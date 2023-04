Ce yacht à « batterie illimitée » tourne à l’hydrogène et se veut 100% écologique

L’AQUON One est un yacht créé par la marque suisse Aquon. Sa spécificité ? Il utilise de l’hydrogène comme énergie pour avancer et qu’il créerait lui-même grâce à de l’eau de mer et l’énergie solaire.

À l’heure où toutes les sociétés tentent (ou devraient tenter) d’être plus écologiques, la marque AQUON sort un yacht à « énergie verte » permettant de conserver un mode de navigation luxueux durablement. La société vante les mérites écologiques de son bateau : est-ce véritablement le cas ?

Sur le papier, AQUON vend un yacht 100% autonome à batterie illimitée qui créerait lui-même l’hydrogène dont il a besoin pour avancer.

Pour ce faire, l’AQUON One serait équipé de panneaux solaires sur le dessus qui transmettraient de l’électricité dans la cale pour électrolyser de l’eau de mer et ainsi séparer la molécule H de l’hydrogène de l’oxygène O contenue dans l’eau.

La marque explique également que l’électricité générée par les panneaux solaires permettrait d’alimenter un moteur silencieux et des barbecues…

Un yacht 100% vert, est-ce seulement possible ?

Vous vous en doutez : la question est rhétorique… Non, le yacht ne peut pas être 100% écologique dans la mesure où il utilise une batterie au lithium-ion – qui pollue lors de son extraction des sols et se recycle mal (seulement à 50%). Selon Greenhired.fr, la production de lithium créait 100 000 tonnes CO2 en 2021, il est donc faux d’avancer qu’un yacht utilisant des batteries au lithium serait 100% vert…

Le bateau utilise également des panneaux photovoltaïques qui ne sont pas non plus 0 carbone lors de leur production…

Au final, le constat reste donc le même que pour Airbus et ses avions à hydrogène : l’intention de vouloir réduire l’impact écologique de son secteur d’activité reste louable, mais il est parfois laçant de voir les entreprises afficher des mentions trompeuses comme « 100% vert », « totalement décarbonés », « 0 émission de carbone » quand se n’est manifestement pas le cas…