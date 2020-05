Xiaomi a officiellement lancé ce lundi 25 mai, sa nouvelle dashcam pour la voiture, la Mi Smart Dashcam 2k. Un modèle à surveiller du coin de l’œil.

Si le marché de la dashcam n’est pas encore forcément florissant en France et en Europe, dans d’autres parties du monde, c’est presque un équipement incontournable dans la voiture. Xiaomi vient de lancer sa nouvelle Dashcam, qui enregistre en 2K et propose un écran de 3 pouces. On fait les présentations avec ce modèle lancé en Chine.

Que vaut la Xiaomi Mi Smart Dashcam 2K ?

La Xiaomi Mi Smart Dashcam 2 est le second modèle de la série imaginée par l’entreprise chinoise. Cette caméra peut enregistrer des images à une résolution supérieure allant jusqu’à 1600p, c’est-à-dire un peu plus de 1440p, la résolution du 2K. Le capteur est un OV OS05A10 qui possède lui une ouverture de f/1.8. Ce niveau d’ouverture permet d’avoir une grande quantité de lumière captée et donc potentiellement d’avoir une meilleure qualité d’image et de performance même quand l’éclairage n’est pas optimal. La caméra compte aussi avec un objectif super-grand angle proposant un champ de vision de 140°. Potentiellement, les trois voies d’une autoroute peuvent donc être filmées en simultané pendant que vous roulez.

Du côté de l’affichage, on trouve un écran IPS de 3 pouces situé à l’arrière de la Xiaomi Mi Smart Dashcam 2K qui affiche le contenu filmé en temps réel. La dashcam est aussi compatible avec le contrôle vocal pour que vous puissiez interagir en temps réel. L’appareil offre aussi une technologie de réduction du bruit 3D et génère les images en combinant plusieurs frames.

Où acheter la nouvelle Dashcam de Xiaomi ?

Pour l’instant, il s’agit à priori d’un accessoire seulement lancé sur le marché chinois, même s’il pourrait bientôt débarquer dans le reste du monde. Comme à son habitude, Xiaomi va adapter sa stratégie commerciale à la réception de l’appareil. Pour en faire l’acquisition en France, il faudra donc se montrer encore un peu patient. Le prix de vente pour le marché chinois est de 399 yuans, ce qui correspond environ à 51 euros.

À noter qu’en France, Xiaomi vend déjà notamment la 70 Mai, que l’on peut trouver au prix de 74,99 euros sur Amazon. Vous pouvez aussi retrouver ce modèle dans notre comparatif des meilleures dashcam sur l’année 2020. Reste à savoir si l’entreprise va déployer un nouveau modèle qui semble être en concurrence complète avec un de ses propres produits.

