YouTube veut éclipser Shazam avec cette énorme nouveauté

Google l’annoncé : YouTube va voir débarquer « trois douzaines » de nouveautés ! Alors, nous ne rentrerons pas dans le détail de toutes ces améliorations et nous porterons notre viseur sur seulement trois d’entre elles qui ont attiré notre regard.

Vous regardez souvent YouTube ? Probablement oui, comme des millions de personnes à travers le monde… Et si l’application a su nous décevoir en élargissant le déploiement de son bloqueur de publicité en affichant un énorme carré noir, Google pourrait bien séduire à nouveau les utilisateurs grâce à certaines fonctionnalités.

YouTube copie Shazam mais en mieux ?

On ne s’attendait pas avoir cette nouveauté arriver et pourtant, elle pourrait bien devenir une option phare de l’application (rien que ça) !

Il faudra confirmer son efficacité à l’usage, mais YouTube vous permettra de fredonner une chanson et d’en retrouver l’origine. Un véritable plus pour celle et ceux (dont nous faisons partie) qui se retrouvent souvent à dire « mais si tu sais, c’est la musique qui fait « mmmmh la la la » » et font face à des visages circonspects…

Si ça marche vraiment, Shazam a des soucis à se faire.

YouTube : les améliorations du lecteur vidéo

Si vous regardez vos vidéos sur smartphone, vous connaissiez sûrement l’astuce pour avancer ou reculer dans une vidéo. Autrefois, il fallait appuyer deux fois rapidement avec le doigt sur la droite de l’écran pour avancer de quelques secondes (et deux fois à gauche pour reculer).

Cette méthode était certes intuitive, mais qui n’a jamais changé de vidéo en appuyant (trop) rapidement deux fois sur le triangle qui passe à la vidéo suivante au lieu de sauter à un autre moment de la vidéo ?

Manifestement, Google a pris conscience du problème et il suffira désormais de garder son doigt appuyé.

L’autre grande nouveauté est que si vous désirez retourner à l’endroit précis d’où vous veniez dans la vidéo, une vibration se déclenchera lorsque vous reculerez jusqu’à votre point de départ.

YouTube améliore aussi son interface

Sur cet aspect, YouTube a dévoilé de nombreuses nouvelles options que nous comptons comme une grande nouveauté : une interface complètement repensée.

Lock Screen : comme son nom l’indique, vous pourrez verrouiller votre écran et vous assurer qu’aucun mouvement involontaire ne viendra endommager votre visionnage.

: comme son nom l’indique, vous pourrez verrouiller votre écran et vous assurer qu’aucun mouvement involontaire ne viendra endommager votre visionnage. Les nouvelles playlists : à la place des vignettes, vous aurez derrière votre vidéo, une prévisualisation des vidéos à venir qui s’accumulent les unes derrière les autres.

: à la place des vignettes, vous aurez derrière votre vidéo, une prévisualisation des vidéos à venir qui s’accumulent les unes derrière les autres. L’adaptation automatique de la luminosité : tout comme votre smartphone le fait probablement déjà, YouTube sera en mesure d’ajuster la luminosité des vidéos en fonction de votre environnement.

: tout comme votre smartphone le fait probablement déjà, YouTube sera en mesure d’ajuster la luminosité des vidéos en fonction de votre environnement. Les thématiques : YouTube améliore substantiellement l’affichage des catégories « Gaming », « Musique », etc.

: YouTube améliore substantiellement l’affichage des catégories « Gaming », « Musique », etc. Le bouton « abonnement » : une nouvelle animation avec des étoiles permettra de confirmer que vous vous êtes bel et bien abonné.

: une nouvelle animation avec des étoiles permettra de confirmer que vous vous êtes bel et bien abonné. L’affichage des réseaux sociaux : dans la description, le logo du réseau social s’affichera à côté du lien correspondant et une section s’ouvrant en volant sera d’ailleurs dédiée aux réseaux-sociaux.

En glissant votre doigt vers le haut (au niveau de la barre de chargement) vous aurez accès à une prévisualisation plus poussée.

Il existe de nombreuses autres nouvelles fonctionnalités, mais dans l’ensemble, YouTube semble avoir les bouchées doubles pour redynamiser son application.