Yamaha NEO : le scooter électrique 50cc nippon débarque en Europe

Yamaha se raccorde comme prévu sur le secteur des deux-roues électriques en Europe avec son nouveau modèle de scooter électrique baptisé Neo.

Voilà plusieurs années que Yamaha travaille autour de la mobilité électrique. En 2019, le constructeur japonais avait profité du salon de Tokyo pour dévoiler ses tous premiers modèles de scooters électriques dont le EC-01 et le EC-O2. Alors que la firme était déjà connue sur le secteur en Asie, l’Europe était quant à elle, laissée de côté. Afin d’élargir sa gamme et de commercialiser ses produits sur le Vieux Continent, Eric De Seynes, le président de Yamaha Motor Europe, a officiellement présenté le dernier modèle en date qui viendra compléter la gamme NEO. Ce modèle, fidèle héritier du EC-02, devrait contribuer selon la marque, à rendre plus durable et plus agréable la manière dont nous nous déplaçons dans l’espace urbain.

Yamaha, une marque référence dans le secteur de la mobilité électrique

Alors que le marché de l’automobile électrique connaît une forte progression (plus 46,2 % par rapport à 2020), celui des scooters électriques, bien qu’il soit en plein essor, connaît une croissance plus modérée. C’est donc petit à petit que le scooter électrique parvient à s’imposer dans le paysage urbain.

Dans cette logique, la firme nippone poursuit l’électrification de sa gamme de scooters avec le lancement sur plusieurs marchés européens du NEO 100 % électrique, un équivalent 50 cm3. Si ce modèle vous est familier, il y a une raison : dans les années 90, le NEO dans sa version thermique était l’un des plus vendus du marché.

La version Milky White du Yamaha NEO

« Yamaha est ravi d’élargir sa gamme de mobilité personnelle et d’ouvrir un tout nouveau chapitre dans l’histoire de l’entreprise. Soutenue par les capacités d’ingénierie de niveau mondial de Yamaha et par un réseau de concessionnaires professionnels, l’introduction de ces nouveaux produits électriques et nos services associés va inspirer, tout autant que nous, un public nouveau tourné vers l’avenir.» Eric de Seynes, PDG de Yamaha Motor Europe

Design, autonomie, moteur : un scooter électrique aux nombreux atouts

Reprenant largement les codes de son grand frère thermique, le nouveau modèle reste classique avec un style épuré et des lignes rondes. À l’avant on retrouve un bloc optique composé de deux phares ronds à LED prenant place dans une bordure blanche lui donnant un style à fois original et rétro.

L’arrière se veut un peu plus futuriste. Le feu adopte une forme horizontale et se situe juste au-dessus du garde-boue. Côté dimensions, le nouveau NEO mesure 1875 mm de long pour une largeur de 695 mm, une hauteur de selle de 795 mm. Son poids est de 90 kg (sans la batterie de 8 kg).

Le scooter électrique Yamaha NEO sera propulsé avec une motorisation Brushless d’une puissance maximale de 2,5 kWh (soit 3,4 ch) et 136 Nm de couple. Atteignant une vitesse maximale de 45 kilomètres par heure, ce scooter n’est clairement pas le plus puissant de sa catégorie. En revanche, il a une bonne réactivité dans les relances, ce qui s’avère très pratique en milieu urbain. De ce fait, il peut-être conduit avec un permis de conduire de catégorie A1.

La batterie amovible, placée sous la selle, offre jusqu’à 37 km d’autonomie. Celle-ci peut-être accompagnée d’une seconde batterie (disponible en option) afin de doubler l’autonomie soit jusqu’à 74 km. Notez que pour un cycle de recharge complet de celle-ci, il faut compter environ 4 heures par batterie. Au niveau des rangements, le compartiment pourra accueillir sans problème un casque jet avec une seule batterie installée.

Prix et disponibilité en Europe

Le tableau de bord inclut les informations classiques telles que le compteur de vitesse, le compteur kilométrique, une horloge et le niveau de charge. Ce nouveau scooter électrique sera accessible à partir de cet été en Europe au prix de 3199 € hors bonus. Il se déclinera aussi dans un coloris noir sous l’appellation « Midnight Black ».