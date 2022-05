De nos jours, l’optimisation de nos biens et services tend à remplacer la surconsommation. Reconditionnement et achats de seconde main permettent d’accorder à une utilité à tout ce qu’on a acheté sans l’avoir vraiment consommé. À cet égard, nous avons trouvé YesLicense, une entreprise française qui pousse le concept encore plus loin ! En effet, leur idée est simple mais géniale : racheter à des sociétés des licences (clé de produit) Microsoft inutilisées, afin de les revendre à bas prix à des particuliers ou à d’autres entreprises. Tout le monde est gagnant : le premier acheteur se voit partiellement remboursé, l’intermédiaire fait sa petite marge, et le second acheteur obtient une remise allant facilement jusqu’à -50 %, voire davantage. Systèmes d’exploitation, plusieurs versions de Microsoft Office (2016-2021) et de Windows Server (2012-2022), ou même des packs mixtes : voici comment bien vous équiper en bureautique à bon marché !

Licences d’occasion Microsoft : toujours la même qualité ?

Parfois, on a besoin d’un logiciel pour effectuer une tâche précise afin de réaliser un projet. On choisit donc d’investir dans une licence, qui nous sert un an ou deux… avant d’être complètement laissée à l’abandon ! YesLicense est donc né de l’idée de récupérer ces licences totalement fonctionnelles afin de les redistribuer à moindre coût à celles·eux qui en feront bon usage. Donc il ne s’agit nullement d’une version “light”. Si vous prenez, par exemple, une licence Microsoft Office 2021 Professionnel Plus, vous obtenez une clé d’activation. Ainsi, juste après la phase d’installation, vous bénéficiez sans limitation des programmes de la célèbre suite bureautique, à savoir :

Word

Excel

PowerPoint

Outlook OneNote

Publisher

Access

Notez que dans le cas d’un logiciel, la seconde main n’implique pas la notion d’usure, contrairement à un véhicule d’occasion, par exemple, qui requiert des réparations pour assurer sa longévité. En d’autres termes, la qualité du produit à l’état neuf reste inchangée !

Rachats de licences de seconde main : peut-on faire confiance ?

YesLicense est spécialisé dans la revente de licences Microsoft et Windows. Que vous ayez besoin de la suite bureautique Office ou bien de l’OS Windows, il vous suffit de commander votre pack directement sur le site de YesLicense. Une fois que vous avez validé et réglé votre panier, vous devez attendre la livraison qui prend… 1 minute montre en main ! Vive la dématérialisation ! En effet, vous recevez un e-mail contenant : un lien de téléchargement, une clé d’activation et la notice d’utilisation. Évidemment, vous récupérez également la facture détaillée, incluant la TVA.

Nota Bene : le paiement sécurisé peut s’effectuer via carte de crédit, PayPal, Apple Pay ou même virement bancaire dans le cadre d’un projet d’achat professionnel.

Vous le remarquerez vite, les offres les plus avantageuses concernent des achats de plusieurs packs. Rassemblez dans votre entourage deux ou trois personnes intéressées (collègues, camarades de promo, etc.) et commandez vos packs. Bénéficiez du même coup des meilleures réductions possibles. Et lorsque vous recevrez par mail les liens de téléchargement et les clés d’activation, transférez-les simplement à vos amis, par mail également. En revanche, seule la personne à l’origine de la transaction pourra bénéficier de l’installation à distance en cas d’erreur (service généralement inclus pendant 30 jours après commande).

Si vous avez besoin d’un volume assez conséquent pour votre société, vous pouvez anticiper cet investissement prochain en demandant un devis. Pour cela, il vous faut préciser la nature de la demande dans le formulaire (produit, version, quantité, sur quoi les packs seront installés, etc.), en plus de vos nom et prénom, votre numéro de SIRET et le moyen de paiement envisagé.

SAV et Assistance Technique : un des points forts de YesLicense

Entre la notice, le support technique disponible 24/7 jours et le conseil client par e-mail ouvert de 9h à 17h du lundi au vendredi, vous ne risquez pas de vous perdre, même si vous n’êtes pas le·la plus fortiche en informatique. Si néanmoins vous rencontrez des problèmes à l’installation, le service client peut vous guider pour les manipulations à effectuer, quitte à vous envoyer une nouvelle clé d’activation, si cela s’avérait nécessaire. Les aides apportées ont plutôt convaincu la clientèle, laquelle a laissé un certain nombre d’avis positifs. À ce titre, les internautes ont félicité une certaine Julie.V pour la qualité de ses conseils clients.

Sur le site de YesLicense, vous pouvez à tout moment planifier une assistance technique de 15 minutes (hors service inclus dans votre commande). Vous avez la main sur le jour et l’horaire, mais cela vous coûtera la modique somme de 20 €. Rassurez-vous : si votre produit n’est pas installé au bout d’un quart d’heure, vous êtes intégralement remboursé (sur la prestation uniquement) !

Remboursement : à quoi s’attendre avec YesLicense ?

En principe, la licence achetée n’est pas remboursable. En conséquence, vérifiez bien que votre matériel informatique est compatible avec votre commande (bon système d’exploitation, bon modèle d’ordinateur, etc.). Quant au remboursement d’une prestation Teamviewer, il peut être demandé en cas :

d’ ordinateur ralenti par des cookies ou des malwares , ce qui nécessite un nettoyage complet, voire un reformatage ;

de mauvaise connexion internet , ralentissant considérablement l’assistance technique ;

de la présence d’une version antérieure de Microsoft ou d’Office , qui requiert des manipulations supplémentaires pour être supprimée puis remplacée.

Racheter des licences Microsoft : est-ce que c’est légal ?

La question est légitime, puisque l’entreprise qui vend un programme informatique perd des clients. Cette pratique a même été interdite un certain temps, jusqu’en juillet 2012. C’est à cette période que la Cour de justice de l’Union européenne a finalement autorisé la revente de logiciels d’occasion. Toutefois, il aura fallu attendre des initiatives comme l’entreprise YesLicense pour démocratiser la pratique.

Suite bureautique Office de Microsoft : des promos à se partager entre collaborateurs

Pour éviter les solutions gratuites souvent insuffisantes ou, au contraire, de vous ruiner avec une licence de bureautique neuve, vous pouvez dès à présent consulter les offres de YesLicense. NB : à en juger par les nombreux avis sur Trustpilot, les commandes affluent et les stocks s’épuisent vite. N’hésitez donc pas à vérifier régulièrement, car de nouvelles offres tombent fréquemment.

Des licenses Office à partir de 9,99€ :

Obtenir des systèmes d’exploitation Microsoft Windows vraiment pas chers

Et rebelote ! Si vous souhaitez monter en gamme avec votre OS en passant à Windows 10 ou 11, YesLicense propose des solutions pour les professionnels comme pour les particuliers :

Des licences Windows à partir de 6€ :

Ce sont là les offres les plus avantageuses. Bien sûr, comme il s’agit d’en prendre plusieurs à la fois, vous devez en parler à vos amis, votre famille, vos collègues, vos voisins, vos colocataires, vos camarades de promo, votre club de scrabble ou votre équipe de rugby, que sais-je ? Ces liens renvoient également à des offres individuelles (ou à 2 packs). Néanmoins, les réductions seront un peu moins intéressantes… NB : avec un peu de chance, vous tomberez sur l’offre bonus : – 20 % sur la première commande en cas d’inscription à la newsletter !

Guide : que choisir entre Microsoft Office 2019 et 2021 ?

Voici les quelques avantages d’Office 2021 sur son prédécesseur :

la plateforme de communication Microsoft Teams incluse nativement dans le système ;

travail collaboratif simultanément sur les mêmes document Word, Excel ou encore PowerPoint ;

interfaces améliorées (transferts de contenus plus faciles, mode sombre complet sur Microsoft Word, etc.) ;

prise en charge du format OpenDocument 1.3 (ODF) ;

petites améliorations diverses sur l’ensemble des applications ( matrices dynamiques sur Excel, outil de traduction sur Outlook, etc. )

En d’autres termes, la version 2019 reste tout à fait valable sur les tâches essentielles. Si office 2021 est résolument meilleur, il ne révolutionne pas pour autant l’excellente suite bureautique !