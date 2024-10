Cette enceinte Xiaomi est actuellement moins chère qu’une place de ciné

Vous ne rêvez pas ! On a repéré pour vous la Xiaomi Pocket Sound à un prix carrément dérisoire. Vous allez enfin pouvoir écouter de la musique partout où vous irez.

Et si on vous disait que pour l’équivalent d’un mois d’abonnement Spotify, vous pouvez avoir une enceinte Bluetooth étanche, et dont l’autonomie dépasse les 10 heures ? On ne rigole pas. L’excellente Xiaomi Pocket Sound est actuellement à un prix dérisoire, voici comment en profiter.

Une enceinte Bluetooth petite et efficace pour à peine 10€

Xiaomi nous a habitués à des rapports qualités/prix souvent exceptionnels, mais pas à ce point là. Dès qu’on la voit, la Xiaomi Pocket Sound dégage quelque chose. Entre un design soigné, et le choix des matériaux employés, Xiaomi a, encore une fois, tapé dans le mille pour proposer un produit particulièrement réussi. Au-delà de l’aspect visuel, c’est la qualité du son produit qui surprend.

Malgré tous ces avantages reste.. Le prix, et encore plus en ce moment. L’enceinte, habituellement vendue aux alentours de 25€, est actuellement à 10,27€ sur AliExpress ! À ce prix, cela tient plus du miracle que de la promotion !

Si la promo est carrément canon, il ne va pas falloir tarder pour en profiter, puisqu’elle n’est valable que jusqu’au 7 octobre au soir ! Les frais de livraisons sont gratuits.

L’enceinte de Xiaomi se glissera sans problème dans l’importe quel sac !

Xiaomi Pocket Sound : petite par la taille, grande par les performances

Si elle est petite par le prix et la taille, la Xiaomi Pocket Sound n’en reste pas moins une excellente petite enceinte, idéale pour le plein air. Avec ses 10 heures d’autonomie, et sa certification IP67, elle pourra vous accompagner partout sans jamais faiblir. Randonnée, plage, piscine et sorties en mer, rien ne pourra l’arrêter.

Elle vous permettra de bénéficier d’un son particulièrement limpide pour sa taille, en particulier quand deux enceintes sont couplées. En revanche, ne vous attendez pas à un rendu exceptionnel pour les basses fréquences. Avec sa taille et son poids contenu, elle ne peut aller au-delà des lois de la physique.

Haut-parleur de 5W

Peut-être couplée avec une deuxième enceinte pour un son en stéréo

Autonomie de 10 heures

200g seulement

Bluetooth 5.4

Certifiée IP67

Côté connectivité, le Bluetooth 5.4 fait un très bon travail pour offrir une connexion stable et fluide jusqu’à 25 mètres de portée.

Avec sa protection IP67, même la piscine ne lui fait pas peur