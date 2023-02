Poco F5 : le prochain smartphone de Xiaomi, un futur best-seller ?

Avec sa collection Poco, Xiaomi propose depuis plusieurs années des smartphones milieu de gamme. Il semblerait bien qu’avec le Poco F5, la marque chinoise propose des performances impressionnantes pour un téléphone de ce standing. La cinquième génération du Poco de Xiaomi pourrait bien être un véritable best-seller pour faire face aux modèles équivalents du coréen Samsung notamment.

Alors que Samsung vient tout juste de proposer son Galaxy S23, les rumeurs autour de son concurrent, le Xiaomi Poco F5, s’intensifient. Les smartphones Poco F4 et Poco F4 GT avaient de très bons atouts sous leur capot pour séduire les consommateurs. Toutefois, leur successeur a été conçu comme une véritable machine de guerre, prête à tout écraser sur son passage. Même le Galaxy S23 ? Découvrons ça ensemble en plongeant dans sa fiche technique et voir si nous pouvons lui donner une bonne note.

Un processeur de très bonne qualité, mais pas aussi bien que celui du S23

La plus grande force du F5 réside dans le processeur qu’il va utiliser. Xiaomi l’a doté du Snapdragon 8+ Gen 1, l’un des tout meilleurs processeurs au monde, seulement dépassé par son grand frère, le Snapdragon 8+ Gen 2. Si la marque n’a pas privilégié ce SoC, c’est parce qu’il le réserve pour son smartphone haut de gamme, le Xiaomi 13, dont la sortie est prévue pour le 26 février prochain. Cependant, son concurrent coréen inclut le Snapgragon 8+ Gen 2 dans son dernier smartphone.

Pour en savoir plus : Samsung Galaxy S23, tout ce que l’on sait du smartphone sorti le 17 février dernier.

Pour ce qui est des spécifications du Poco F5, Xiaomi propose un écran 2K AMOLED de 6,67 pouces, atteignant une fréquence de rafraîchissement maximale de 120Hz. La résolution est supérieure à celle du téléphone classique de son rival qui propose du Full HD+. Le S23 Ultra possède bien une résolution 2K. Pour ce qui est de la batterie, elle est d’une puissance de 5500 mAh avec une charge rapide de 67 W en filaire et de 30 W en sans-fil. Elle propose ainsi une meilleure batterie que le Poco F4 et F4 GT ou que le S23 avec ses 4 700 mAh et sa recharge rapide de 45 W.

Un triple module photo dont le capteur principal atteindra les 64 mégapixels (mpx) sera présent à l’arrière de l’appareil. De quoi faire de très belles photos et d’enregistrer des vidéos hautes en couleur grâce à cette caméra. Un capteur de 8 mégapixels sera bien utile pour les prises de vues en mode ultra grand-angle, tandis que l’objectif à macro de 2 mpx permettra de prendre ses meilleurs selfies. Ces caractéristiques font du Poco F5, un téléphone milieu de gamme avec une belle qualité, rivalisant avec ses concurrents grâce à son prix, nous allons le voir, abordable.

L’appareil photo arrière du Poco F5 composé de trois capteurs.

Xiaomi décline le Poco F5 en trois versions pour satisfaire toutes les bourses

Ont été répertoriés jusqu’à présent les détails autour du Poco F5, mais il est très probable que Xiaomi propose une version pro de son smartphone milieu de gamme. Il devrait exécuter MIUI 14 grâce au système d’exploitation Android 13. Il sera livré avec le support Wi-Fi 6, NFC, le double sim, et le Bluetooth 5.1. Une batterie avec un peu moins d’autonomie est prévue, mais elle devrait supporter une charge ultra rapide à 120 W. Pour ce qui est de l’appareil photo, Xiaomi bénéficierait d’un partenariat avec Sony lui permettant d’inclure son capteur principal IMX800 de 50 mpx.

En plus de la version pro et de la version classique, un modèle bas de gamme sera également proposé aux consommateurs. Elle sera dotée d’un autre processeur, le MediaTek Dimensity 8200, de moins bonne qualité que le Snapdragon 8+ Gen 1. Au niveau de la batterie, celle-ci proposera une autonomie supérieure avec 5 500 mAh, mais n’accepterait pas la charge sans fil. Seule une charge filaire 67W sera possible avec ce modèle. La caméra sera un peu moins bien, avec 48 mégapixels. Des fiches techniques cohérentes pour des versions pro et entrée de gamme.

Le Poco F5 déjà commercialisé en Chine et bientôt en France

Plusieurs variantes devraient être proposées pour les trois modèles : une version 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire d’une part, et une autre 12 Go de RAM pour 256 Go de mémoire. Au niveau de la taille des écrans, un minimum de 6,67 pouces sera conservé pour la version pro tandis que le format bas de gamme devrait être légèrement plus petit. Bien évidemment, le Poco F5 sera loin d’être aussi performant que l’iPhone 14 mais il fera très bien l’affaire pour les bourses les moins remplies.

Si en Europe, ce smartphone s’intitule le Poco F5, les consommateurs chinois le connaissent sous le nom de Redmi K60.

Pour l’heure, aucun prix n’a fuité, mais il ne fait aucun doute qu’avec la politique de prix pratiquée par Xiaomi, la valeur de ses nouveaux Poco F5 soit inférieure à celles du S23 de la marque coréenne. En Chine, le smartphone se nomme le Redmi K60 et il est déjà disponible pour les consommateurs. Il est vendu au prix de 445 euros pour la version pro, 340 euros pour la version classique et pour moins de 300 euros pour la version bas de gamme. Les trois modèles Poco F5 devraient sortir en France durant l’année 2023.