Xiaomi annonce la recharge complète de son smartphone en moins de 5 minutes !

Pour recharger au plus vite son smartphone sans avoir à le laisser brancher toute la nuit sur l’adaptateur, Xiaomi semble avoir trouvé la solution. Le fabricant chinois a présenté lors du Mobile World Congress une version modifiée du Redmi Note 12 Pro+ qui a la faculté de se recharger à 100 % en seulement cinq minutes, une vraie prouesse.

La course à la vitesse de charge oppose plusieurs fabricants dont Xiaomi

Vous qui utilisez votre smartphone toute la journée et qui avez oublié de le remettre à changer avant de partir de chez vous. Sachez qu’il vous sera possible de retrouver 50 % de batterie en à peine plus de 2 minutes et la totalité de votre charge en moins de 5 minutes grâce à la nouvelle recharge proposée par Xiaomi.

En parallèle, Xiaomi a également travaillé pour augmenter l’autonomie des batteries de smartphone.

Il y a quelques mois, l’entreprise chinoise proposait le Xiaomi 11T Pro qui nécessite plus de 21 minutes (une durée affreusement longue visiblement) pour retrouver 100 % de batterie grâce à un chargeur de 120 W et une batterie de 5 000 mAh. À ce moment-là, Xiaomi réalisait déjà une prouesse pour une batterie aussi grosse. Néanmoins, Realme a battu ce record à plate couture puisque son GT Neo 5, d’une puissance déclarée de 240 W, permet de recharger complètement sa batterie de 4 600 mAh en moins de 10 minutes.

Actuellement, le GT Neo 5 est le smartphone commercialisé avec la recharge complète la plus rapide du marché.

De son côté, la marque Oppo, a également présenté une technologie similaire, mais ne l’a pas commercialisé pour l’instant. Il s’agit d’un prototype atteignant le seuil de 240 W pour recharger des batteries en une dizaine de minutes. Pour l’heure, OnePlus et Oppo commercialisent une recharge rapide à 150 W, permettant de recharger son smartphone entièrement en moins de 20 minutes.

300 watts de puissance pour une recharge en moins de 5 minutes

C’est avec l’arrivée de toutes ces innovations que Xiaomi a décidé de se lancer dans cette course à la vitesse de charge. Afin d’être plus rapide que Realme ou Oppo, le géant chinois a sorti l’artillerie lourde. La société a repris un de ses classiques, le Redmi Note 12 Pro+ et l’a modifié afin qu’il puisse se recharger entièrement en 5 minutes.

Pour y parvenir, l’entreprise propose une recharge rapide à 300 W, un record. Sur son prototype, Xiaomi travaillait avec une batterie de 4 100 mAh, une légère différence par rapport à celle de 4 980 mAh initialement vendue sur le Redmi Note 12 Pro+ officiel. Cette batterie remodelée contient des cellules plus performantes, dont certaines sont en carbone au lieu d’être en graphite, ce qui réduit l’épaisseur des électrodes de 35 % et favorise la conductivité.

Ces cellules sont associées à une solution électrolytique améliorée dont la composition en ions n’a pas été dévoilée, ce qui offre à la batterie une densité de puissance plus élevée. Entourée de matériaux thermiques, la dispersion de la chaleur est optimisée dans ces cellules, ce qui permet là encore de favoriser la recharge de la batterie et d’éviter la surchauffe.

Xiaomi tente de rassurer sur la qualité de sa technologie de recharge rapide

Même si une puissance de 300 W est annoncée, en réalité, la recharge n’atteint jamais cette valeur. Son pic de puissance atteint 290,6 W, au début de la charge du téléphone, lorsqu’il est aux alentours des 15% de recharge. Il se maintient ensuite aux alentours de 280 W pendant près de deux minutes, un fait remarquable. Bien heureusement, cette valeur baisse progressivement dans le but de préserver la qualité et la fraîcheur de la batterie.

Xiaomi a tenté de rassurer ses potentiels utilisateurs à l’avenir en affirmant que sa technologique possédait près de 50 protections de sécurité. Elles permettront de garder un œil sur le courant, la tension, la puissance, mais aussi la température de chaque cellule afin qu’elles ne s’endommagent pas. La firme chinoise n’a toujours pas communiqué sur le nombre de cycles de charge de cette nouvelle batterie qui sera sans doute moins conséquent qu’une batterie plus classique supportant des puissances moindres.

Pour l’heure, cette recharge rapide comme l’éclair n’est pas commercialisée, mais on peut imaginer qu’elle pourrait faire son apparition dans le futur Redmi Note 13 Pro de la marque chinoise.