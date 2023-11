YouTube : sa nouvelle idée pour lutter contre les bloqueurs de pubs risque de gâcher vos vidéos

Si vous utilisez Mozilla Firefox ou Microsoft Edge, vous avez peut-être constaté que, depuis quelque temps, vos vidéos YouTube mettent du temps à se lancer. Nous avons trouvé la raison : il ne s’agit ni de votre connexion internet, ni d’un bug, mais bien d’une manœuvre de la plateforme pour vous obliger à regarder de la publicité.

Tout est parti d’une vidéo récemment publiée sur Reddit. Dans cette vidéo, on peut voir un utilisateur (@vk6_) qui souhaite regarder une vidéo YouTube depuis son navigateur web. Avant que la vidéo ne démarre, on constate un temps de chargement de 5 secondes. L’utilisateur fait, ensuite, la même opération avec Google Chrome, mais cette fois : aucun temps de chargement. Et il n’est pas le seul à vivre ce désagrément.

L’utilisateur explique ensuite que ce délai ne provient pas d’un bug du navigateur, mais plutôt d’une ligne de code de YouTube qui rallonge artificiellement le délai de chargement d’environ 5 secondes. D’autres utilisateurs se sont alors saisis de l’affaire, constatant le même ralentissement du chargement et dévoilant même les lignes de codes incriminées. En réalité, cette ligne de code serait liée aux fonctionnalités anti-blocages de publicité récemment déployées par la plateforme.

Pour l’heure, la ligne de code n’a pas été formellement identifiée comme responsable de cette lenteur. Pourtant, YouTube n’a pas démenti et a réagi à cette polémique avec le communiqué suivant :

« Les utilisateurs sur lesquels des bloqueurs de publicité sont installés peuvent rencontrer un affichage sous-optimal, quel que soit le navigateur qu’ils utilisent. » YouTube

Pour le moment, Google Chrome ne semble pas concerné par ce temps de chargement allongé.

YouTube lutte contre les bloqueurs de publicité

Le message est donc plutôt clair : Google compte bien faire tout ce qui est en son pouvoir pour vous faire abandonner votre bloqueur de publicité. Depuis quelques mois déjà, la plateforme de streaming s’est, en effet, lancé dans ce vaste chantier d’interdiction des bloqueurs de type Ad-Block. Et si la mesure pourrait être mal perçue pour certains, cela permettrait tout de même à la plateforme de gagner en rentabilité.

En effet, pour tous ceux qui sont allergiques à la publicité, la solution qui semble de plus en plus incontournable consiste à prendre un abonnement à YouTube Premium, facturé… 12,99€ par mois. D’autres plateformes similaires à YouTube ont également adopté une politique équivalente, à l’image de Vimeo.