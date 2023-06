YouTube pourrait mettre fin aux bloqueurs de pubs pour booster les abonnements à son offre premium

YouTube serait actuellement en pleine phase de test d’une nouvelle fonctionnalité visant à bloquer votre bloqueur de publicité : elle est peut-être là « la fin de l’abondance ».

En septembre 2022, YouTube comptait 80 millions d’abonnés à son offre premium coûtant 11,99€/par mois : une statistique extrêmement faible si l’on considère les 2,5 milliards d’utilisateurs mensuels… L’argument majeur de la plateforme pour pousser son abonnement est que vous ne verrez plus les publicités avant et pendant les vidéos. Cependant, une grande partie des internautes ne voient déjà pas les publicités grâce (ou à cause) de leur bloqueur de publicité.

YouTube le sait et c’est pourquoi la plateforme compte mettre un terme à ce phénomène en bloquant votre bloqueur.

La fin d’Adblock sur YouTube ?

Si vous regardez YouTube sur votre smart TV ou sur votre smartphone, vous savez probablement à quel point la plateforme est inondée de publicités.

30 secondes à chaque début de vidéo (souvent au format 2 pubs de 15 secondes non passables) et – selon la durée de la vidéo – une ou plusieurs publicités au milieu : le tout sans compter les éventuels sponsos dans la vidéo.

Malheureusement pour YouTube, une grande partie des internautes continuent de regarder des vidéos sur leur PC et d’utiliser un bloqueur de publicité – annulant ainsi l’intérêt principal de l’offre YouTube premium.

Comme au baseball, 3 essais et après, c’est fini…

Une fin progressive des bloqueurs de publicités

À en juger par la capture d’écran fournie par Reddit_n_Me, il semblerait que YouTube accorde 3 dernières vidéos avant de totalement bloquer votre bloqueur de publicités.

Il convient toutefois de prendre cette information avec des pincettes car :