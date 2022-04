On ne présente plus Xiaomi qui a investi bon nombre des secteurs high-tech en seulement quelques années. Les performances et un coût souvent très concurrentiel lui permettent de se démarquer. Preuve en est encore en ce moment avec les offres Xiaomi Fan Festival et plus particulièrement les remises sur des produits comme le smartphone Redmi Note 11 et le Robot aspirateur Mi 2C.

Xiaomi Fan Festival : 15% supplémentaires sur un grand nombre de produit

Les offres ne manquent pas pour ce Xiaomi Fan Festival, une période promotionnelle valable jusqu’au 13 avril. Xiaomi n’hésite pas à y mettre en avant ses meilleures ventes pour les rendre encore plus accessibles. On vous donne déjà le secret pour cette remise : PRIMIFAN22, c’est le code que vous devrez rentrer avant de payer auprès de notre partenaire Ebay pour profiter de cette remise de 15%.

On a tout fait pour vous trouver les prix les plus intéressants du web. Voici quelques une des meilleures offres :

Redmi Note 11 : baisse de 33€ grâce au code PRIMIFAN22 pour arriver à un prix de 186€

grâce au code PRIMIFAN22 pour arriver à un prix de Robot Mi 2C : il passe de 234€ à 199€ avec le code PRIMIFAN22

avec le code PRIMIFAN22 D’autres bonnes affaires sont proposées à la fin de cet article, n’hésitez pas.

MEGA PROMOTION sur les produits Xiaomi Acheter Les plus Tous niveaux de gamme pour les produits Xiaomi

Un rapport qualité/prix imbattable

Une belle remise Les moins Plus que quelques jours pour en profiter VOIR LE MEILLEUR PRIX SUR Ebay.com Acheter

Pourquoi profiter du bon plan pour s’équiper du Redmi Note 11 ?

Si vous cherchez un smartphone à la fois performant pour le quotidien et très abordable en termes de prix, vous avez déjà dû croiser sur votre chemin le Redmi Note 11. Proposé avec ce code valable seulement jusqu’au 13 avril, il devient vraiment intéressant. Mais sa fiche technique aussi va vous correspondre avec ses 4 Go de RAM, son écran AMOLED de 6,43 pouces, son capteur photo de 50 mégapixels et une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 33 W pour ne jamais être à court d’énergie.

Sans être le champion du jeu vidéo sur smartphone, il propose dans ce domaine une expérience très qualitative sur la plupart des jeux. Du côté du module photo, la qualité habituelle Xiaomi permet de prendre des clichés tout à fait satisfaisants. S’il n’excelle sur aucun point, il est en revanche un très bon produit sur tous les secteurs par rapport au prix proposé.

PROFITEZ DU BON PLAN Redmi Note 11 Voir la promo

Le robot aspirateur Xiaomi Mi 2C, adieu les tâches domestiques

Un autre produit qui bénéficie de l’offre Xiaomi Fan Festival et auquel vous devriez jeter un œil : le robot aspirateur de chez Xiaomi, le Mi 2C. On vous explique pourquoi.

Tout d’abord, il aspire de façon convaincante avec une dépression de 2200 PA qui permet, avec la brosse rotative, de ne passer qu’une seule fois pour tout ramasser. Vous ferez de toute façon le tour de la maison puisque la batterie, de 2400 mAh, permet d’aspirer environ 150 m² de sol. Mais surtout, on aime son système de navigation visuelle propre à ce modèle. Cela lui permet d’être plus fin qu’un modèle avec un LIDAR et ainsi de mieux passer sous les meubles.

Vous n’aurez pas de mal non plus à lui demander de s’occuper de la maison pour vous puisqu’il est connecté avec Alexa de Amazon ou Google Assistant. D’un mot depuis votre smartphone vous pourrez lui demander de laver les sols dans votre appartement ou maison, même en étant absent. Enfin, il faut bien parler de lavage car le robot Mi 2C a une serpillère qui, grâce au débit d’eau variable, permet de nettoyer les sols sans aucune difficulté. Ne comptez pas faire le grand ménage de printemps avec ce système, mais pour un entretien quotidien et pour ce prix, on en demandait pas tant.

PROFITEZ DU BON PLAN robot Mi 2C Voir la promo

Quelques caractéristiques techniques du robot Mi 2C

Durée de fonctionnement : 1 h 50

Temps de charge : 4 h

Type de filtre : Hepa

Poids : 3,3 kg

Epaisseur : 8,2 cm

Type de navigation : visuelle

Réservoir eau : 200 ml

Réservoir poussière : 600 ml

Sélection des autres bons plans Xiaomi Fan Festival Xiaomi Mi Stick TV

37,06€ au lieu de 43,60€ au lieu de

Camera Xiaomi mi 360°

42,49€ au lieu de 49,99€ au lieu de

Tablette Xiaomi Mi Pad 5

299€ au lieu de 349€ au lieu de

Si vous êtes satisfait des offres ou des produits Xiaomi sus-mentionnés, n’hésitez pas à le faire savoir en écrivant un commentaire ou partageant vos premières impressions.