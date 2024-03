La Fnac casse le prix de ce smartphone Xiaomi pour les soldes de Pâques

Vous avez besoin de changer de smartphone sans casser la tirelire ? Ça tombe bien, la Fnac propose le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus à prix réduit. Et pour pouvoir vous acheter encore plus de chocolats de Pâques, la livraison Express est offerte.

Tout le monde n’est pas prêt ou désireux d’investir plus de 1000 euros dans le dernier iPhone 15 ou Samsung Galaxy S23. Pour ceux qui sont à la recherche d’options plus économiques, la Fnac propose actuellement une offre plus qu’intéressante sur le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus.

On vous explique ici comment profiter de cette promotion exceptionnelle.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus à -14% sur la Fnac

Il y a peu de temps, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus était vendu à 349 €, mais récemment, le prix a été abaissé à 299 €, avec en bonus la livraison Express de 7,99€ offerte ! Donc si vous le commandez aujourd’hui, vous aurez la possibilité de le recevoir dès demain ! Pas mal non ?

PROMO -14% sur La Fnac Voir l’offre

Pourquoi acheter le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus ?

Ce smartphone s’adresse aux personnes qui cherchent un bon smartphone sans dépenser une fortune. L’achat du Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est justifié par plusieurs caractéristiques remarquables :

Un écran OLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120Hz,

Il est équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 1080 ,

Une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 120W,

Offre jusqu’à 12 Go de RAM pour des performances fluides,

Une caméra principale de 200 MP offrant une excellente qualité photo, y compris dans des conditions de faible luminosité,

Design haut de gamme avec un dos en verre et ses bordures fines lui confère un look premium,

Il supporte la 5G, le Wi-Fi 6, et est certifié IP53 contre les projections d’eau.​

ÉCONOMISEZ 14% sur le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus Acheter

Capacité de stockage 256 Go Taille de l’écran (pouces) 6,67″ Mémoire installée 8 Go Poids 208,4 g Longueur / Largeur / Hauteur (en cm) 16,29 x 7,6 x 0,89 Résolution photo 2400x1080p (FHD+)

Les plus Excellent écran OLED 120 Hz,

Module caméra grand-angle, de jour,

Charge 120W très rapide,

Connecteur mini-jack 3,5 mm et microSD. Les moins Autonomie en streaming vidéo.

« Seulement » IP53.