Sous le logo MI, aux multiples interprétations (“Mobile Internet”, “Mission Impossible”, en rapport avec sa conquête en temps record de nombreuses parts de marché), la marque Xiaomi s’est fait connaître pour son large éventail de produits high-tech. En plus des bracelets et écouteurs connectés, des équipements électroménagers et smarthouse, des drones et des vélos électriques, la firme pékinoise est devenue 3e constructeur mondial de smartphones. Dans ce domaine, l’”Apple chinois” a même dépassé le maître américain de la Silicon Valley, dont il s’inspire sans complexe. En effet, le design des appareils et la stratégie de présentation rappellent les habitudes de Steve Jobs. Toutefois, Xiaomi Corporation se démarque sur un point capital, en misant sur un rapport qualité/prix des plus agressifs. Alors : les smartphones Xiaomi, du toc ou achat sûr ? Quoi qu’il en soit il n’est jamais inintéressant d’assurer votre mobile chez Carrefour Assurance, même pour des téléphones robustes. Mais revenons à nos moutons…

Smartphones Xiaomi : un business model qui laisse la qualité intacte

La problématique que Xiaomi se propose de résoudre systématiquement est simple : comment vendre au plus près du coût de fabrication ? Certes, la stratégie est risquée, car antagoniste de celle consistant à gonfler les tarifs. En effet, les hauts prix connotent insidieusement le luxe, la garantie d’un matériel d’exception, somme toute une grande valeur. Or, Xiaomi signifie littéralement “millet” ou “mil”, une céréale vivrière très cultivée en Asie et en Afrique. L’on peut donc y voir un message s’opposant presque à celui d’Apple, pour qui le high-tech est une voie vers la beauté artistique. Car nos chers iPhones au raffinement épuré, sont difficiles à obtenir, peu compatibles avec les autres marques, à la manière d’un fruit tentant mais inaccessible, qu’il serait presque défendu de croquer. À l’inverse, le mil, plus rustique, plus modeste, qui pousse même dans des régions plus arides, sonne plus “démocratique” : il pourvoie aux besoins du grand nombre.

La stratégie de l’essentiel

Le terme Xiaomi en mandarin intègre le caractère “pinyin”, symbole du cœur et de la propreté. Ainsi, tout comme leurs cousins américains, les smartphones MI épurent leur design. Puis ils assurent le plus important, le plus vital : robustesse et performance, sans dégager beaucoup de marge. La marque se rattrape néanmoins dans des services annexes, à l’image de son magasin d’applications sur le Playstore. Quoi qu’il en soit, les smartphones Xiaomi sont connus pour leur bonne autonomie, leur compacité, leur interface intuitive, leur solidité et leur belle résolution d’écran. Malgré tout, il arrive que, sur certains modèles, ces qualités fondamentales soient ternies par un manque de luminosité et de réactivité tactile, un traitement photo relativement lent et mauvais en nocturne, ou encore des boutons mal positionnés.

Quelques modèles de téléphones Xiaomi qui ont fait leurs preuves

Nous avons réalisé un aperçu des produits Xiaomi en matière de téléphonie mobile, mais sachez que la marque a déjà un grand nombre de modèles à son actif ! Notre sélection apparaît par ordre croissant de prix.

Redmi 7A

Il fait partie des plébiscités, avec son design léger disponible en coloris bleu et noir. Il est doté du processeur Snapdragon Sdm 439 et fonctionne sur l’OS MIUI. Côté écran (5,45 pouces), on est sur du HD. En outre, la batterie dispose d’une belle capacité de 4000 mAh. Il est trouvable à une centaine d’euros sur Backmarket.

Poco M3

Malgré son aspect plastique, le Poco M3 est plutôt résistant, avec son écran de 6,53 pouces. Il embarque le processeur Snapdragon 662 et une petite RAM de 4 Go. On apprécie sa batterie d’une belle capacité de 6000 mAh, qui tient deux jours même si lente à charger. Quant à l’appareil photo 48 mégapixels, il est complété par deux capteurs 2 mégapixels. Enfin, le Poco M3 supporte seulement la 4G. Comptez environ 130 € pour en faire l’acquisition.

Redmi Note 8 Pro

Aussi performant que pratique, il arbore un écran IPS de 6, 53 pouces de 2340 x 1080 pixels et performe avec un processeur Helio G90T Mediatek. En outre, il est doté d’au moins 6 Go de RAM, et sa batterie montre une large capacité de 4 500 mAh. C’est néanmoins sur l’appareil photo qu’il pêche un peu, malgré ses 4 capteurs. On peut l’acquérir aujourd’hui à moins de 200 €.

Redmi Note 9

Ce smartphone très complet est très apprécié des utilisateurs. Son processeur est un Helio G85 Mediatek, et son écran mesure 6,67 pouces. En outre, le téléphone intègre 4 capteurs photo de 48, 8, 2 et 2 mégapixels, en plus de la caméra frontale à 13 MP. Il tient grâce à une batterie de 5020 mAh, pour 1h20 de charge rapide. Enfin, concernant l’OS, ce smartphone tourne sur MIUI 11. Il est aujourd’hui accessible aux alentours de 200 €.

MI 11

Enfin, parlons du Mi 11, qui représente un peu le haut de gamme de la marque. Compatible 5G et Wi-Fi 6, il embarque un écran incurvé 4 côté de 6,81 pouces, avec une dalle AMOLED compatible HDR10+. Son processeur est un Snapdragon 888, et sa mémoire vive est à 8 Go. D’autre part, ses capteurs photo font du 108 MP et du 5 MP, en plus du classique 13 MP de la caméra de front. On se retrouve avec des vidéos en 8k… Enfin, la batterie de 5000 mAh admet la recharge rapide sans fil. Quant au prix, on fait un bond dépassant facilement les 600 € !