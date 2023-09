YouTube se lance dans les jeux vidéo : une nouvelle façon de concurrencer Netflix ?

YouTube a testé de nombreuses nouvelles fonctionnalités durant l’été et ne s’arrête pas en si bon chemin. La dernière en date : les « Playables », des jeux vidéo qui se lancent sur la page d’accueil.

Après avoir testé les courts résumés de vidéo générés par l’IA et tenté de bloquer les bloqueurs de publicité, YouTube s’est lancé un nouveau défi : proposer une offre cloud gaming ! De nombreux observateurs y voient là une occasion pour Google de se relancer dans la course au gaming après l’échec (cuisant) de Stadia. Mais à la vue de ce qui y sera proposé (dans un premier temps), il nous semble plus que YouTube veuille concurrencer Netflix que véritablement re-rentrer dans la course au cloud gaming et au Game Pass.

Les YouTube Playables : c’est quoi ?

Si vous utilisez Netflix sur smartphone, vous n’êtes pas sans savoir que le géant du streaming propose, depuis 2021, des jeux vidéo sur sa plateforme. Plus récemment, la firme serait même prête à augmenter son offre et de proposer une manette dématérialisée sur smartphone pour vous permettre de jouer sur votre télé.

Mais si vous savez… Ces jeux auxquels personne ne joue.

Et bien, les « Playables » de YouTube seront – peu ou prou – la même chose ! C’est-à-dire des minis jeux qui seront accessibles depuis la page d’accueil de la plateforme.

Les « Playables » sont des jeux qui peuvent être joués directement depuis YouTube sur votre PC ou sur votre smartphone. Support Google/YouTube

A quoi pourra-t-on jouer sur YouTube ?

Pour le moment, les personnes ayant eu accès au test des « Playables » ne font ressortir qu’un jeu : Stack Bounce.

Concrètement, il s’agit d’un jeu flash où les joueurs devront incarner une balle et casser les blocs jaunes sans toucher les noirs. Vous l’aurez compris, on est pour le moment très loin de voir Starfield débarquer sur la page d’accueil YouTube…

En revanche, ces minis jeux pourraient permettre à YouTube d’augmenter le temps moyen que chaque utilisateur passe sur la plateforme et de les exposer à davantage de publicités.