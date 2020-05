La célèbre marque chinoise high-tech est reconnue pour ses nombreuses innovations technologiques à la pointe. Preuve en est avec cette lampe LED qui ne diffuse aucune lumière bleue, lumière connue pour être nocive pour la rétine.

Les lampes LED, si elles sont gages d’économies et de respect de l’environnement, peuvent causer des dommages sur la rétine. Pour venir à bout de ce problème, Xiaomi a lancé la première lampe LED sans lumière bleue grâce au crowdfunding. L’idée est de garder les nombreux avantages des lampes LED tout en préservant les yeux des utilisateurs. Ce défi ne concerne pas seulement les lampes mais également les écrans de smartphone ou TV des grands constructeurs.

Caractéristiques de la lampe LED Xiaomi

Des scientifiques de l’université Nanchang en Chine ont mis au point ce luminaire innovant. La lampe de chevet de 8 watts a été spécialement conçue pour n’utiliser aucune lumière bleue. Appelée Midian Zero-blu-ray Bedside Sleep Aid Lamp, elle est dotée d’une LED jaune à haut rendement comme élément principal. Et une LED rouge complète le tout pour apporter une lumière douce sans phosphore qui favorise l’endormissement.

La lampe de chevet Xiaomi offre donc une lumière jaune feutrée grâce à une température de 1800K. Mais il est possible de diffuser une lumière blanche de 5000K grâce aux 12 LEDs blanches de 0,5 watts chaque. Une lumière idéale pour un usage de lampe de bureau car le blanc est connu pour améliorer la concentration.

Design et application de la lampe de chevet

Pour ce qui est du design, la lampe LED Xiaomi reprend le meilleur de l’identité visuelle de la marque. Il est d’ailleurs récompensé par plusieurs prix dont le iF design award. En suspension, le luminaire est donc minimaliste et convient parfaitement pour une table de chevet. Les icônes sur sa face avant permettent de gérer la lampe facilement. Et lampe Xiaomi oblige, elle est connectée au Wi-Fi et à l’application MIJIA. Ainsi, parmi les fonctionnalités de l’app, on retrouve la planification de l’allumage de la lampe à une heure donnée. Ou encore la lecture d’une musique choisie à telle ou telle heure. Enfin, la luminaire est compatible avec l’assistant vocal de Xiaomi XiaoAI.

Disponibilité et prix de la lampe LED Xiaomi sans lumière bleue

La lampe LED Xiaomi n’est pour l’instant disponible que sur le site de crowdfunding Youpin où elle a été lancée. Concernant le prix, il s’élève à 199 yuan donc aux alentours de 25 euros. Mais le prix réel de commercialisation devrait dépasser les 40 euros.