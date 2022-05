Xiaomi s’associe avec Leica : l’avenir brillant de la photo sur smartphone

Xiaomi prévoit la commercialisation d’un smartphone développé en partenariat avec le célèbre fabricant d’appareil photo Leica. Le Xiaomi 12 devrait voir le jour en juillet.

On ne compte plus les collaborations des fabricants de smartphones avec les spécialistes de la photo : Hasselblad, Zeiss et dernièrement Leica qui s’est associé récemment au géant chinois Xiaomi, comme nous avons pu l’apprendre via un communiqué de presse de la marque chinoise.

À l’ère nouvelle des « photophones », les fabricants de smartphones rivalisent d’innovation pour séduire toujours plus de consommateurs. Xiaomi aurait donc profité de la fin de la collaboration entre Leica et Huawei pour sauter sur l’occasion et entrer à son tour dans la course.

Xiaomi annonce sa collaboration avec Leica pour son nouveau smartphone

C’est « une nouvelle ère de la photographie mobile » qui s’annonce si l’on en croit les paroles du PDG de Xiaomi, Lei Jun. Celui-ci a confirmé récemment son « partenariat stratégique mondial dans la technologie de l’imagerie » avec la célèbre entreprise allemande Leica sur Twitter.

L’occasion pour Xiaomi de profiter du savoir-faire photographique de Leica pour ses smartphones car il faut dire qu’après avoir tenté à plusieurs reprises d’améliorer cet aspect sur ses appareils (au niveau des capteurs ou de la prise de photo de nuit) ceux-ci sont bien loin de convaincre les consommateurs. Le partenariat avec Leica devrait donc contribuer à régler le problème.

« Au cours de cette coopération, de la conception optique au réglage des orientations esthétiques, les technologies innovantes, les philosophies de produit et les préférences en matière d’imagerie des deux parties ont connu une collision et une fusion approfondies sans précédent. » Xiaomi

Xiaomi et Leica ont annoncé un partenariat longue durée

Bien que la collaboration s’annonce prometteuse, certains redoutent déjà qu’il s’agisse d’un faux partenariat, un gros coup marketing où Leica se contenterait simplement de prêter son nom à l’entreprise chinoise dans le but de redorer son blason et convaincre de nouveaux adeptes.

Pourtant Leica a déjà fait ses preuves avec son ancien partenaire Huawei, à qui la collaboration a très bien profité puisque grâce à l’expertise de l’entreprise allemande en la matière, Huawei est devenu le meilleur du marché. On se souvient encore des très bonnes séries Huawei P40 qui offraient de véritables prouesses au niveau photographique.

Il n’en reste pas moins qu’il faudra certainement un peu de temps à Xiaomi pour rivaliser Huawei sur ce terrain, mais la marque est confiante puisque cette nouvelle collaboration devrait s’inscrire sur une longue durée.

Le marché des photophones en pleine expansion

C’est qu’il était temps pour Xiaomi de rattraper le retard qu’il a accumulé sur la photographie. À l’heure où les réseaux sociaux occupent de plus en plus de place dans nos vies, les usagers sont devenus maîtres de toute la chaîne, de la prise de photo à sa diffusion, en passant par son édition. L’appareil photo des smartphones n’est donc plus une option mais bien un élément à part entière du téléphone qui a toute son importance.

Les avancées régulières dans l’optique avec la course aux pixels, l’agrandissement et la multiplication des capteurs notamment ne laissent plus place au doute. La captation de l’image est le fer de lance de l’industrie des smartphones.

Une tendance qui devrait accélérer un peu plus la chute de 84% selon CIPA, de l’industrie de la photo au profit du smartphone à portée de poche, plus adapté aux nouvelles habitudes photographiques des consommateurs .

Pour en savoir plus sur le prochain « fleuron de la photo » dont on préssent qu’il fera son apparition avec le Xiaomi 12, il faudra encore attendre quelques mois puisque celui-ci devrait être dévoilé en juillet.