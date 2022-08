Youtube TV pourra bientôt vous permettre de regarder plusieurs chaînes en simultané

Dans le cadre du développement de l’application Youtube TV, une nouvelle fonctionnalité appelée « Mode Mosaïque » pourrait bientôt permettre aux usagers de regarder jusqu’à quatre flux en direct et en simultané. Mais ce n’est pas la seule nouveauté puisque d’autres fonctionnalités devraient elles aussi, bientôt voir le jour…

D’après le média Protocol, Google travaillerait sur une nouvelle fonctionnalité pour l’application YouTube TV. Celle-ci permettra aux utilisateurs de l’application de regarder jusqu’à quatre chaînes YouTube simultanément. Lors de cet événement, la société a également présenté les nouvelles optimisations de YouTube Shorts pour les smart TV (téléviseurs intelligents), dont le contenu sera bientôt disponible sur nos petits écrans.

Youtube passe en mode mosaïque

Avec les nombreux services de télévision en streaming aujourd’hui disponibles, s’éloigner du service de télévision traditionnel devient de plus en plus populaire. Afin de développer son service, YouTube TV — qui permet entre autres à ses membres d’avoir accès aux films et aux émissions originales de YouTube Premium — étend ses fonctionnalités et proposera à l’avenir le « Mode Mosaïque » développé conjointement avec Google. Ainsi, les téléspectateurs pourront regarder en simultané et sur un même écran jusqu’à quatre contenus différents.

Idéale pour les fans de sports, cette nouvelle fonctionnalité permettra aux membres de la plate-forme de garder un œil sur plusieurs jeux en même temps, sans avoir à basculer d’une chaîne à une autre. Elle peut aussi être très pratique si vous souhaitez comparer la couverture d’une actualité par exemple sur différents réseaux.

Ce type de fonctionnalité n’est pas sans rappeler celle développée quelques années plus tôt par Sony pour sa plate-forme PlayStation Vue. Malheureusement celle-ci disparut lorsque Sony dut fermer définitivement son service de streaming en janvier 2020.

Youtube proposera bientôt le mode mosaïque sur les smart TV.

Youtube shorts bientôt disponible sur nos téléviseurs

D’autres nouvelles fonctionnalités ont aussi été dévoilées lors de la présentation. Celles-ci incluent des optimisations pour YouTube Shorts, le format vidéo de YouTube qui permet de créer de courtes vidéos de 15 à 60 secondes. Uniquement visibles sur smartphones, les shorts pourront être visionnés grâce à cette mise à jour directement sur nos écrans de télévision.

Les informations telles que : le titre de la vidéo, le nom de la chanson, le nom de la chaîne et les boutons J’aime/Je n’aime pas apparaîtront à droite de la vidéo, tout comme le bouton de menu à trois points. Contrairement à l’application YouTube pour les téléviseurs, l’interface YouTube Shorts pour les smart TV ne comportera pas de barre de progression en dessous des vidéos. Bien sûr tout ceci n’est pas définitif et Google pourrait apporter d’autres modifications lors de son déploiement auprès des utilisateurs.

Les Youtube Shorts comptabilisent déjà 30 milliards de vues quotidiennes en 2022. Cela représente 700 millions d’heures de visionnage.

Objectif : rattraper son retard et contrer la croissance de TikTok

Cette fonctionnalité a surtout pour but de rivaliser avec le géant chinois TikTok. Traditionnellement considéré comme un service mobile, celui-ci est désormais disponible sur une gamme de plates-formes de smart TV de Samsung, LG, Amazon et même Google ! En lançant les Youtube Shorts sur nos écrans de télévision Google espère rattraper son retard. L’avantage étant que YouTube est déjà préinstallé sur de nombreux téléviseurs et que de cette façon, les clients n’auront pas à rechercher manuellement l’application.

Pour le moment, aucune date n’a été annoncée concernant le déploiement de ces fonctionnalités. On imagine que d’ici là d’autres fonctionnalités devraient voir le jour avec YouTube Music notamment. Celles-ci devraient être disponibles sur les smart TV telles que Google TV bien sûr et Android TV. Afin de maintenir la cohérence de ses services, il a fort à parier que ces fonctionnalités sont aussi disponibles sur des téléviseurs Samsung ou encore LG.