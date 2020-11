L’entreprise américaine Yale, spécialiste des serrures, a lancé Linus, un nouveau modèle de serrure connectée sans clé. Celle-ci allie à la fois design et sécurité. Découverte de ce modèle.

Les serrures connectées sont devenues en quelques années un indispensable de la maison connectée. Qu’elles utilisent le Bluetooth ou le Wi-Fi, ces serrures permettent de verrouiller et de déverrouiller automatiquement votre porte sans avoir à insérer de clé. Elles assurent aussi, bien souvent, un suivi de l’utilisation de votre porte d’entrée. Une solution sûre, pratique et moderne pour votre maison. Yale a présenté son nouveau modèle baptisé Linus qui va rendre votre porte intelligente.

Linus : une serrure connectée élégante…

Ce qui caractérise la serrure connectée Linus au premier abord est évidemment son design à la fois sobre, élégant et stylé. On note aussi de suite la qualité des matériaux choisis et leur robustesse. La finition est aussi soignée ce qui ne gâche rien. Vos visiteurs verront, avant de pénétrer votre demeure, qu’il s’agit d’un espace sûr et élégant. Cette serrure en métal brossé est disponible en deux couleurs, argent et noir mat.

…mais aussi fonctionnelle et sûre

En effet, en plus d’être une belle pièce de quincaillerie, la serrure Linus est à la fois fonctionnelle et offre une sécurité accrue. Différentes fonctionnalités sont offertes. Le verrouillage automatique peut être programmé dès que vous fermez la porte ou après un certain délai. Grâce à son système de géolocalisation, la serrure s’ouvrira automatiquement dès que vous vous approchez de la porte. Plus besoin de chercher ses clés ni de se préoccuper toute la journée en pensant si l’on a bien fermé la porte.

Une application smartphone Linus bien pensée

La serrure connectée Linus fonctionne aussi avec une application mobile. Baptisée Yale Access. Cette application intuitive permet de contrôler le verrouillage, mais aussi d’accéder à des informations. La connexion se fait par Wi-Fi. Vous pourrez aussi partager des accès à vos invités de confiance ou à des clients comme par exemple dans le cadre d’une location de type AirBnB ou autre. Notez que l’application est aussi compatible avec les assistants personnels Amazon Alexa, Google Home et Apple Homekit.

Un tarif abordable et déjà disponible

La serrure connectée Linus de Yale est disponible depuis le 19 octobre 2020 en France. Le kit est vendu au prix de 249.99 euros ce qui la place dans la moyenne des serrures connectée. Comptez 79,99 euros pour le Bridge Wi-Fi Yale Connect, 69,99 euros pour le clavier intelligent et 39,99 euros pour le cylindre ajustable. Nous envisageons prochainement de tester ce modèle afin de l’ajouter à notre comparatif des meilleures serrures connectées.