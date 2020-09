Si vous utilisez le téléchargement Torrent, alors le site Yggtorrent vous est sans doute déjà connu. Petit tour d’horizon de tout ce qu’il faut savoir le concernant et notamment où le trouver aujourd’hui.

Les torrents n’ont plus forcément autant le vent en poupe ces dernières années. À la place, ce sont le streaming et le téléchargement direct qui ont les faveurs du grand public. Cependant, des millions de personnes n’hésitent pas à télécharger encore régulièrement des contenus en torrents. Dans le lot des sites qui fonctionnent bien, on trouve Yggtorrent. Nous allons donc saisir cette occasion pour vous présenter la plateforme de façon détaillée.

Qu’est-ce que YggTorrent ?

Commençons par le plus important. Comme son nom le laisse deviner, Yggtorrent est un site pour télécharger des torrents, un tracker torrent, qui a été lancé au mois de juillet 2017. Son apparition fait suite à la disparition de T411 qui était auparavant parmi les plus fréquentés en France. Aujourd’hui c’est une référence dans le domaine qui compte désormais plus de 5 millions de visiteurs mensuels. Il permet aux utilisateurs à la recherche de torrents, qu’ils soient légaux ou non, de trouver les fichiers qu’ils cherchent.

Comment fonctionne la plateforme de Torrent ?

Pour ceux qui n’ont jamais mis les pieds sur un tracker de torrents, le concept est relativement simple. Il faut penser à ce site comme un catalogue de fichiers dans lequel vous pouvez chercher ce qui vous intéresse. Attention toutefois, à la différence de beaucoup d’autres sites concurrents, il s’agit ici d’un tracker privé ; pour télécharger un fichier, vous serez donc contraints de vous inscrire. L’idée est aussi de fonctionner sur la base du partage et le site impose un système de quotas. Vous devez donc partager vous aussi des fichiers, pour pouvoir en tirer pleinement profit. Si vous téléchargez 1 Go, vous devrez ensuite partager 1 Go sur la plateforme. Le cas échéant, vous ne pourrez plus télécharger.

Pour le reste, il s’agit d’une utilisation plutôt classique du système de partage peer to peer. Au 23 août dernier, le site recensait pas moins de 440.000 torrents différents. Parmi les contenus proposés, on trouve des applications, des fichiers audio, des eBooks, des émulateurs, des films et vidéos, des jeux vidéo et bien entendu du contenu pornographique. Attention toutefois, une très large partie de ces fichiers appartiennent au domaine privé et leur partage est donc illégal.

YggTorrent en guerre avec les autorités et les FAI

Comme beaucoup d’autres sites de téléchargement, Yggtorrent connaît quelques difficultés dans ses relations avec les autorités, les ayants droits et même les fournisseurs d’accès à Internet (FAI). C’est au mois de juillet 2020 que les choses se sont à nouveau sérieusement compliquées pour la plateforme. Après avoir fait l’objet de nouvelles plaintes de la part des propriétaires de droits d’auteur, les FAI français ont décidé d’agir contre Yggtorrent en bloquant le site. Google est aussi passé à l’action en choisissant de déréférencer la plateforme. C’est un problème récurrent depuis son lancement. L’annuaire de fichiers recensant de nombreux documents protégés par le droit d’auteur, il est dans le viseur des autorités. Au total, une centaine de plaintes auraient été recensées.

Si on peut voir ces blocages comme une victoire pour les ayants droit, il faut toutefois en relativiser la portée. De nombreux utilisateurs des plateformes de torrent ont notamment recours à un VPN pour contourner ce type de blocages et échapper à la loi HADOPI. La principale menace qui existe au final réellement sur ces outils repose surtout du côté de l’offre légale qui s’est considérablement développée ces dernières années avec Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+ pour ne citer que les alternatives les plus importantes. Payer quelques euros par mois pour une offre pléthorique est une solution plus séduisante alors que l’offre illégale comme Yggtorrent est parfois en difficulté et risquée.

Quelle est l’adresse officielle de Yggtorrent ?

Si les menaces effectuées par les autorités et les ayants droits ont un impact limité, c’est aussi parce que les plateformes comme Yggtorrent savent s’adapter rapidement, notamment en changeant d’URL ou de nom de domaine. Le site s’adapte aux blocages en se positionnant chez d’autres hébergeurs, dans d’autres pays, là où il n’y a pas de blocage de la part des autorités. À l’heure actuelle, pour se connecter à YggTorrent, il faut utiliser l’adresse suivante : https://yggtorrent.si/. Un nom de domaine basé en Slovénie qui remplace notamment un autre en .ws qui leur a été confisqué il y a quelques semaines.

Du côté des réseaux sociaux, il est possible de suivre l’équipe et les mises à jour sur Mastodon après une suspension de son compte sur le réseau social Twitter ici. Une mesure tombée au mois de février qui a surpris alors que le compte servait uniquement à partager des informations sur l’équipe et les éventuels problèmes techniques rencontrés par le site YggTorrent.

Pourquoi YggTorrent connaît-il un tel succès ?

Dans le monde des torrents, YggTorrent s’est très vite bâti une réputation de premier plan qui a perduré au fil des années. Il suffit de regarder les commentaires laissés par ses nombreux utilisateurs pour s’en convaincre. Mais pourquoi donc ? Comment expliquer qu’il ait réussi à se faire une place au soleil dans un secteur très compétitif comme celui des torrents ? Plusieurs arguments entrent ici en ligne de compte.

Le site est facile à utiliser et les contenus qui y sont proposés sont généralement de très bonne qualité. Par ailleurs, l’équipe qui s’en occupe assure un très bon suivi au quotidien. Le fait qu’il s’agisse d’un tracker privé joue aussi un rôle essentiel dans ce registre. De quoi comprendre pourquoi 3,5 millions d’abonnés sont sur la plateforme. Selon Alexa Internet, c’était, en début d’année le 35ème site le plus visité en France, soit le plus fréquenté dans la catégorie bittorrent et téléchargement illégal.

Faut-il s’inscrire pour utiliser la plateforme ?

Puisqu’il s’agit d’un tracker privé, c’est la particularité du site YggTorrent, vous devrez en effet vous inscrire et créer un vrai compte avec une adresse e-mail fonctionnelle. Le cas échéant, vous serez incapables de télécharger des contenus.

Que risquez-vous en visitant YggTorrent ?

Dans le domaine des torrents et du téléchargement au sens large, on flirte toujours avec la ligne rouge dans notre rapport à la loi. Ainsi, vous pouvez visiter le site sans rien craindre. Après tout, il est autorisé de visiter peu ou prou tous les sites se trouvant sur Internet sans problème. C’est cependant à l’heure de télécharger ou de partager des fichiers que vous prendrez des risques. S’il s’agit de documents pour lesquels vous ne possédez pas les droits nécessaires, alors vous vous exposez à des sanctions, dont de très lourdes amendes et même éventuellement une peine de prison. Notez que la meilleure façon de passer sous les radars et éviter les problèmes avec la justice est d’utiliser un VPN.

YggTorrent est-il payant ?

Comme la très grande majorité des sites de torrents, Yggtorrent propose bien d’utiliser ses services gratuitement. L’idée est de se baser sur la culture du partage, qui est à la base d’Internet. Cependant, à la différence d’autres, il s’agit aussi d’un tracker privé exigeant un ratio minium entre le partage et le téléchargement. Si vous souhaitez soutenir le site ou bien que votre ratio passe sous les 1 Go, alors vous pourrez investir quelques euros. À vous de bien gérer vos téléchargements pour que cela ne soit pas un problème.