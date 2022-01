YouTube veut se mettre aux NFTs et aux cryptomonnaies

La mode est aux NFTs et aux cryptomonnaies, et YouTube semble vouloir s’y mettre. La CEO du service y voit en effet des opportunités qui étaient inimaginables jusqu’alors.

Le débat qui fait rage sur internet aujourd’hui est très simple à pointer du doigt, puisqu’il est cristallisé sur une seule et même chose : les technologies liées à la blockchain. Pour certains, les NFTs sont l’avenir de l’art numérique. Pour d’autres, une arnaque sans nom. Les cryptomonnaies subissent un crash massif ces derniers jours, mais les défenseurs des Bitcoin et autres Ethereum n’ont pas dit leur dernier mot. Et dans chaque camp, l’heure n’est pas à la demi-mesure, mais bien à la défense aveugle du moindre argument, qu’importe sur quel côté de la balance vous vous placez.

La CEO de YouTube parle de NFTs et de cryptomonnaies

YouTube semble plutôt se placer du côté des admirateurs des NFTs et des cryptomonnaies. Dans sa lettre pour 2022, la CEO de YouTube Susan Wojcicki précise tout ce que la plateforme a prévu pour ses créateurs sur l’année à venir. Si les informations sont intéressantes en elles-mêmes, c’est du côté des technologies blockchain que notre regard s’arrête. La CEO y déclare en effet qu’elles offrent « des opportunités auparavant inimaginables pour faire grandir la connexion entre les créateurs et leurs fans » sur YouTube.

Plus loin, elle précise : « Nous sommes toujours concentré sur l’idée d’étendre l’écosystème YouTube pour aider les créateurs à capitaliser sur les nouvelles technologies, comme les NFTs, tout en continuant de renforcer et améliorer les expériences que les créateurs et les fans ont sur YouTube.«

Il n’est pas difficile de comprendre par là que YouTube ne tardera pas à offrir des fonctionnalités liées aux NFTs et aux cryptomonnaies. On pense notamment à l’implémentation récente sur Twitter des images de profil en NFTs, qui pourraient correspondre aux plans de la plateforme VOD. Mais aussi à l’expansion des diffusions en direct sur la plateforme, notamment grâce à YouTube Gaming, qui pourrait potentiellement offrir la possibilité de s’abandonner en utilisant des cryptomonnaies plutôt que de l’argent réel.

Rien n’est dit pour le moment, mais les intentions sont placardées et lisibles par quiconque. C’est d’autant plus transparent que de nombreux grands noms au sein de YouTube, notamment Ryan Wyatt le responsable de la partie Gaming, sont partis de Google pour intégrer des entreprises spécialisées dans la blockchain. De quoi souligner que cette culture avait déjà sa place au sein des équipes. On attendra de voir ce que YouTube mijote, mais surtout comment leurs créateurs réagiront.