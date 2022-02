YouTube : une nouvelle interface moderne pour le lecteur vidéo sur iOS et Android

YouTube est en train de déployer une nouvelle interface plus moderne pour son lecteur vidéo, sur son application mobile destinée à iOS et Android. Grâce à celle-ci, les likes, playlists et commentaires sont facilement accessibles.

Difficile de faire plus populaire que YouTube sur Internet. Régulièrement dans le top 5 des sites les plus visités sur le web, la culture populaire est influencée par les nombreux créateurs qui y règnent depuis des mois voire des années maintenant. Cependant, cela ne veut pas dire que la plateforme elle-même n’a pas besoin d’évoluer avec son temps. Les concurrents sont nombreux, bien que dans des catégories bien particulières : TikTok est le roi du format court et de la jeunesse aujourd’hui, quand Twitch reste le grand maître de la diffusion en direct. Il faut donc que Google fasse attention à son expérience, et ce dans les moindres détails.

Nouvelle interface de lecture pour YouTube sur iOS et Android

C’est sûrement dans ce sens que le développeur de l’application mobile sur iOS et Android de YouTube vient de déployer une nouvelle mise à jour. Celle-ci concerne particulièrement l’interface de lecture en plein écran des vidéos de la plateforme, qui intègre désormais de nouveaux raccourcis. Alors qu’aujourd’hui, nous n’avons plus ou moins accès qu’à la barre de lecture, il est maintenant possible de retrouver des raccourcis rapides vers le fait d’aimer ou non la vidéo, l’ajout dans les playlists ou encore l’affichage des commentaires sur le côté. C’est The Verge qui a fait cette découverte.

Voilà une mise à jour que l’on accueillera avec grand plaisir, tant elle paraît bien nécessaire. On tend après tout à visionner ses vidéos YouTube en plein écran sur smartphone, le format portrait n’étant pas le plus adapté pour la lisibilité. Cependant, faire de la sorte nous fait passer à côté de ce qu’est, in fine, YouTube : une expérience sociale, communautaire. Quand on pense que liker une vidéo nous faisait passer par le menu avant cela, on se dit que YouTube a mis du temps avant de voir l’évidence.

Cette mise à jour est en cours de déploiement sur iOS et Android, mais nous ne savons pas si elle fait partie d’un test A/B comme c’est souvent le cas avec les déploiements des applications Google. Veillez donc à mettre à jour YouTube via l’App Store et le Play Store, et peut-être vider le cache de l’application pour chercher à la récupérer. Si ce n’est toujours pas fait, il ne vous faudra faire preuve que de patience avant de la retrouver sur votre mobile. On s’imagine déjà l’utiliser sur un smartphone pliable, dont les grands écrans donnent toujours envie d’utiliser la diagonale au maximum.