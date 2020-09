La marque chinoise Xiaomi a déjà fait ses preuves pour les trottinettes électriques. En 2020, trois nouveaux modèles ont été ajoutés, dont le scooter Xiaomi Pro 2 alias le Xiaomi M365 Pro en France. Quelles différences avec son prédécesseur ?

Quand on veut se lancer à l’achat d’une trottinette électrique, on compare souvent plusieurs modèles. Dans une marque et à l’extérieur, pour faire jouer la concurrence. Est-ce que l’on peut parler de vraie amélioration pour Xiaomi ?

A quoi ressemble le Xiaomi M365 Pro 2 ?

Vous l’aurez donc compris, il s’agit d’un nouveau modèle de Xiaomi, et qui présente quelques améliorations sensibles. De prime abord, on est tout d’abord sur des dimensions similaires et les fameux pneus dit « increvables ». La conduite se ressent identique ou presque. Le Xiaomi M365 Pro 2 a un look un peu plus futuriste, notamment du côté du nouveau tableau de bord sur le guidon qui permet de voir votre batterie ou votre vitesse en temps réel. On apprécie beaucoup les couleurs plus vives et l’afficheur à LED.

Xiaomi M365 Pro ou Pro 2 ? Plus puissante mais même vitesse

Sous le « capot », même si la dénomination est un peu exagérée pour une trottinette, on trouve un moteur avec une puissance nominale de 300 W, soit plus que le précédent. La vitesse maximale reste toutefois la même : 25 km/h. Cependant, Xiaomi a intégré dans le M365 Pro 2 des modes de vitesses et même un limiteur. Vous pourrez opter pour Eco, Standard ou Sport, qui fixe la vitesse à 15, 20 ou 25 km/h.

Xiaomi M365 Pro 2 : des caractéristiques supérieures

Du côté de l’autonomie, la Xiaomi M365 Pro 2 annonce 45 kilomètres. Un chiffre à même de faire des envieux qui représente une hausse de 50% par rapport au précédent modèle. Le système d’accélération intelligente permet en effet de récupérer de l’énergie, tout comme le freinage. En revanche, le temps de charge est presque doublé : 9 heures contre 5 sur le précédent modèle.

Un modèle plus lourd que son prédécesseur

Le nouveau modèle de trottinette électrique de Xiaomi est aussi un peu plus lourd : 14,2 kg. De quoi inciter à bien surveiller la batterie. En revanche, vous pourrez la plier facilement. Des améliorations ont aussi été faites du côté du câblage et du refroidissement. Le freinage est parfois un peu brut, mais il a aussi l’avantage de l’efficacité. Si le phare est puissant, on regrettera aussi que le faisceau lumineux soit un peu trop réduit pour avoir une visibilité à 10 mètres.

La Xiaomi M365 Pro 2 est aussi plus chère

Enfin, du côté du prix, ce nouveau modèle est vendu 100 euros de plus que le précédent. Une différence qui pourrait faire douter certains acheteurs.