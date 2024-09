YouTube Premium risque encore d’augmenter ses prix : quelles alternatives ?

Sorti en 2014, YouTube Premium n’a cessé d’ajouter des fonctionnalités et d’augmenter son prix : comment se passer de ce service ?

Si vous faites partie des utilisateurs de YouTube Premium et que vous payez les 12,99€ mensuels, il y a de fortes chances que votre abonnement augmente. En effet, d’autres pays ont vu le prix gonfler ces derniers temps dont l’Irlande, les Pays-Bas, l’Italie et la Belgique (généralement entre 30 et 50% d’augmentation selon Android Police).

Alors pour ne pas payer autant, il existe quelques solutions.

A lire aussi YouTube copie Twitter (X) pour combattre les vidéos trompeuses

Arrêter YouTube Premium

C’est la première solution légale qui vous exposera à de la publicité, mais il est toujours possible de regarder YouTube en subissant les publicités intempestives. Si vous passez par un ordinateur, il sera alors possible d’installer un adblock (même si Google mène une bataille contre eux et rend leur utilisation de moins en moins pratique).

A lire aussi La nouvelle idée de YouTube pour lutter contre les adblockers

Les VPN pour payer YouTube Premium moins cher

Il convient de rappeler que cette utilisation du VPN est illégale puisqu’elle revient à contourner les géorestrictions pour payer des abonnements moins chers dans d’autres pays.

L’utilisation d’un réseau privé virtuel dans ce cadre est donc interdite et vous prendrez donc un risque en utilisant un abonnement YouTube venu d’un autre pays que celui où vous résidez.

YouTube Premium is increasing its subscription price to $13.99/month pic.twitter.com/s4BLpwtADk — Dexerto (@Dexerto) July 21, 2023 YouTube suit la logique de Netflix : une augmentation par an…

Ne plus utiliser YouTube

Une solution radicale, certes, mais qui saura vous faire économiser de précieux euros. Depuis maintenant plusieurs années, les alternatives à YouTube se multiplient (on pense notamment à TikTok) et il devient de plus en plus simple de trouver des contenus similaires ailleurs.

Les shorts, par exemple, sont très facilement trouvables sur TikTok ou sur Instagram en format « Reels » si vous voulez quitter la plateforme de streaming de Google.