le HDR comme Pantone pour les couleurs. Naturellement, ce nouvel ordinateur tourne sous Windows 11, qui a été optimisé pour pouvoir passer d’un mode tactile à un mode traditionnel plus facilement. Niveau configuration, Asus prévoit pour son Zenbook 17 Fold OLED les derniers CPU Intel de 12e génération, jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5 et 1 To de stockage PCIe 4 en SSD NVMe.

Alléchant, n’est-ce pas ? Mais malgré l’avancement du projet, le produit n’a tout simplement ni date de sortie ni prix. Puisqu’il nous rappelle énormément la Surface Neo qui n’a jamais vu le jour, on espère tout de même qu’Asus a bien prévu de le sortir un jour sur le marché. On peut très facilement voir dans nos métiers comment un appareil de la sorte pourrait nous être très utile.