YouTube Studio est l’outil indispensable pour les créateurs qui souhaitent développer leur chaîne. Souvent utilisé, mais peu maitriser, on vous explique tout ce qu’il y faut savoir sur cette plateforme.

Ce qui rend YouTube si addictif c’est sa diversité. Dans une époque où nous consommons nos informations, comme on consommerait un repas, il est primordial pour une plateforme qui souhaite rester attractive de diversifier son contenu fréquemment. Ça tombe bien puisque YoutTube remplit ces deux critères. En proposant de nouvelles vidéos chaque jour, et en laissant leur place à des contenus de tout genre, YouTube s’est construit un empire parmi les autres réseaux sociaux. Que vous ayez rejoint la plateforme dans l’espoir de devenir un Youtubeur de renom ou juste pour partager votre passion, on vous explique comment mieux gérer votre chaîne grâce à l’outil YouTube Studio.

A consulter également : Quelle est la signification du logo YouTube ?

Qu’est-ce que YouTube Studio ?

Développé par la maison mère, YouTube Studio est l’outil indispensable pour développer votre chaîne YouTube. Il contient un large éventail de fonctionnalités spécialement conçues pour vous aider à gérer efficacement votre chaîne. Des données analytiques, pratiques pour améliorer vos performances, a l’espace commentaire, YouTube Studio vous permet d’avoir une vision générale sur l’ensemble de vos vidéos. L’équivalent d’un Google Analytics en quelque sorte. Accessible sur navigateur web, Android et iOS sous forme d’applications, YouTube Studio peut s’emporter partout avec vous et s’utiliser sur n’importe quel appareil.

YouTube Studio est-il gratuit ?

Aussi complet que soit cet outil, ce qui constitue son atout majeur est avant tout sa gratuité. En effet, YouTube Studio s’inscrit dans la continuité de la politique de YouTube qui est de rendre sa plateforme accessible au plus grand nombre. Vous n’aurez ainsi besoin de rien pour utiliser cet outil, excepté d’un ordinateur et d’une bonne connexion internet.

Rentrons dans le vif du sujet. Maintenant que vous savez quel est le but de cette plateforme, il est temps que vous découvriez ce qu’on peut y faire. Celle-ci présentant une multitude de fonctionnalités, on vous propose de vous guider pas à pas parmi ses nombreux onglets. On vous garantit qu’au bout du chemin YouTube Studio n’aura plus aucun secret pour vous.

Tableau de bord

Il s’agit du premier onglet présent sur la partie gauche de l’interface. Un peu comme une page d’accueil c’est ici que vous retrouverez les informations générales liées à votre chaîne. Présenté sous forme de trois colonnes vous trouverez de la gauche vers la droite, un encart vous permettant d’importer vos vidéos, un résumé de vos données analytiques, ainsi qu’un encart consacré à l’actualité YouTube concernant les créateurs de contenus.

Gestion de contenu

L’onglet suivant, nommé « Contenu » vous permet de gérer l’ensemble de vos vidéos YouTube. Vous pouvez ainsi planifier leurs publications, consulter leurs restrictions, de la plateforme, modifier leur titre, leur description et même leur miniature. Si vous êtes un Youtubeur aguerri et que votre chaîne déborde de contenu, pas de panique. Vous pourrez facilement retrouver vos vidéos en sélectionnant un filtre ou en affichant vos vidéos par date de sortie de la plus récente à la plus ancienne ou vice versa.

Pour sélectionner une vidéo à modifier il suffit de cocher l’encart qui se situe à sa gauche. En faisant ainsi vous pourrez accéder aux données individuelles de la vidéo tel que ses commentaires ou son succès auprès de votre audience.

Playlist

Les Playlists sont un excellent moyen d’organiser les vidéos présentes sur votre chaîne. En créant diverses catégories, vous permettez à vos abonnés de retrouver plus facilement le contenu qui les intéresse. En renvoyant vos abonnés vers des vidéos pertinentes à leur égard, vous fidélisez ces derniers et augmentez leur temps de visionnage moyen.

Données analytique

C’est derrière l’appellation très scientifique « données analytiques » que YouTube Studio regroupe l’ensemble des informations concernant les performances de votre chaîne ainsi que celles chacune de vos vidéos. Dans l’encart « Aperçu », vous retrouvez de façon plus détaillée les données qui étaient affichées sur votre tableau de bord. Vous pourrez consulter vos nombres de vues, d’abonnées et même prendre connaissance de leur temps de visionnage moyen sur votre chaîne. Le second encart est celui des « contenus », c’est ici qu’il faudra vous rendre pour accéder aux données détaillées de chacune de vos vidéos. Si cet outil vous permet de savoir ce qui plait le pus à vos abonnés elle ne doit en rien influencer votre contenu, qui doit rester authentique.

La rubrique « Audience » vous permet de consulter le flux de votre audience qui regroupe à la fois vos spectateurs habituels et les nouveaux qui viennent de découvrir votre chaîne. Vous aurez également accès à leur âge, leur sexe et les autres chaînes que ces derniers regardent. Enfin, la page « Recherche » vous permet de découvrir ce qui est le plus recherché sur YouTube, mais également les préférences de vos abonnés. Bien que cet onglet soit riche en informations, il ne faut pas aller les consulter trop souvent au risque de vous laisser submerger par la pression des statistiques. Chacun avance à sa manière et un contenu qui plait aujourd’hui peut être oublié demain. Créer avant tout ce qui vous plait, afin de vous construire une communauté qui vous ressemble.

Interagir avec vos abonnés via des commentaires est un élément clé dans le rapport que vous entretenez avec votre communauté. Mais à mesure que votre chaîne se développe, il peut être compliqué d’interagir avec l’ensemble de vos abonnés. Pour conserver ce lien, il est important de vous rendre dans la partie « commentaire » de YouTube Studio. Vous pourrez ainsi lire les commentaires en attente, supprimer ou signaler ceux qui ne respectent pas vos modérations, filtrer vos commentaires par mots et répondre à vos abonnés.

N’oubliez pas de faire un tour dans la section mention, afin de voir si d’autres Youtubeurs parlent de vous.

Les sous-titres

En tant que Youtubeur, il est important de rendre vos vidéos accessibles. Que ce soit pour les malentendants, ou dans une volonté d’exporter votre contenu outre-Atlantique, les sous-titres sont un élément clef dans le développement de votre chaîne. Pour les ajouter, il faudra vous rendre dans l’onglet « Sous-titres » de YouTube studio. Vous aurez alors le choix entre télécharger un dossier pré-écrit pu utiliser la traduction automatique. Bien que cette manipulation peut au début paraître fastidieuse, elle vous permettra de largement développer votre audience. Comme chacun est différent, on vous conseille d’essayer les deux méthodes afin de trouver celle qui vous convient.

Droits d’auteur

Peut-être vous est-il déjà arrivé au détour d’une recherche YouTube de vous retrouver nez à nez avec l’une de vos vidéos, mais publier sur une autre chaîne. Dans ce cas, il faut vous rendre dans la rubrique « droits d’auteur » afin de faire une demande de suppression auprès de l’usager. Vous devrez indiquer la vidéo à supprimer, puis spécifier votre demande auprès de la chaîne en question. Il ne serait pas correct que d’autres s’attribuent les lauriers de votre travail.

Nombreux sont les utilisateurs qui lancent leur chaîne YouTube dans l’espoir de voir pleuvoir des billets verts dans les mois à venir. Le problème est que la réalité est bien différente. Pour pouvoir monétiser vos vidéos, vous devrez remplir un certain nombre de critères tels que : avoir plus de 1 000 abonnés, cumuler 4 000 heures de visionnage au cours des 12 derniers mois, vivre dans un pays où la monétisation est autorisée, ne recevoir aucun avertissement et avoir un compte AdSense. Pour observer votre avancée sur la route de la ruée vers l’or, vous devrez vous rendre dans l’onglet « Monétisation » de YouTube Studio. Une fois éligible, vous pouvez activer les publicités sur vos vidéos et sélectionner celles que vous souhaitez diffuser.

Personnalisation de la chaîne

Grâce à cet onglet, vous pourrez modifier l’apparence de votre chaîne. Photo de profil, bande-annonce, bannière, description ou vidéos misent en avant, la catégorie « Personnalisation » vous laisse carte blanche. En rendant votre chaîne plus attrayante vous donnez envie aux nouveaux spectateurs de s’abonner, et à ceux déjà abonnés, de naviguer dans un univers familier. Sachez que si votre spectateur a déjà vu la vidéo mise en avant sur votre chaîne, une autre lui sera proposée. Tout est fait pour inciter les utilisateurs à vous découvrir à travers votre univers et vos vidéos.

Bibliothèque audio

Pour trouver de la musique et des effets sonores libres de droits, on vous conseille de vous rendre dans la « Bibliothèque audio » de YouTube Studio. Bien plus étoffée qu’elle ne l’était à l’époque, cette bibliothèque regroupe plus de 897 pages de musiques libres de droits. Certaines compositions demandent néanmoins que vous créditiez l’artiste, si vous souhaitez passer outre cette étape, on vous conseille de cliquer sur les trois traits situés sous « Musique » et de sélectionner « Attribution non requise ». Seules les musiques ne demandant aucune accréditation vous seront proposées. Lorsque vous trouvez un titre qui vous plait, cliquez sur l’étoile à côté de ce dernier pour qu’il soit ajouté à vos favoris.

Rien de plus simple, seules trois étapes suffisent pour vous rendre sur YouTube Studio :

Connectez-vous à votre compte puis cliquez sur votre photo de profil dans le coin supérieur droit. Sélectionnez YouTube Studio dans le menu déroulant. Vous n’avez plus qu’à naviguer dans le YouTube Studio en parcourant les onglets sur le côté gauche de l’écran.