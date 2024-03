Le robot de cuisine Thermomix menacé par le robot low cost de Xiaomi ?

En 2022, Xiaomi lançait le Smart Cooking Robot, un robot de cuisine entrant sur le même marché que le Thermomix TM6 mais pour environ la moitié de son prix, mais que vaut-il vraiment ?

Plus design ? Moins cher ? Les raisons de céder pour le modèle de robot cuiseur de Xiaomi peuvent être nombreuses. Mais pour être sûr de ne pas commander un appareil qui n’en vaudrait pas le coût, nous avons monté un versus entre les deux produits et comparé chacune des caractéristiques essentielles de chacun des appareils.

La capacité

Concernant la capacité des robots cuiseurs, les deux possèdent exactement la même contenance de 2,2 litres maximum dans le bol principal. Les deux appareils peuvent en plus s’équiper d’accessoires et offrir la possibilité de cuisiner plusieurs plats en même temps avec notamment :

Un cuiseur vapeur,

Et un panier,

Pour le Xiaomi Smart Cooking Robot et le Thermomix. Match nul donc sur ce point, mais nous reviendrons très vite sur les accessoires.

Les recettes possibles et les fonctionnalités

En théorie, que ce soit pour l’un ou l’autre : le nombre de recettes possibles dépend de votre imagination. Mais, il convient de considérer deux points :

Le nombre de recettes validées officiellement par l’appareil : plus de 9000 pour le Thermomix contre 200 recettes intégrées dans le Xiaomi…

: plus de 9000 pour le Thermomix contre 200 recettes intégrées dans le Xiaomi… Le nombre d’accessoires : à ce jeu, le modèle de Vorwerk écrase celui de Xiaomi en embarquant une pléthore d’ustensiles dans le kit de base et en proposent bien d’autres en supplément (comme le Sensor).

Un très bon point pour le robot cuiseur de Vorwerk.

Le bruit

Les deux appareils ont plus ou moins le même niveau de nuisance sonore. En effet, en utilisation classique, le Thermomix aussi bien que le Xiaomi délivrent environ 50 décibels et atteignent les 80 à pleine puissance.

Côté mixage, l’appareil de Vorwerk s’en sort toutefois un peu mieux que son concurrent et mixe aussi bien les légumes que les glaçons : quitte à faire du bruit, autant être parfaitement efficace.

Le design

Ce point est particulièrement subjectif, mais avec sa petite tablette et sa cuve intégrées dans un bloc rectangulaire sobre, le Xiaomi Smart Cooking Robot a un design plus épuré et classieux que le Thermomix – qui ressemble un peu plus à un mixeur traditionnel avec sa base imposante.

Toutefois, ce que le Thermomix perd en esthétisme, il le regagne en praticité. Comme sa cuve est situé en plein milieu de la base, vous aurez moins de risque de faire tanguer l’ensemble qu’avec le robot cuiseur de Xiaomi.

Match nul donc.

Le prix

Il s’agit d’un des rares points où il n’y a pas photo. Factuellement :

Le Thermomix TM6 coûte 1499€ sur le site officiel,

sur le site officiel, Le Xiaomi Smart Cooking Robot coûte 849€ (habituellement 999€) sur le site officiel.

Pour des appareils relativement similaires, le Xiaomi coûte donc légèrement plus que la moitié du prix ! Attention, le prix exorbitant du robot cuiseur Vorwerk se justifie en partie par le grand nombre d’accessoires (à vous de voir si vous en aurez besoin) et la plus grande efficacité du produit.

L’un dans l’autre, le Thermomix reste bien sûr la star des robots cuiseurs, mais pour les plus petits budgets, le Xiaomi Smart Cooking Robot représente bel et bien une alternative.