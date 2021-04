L’entreprise chinoise de nouvelles technologies Xiaomi propose désormais deux nouvelles caméras de surveillance pour la maison. Des produits destinés à un large public.

Si les objets connectés peuvent rendre de nombreux services au quotidien, la sécurité est vue comme essentielle par une part croissante de la population. C’est pour répondre à ce besoin que Xiaomi propose désormais deux nouvelles caméras de sécurité, la Mi 360° Home Security Camera 2K et la Mi 360° Home Security Camera 2K Pro. Présentation de ces deux modèles.

Découverte des MI 360° Home Security Camera 2K et 2K Pro

Xiaomi possède déjà toute une gamme de produits pour ce secteur, mais l’entreprise cherche bien à proposer de nouvelles références, avec une amélioration des capacités technologiques. Les MI 360° Home Security Camera 2K et 2K Pro offrent ainsi un double moteur silencieux, une vision panoramique à 360° (horizontale) et verticale à 108° (111° même pour la version Pro). Un système idéal pour pouvoir surveiller l’intérieur de son logement lorsque l’on ne s’y trouve pas.

Voir le comparatif des caméras de surveillance

D’un point de vue visuel, les caméras sont dotées de capteurs de 3 mégapixels avec une ouverture f/1.4 et des lentilles 6 pièces qui permettent une meilleure captation de la lumière. Les LED infrarouges de 940 nm permettent de leur côté d’améliorer la visibilité dans l’obscurité. Au final ces nouvelles caméras de sécurité offrent des images de très bonne qualité (2.304 x 1.296 pixels), que vous y accédiez de jour ou de nuit.

Xiaomi joue la carte de l’accessibilité

Pour réussir à toucher un large public avec ces équipements, Xiaomi met l’accent sur l’accessibilité, de plusieurs façons. On trouve tout d’abord, la facilité d’installation. C’est à la portée de tous les utilisateurs. Pour ceux qui tiennent à leur intimité, un petit cache de protection peut facilement être placé.

Ensuite, il est vraiment facile d’accéder aux images. Vous pouvez y accéder via Xiaomi Home, une carte SD, ou encore un système de stockage NAS. Ensuite, les images pourront être visionnées en direct ou en différé et à vitesse réelle ou en accéléré. La vitesse (jusqu’à X16) sera très utile pour ceux qui veulent savoir rapidement ce qu’il s’est passé durant la nuit chez eux ou pendant leurs vacances. Les images peuvent être regardées sur tablette ou smartphone.

MI 360° Home Security Camera 2K et 2K Pro un tarif très correct

A noter que la connectivité peut se faire en connexion Bluetooth dans le cade d’une installation domotique plus grande ou bien en Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz. Le système basé sur l’intelligence artificielle peut de son côté vous envoyer des alertes de mouvement de façon immédiate ou presque. Vous pouvez aussi parler et interagir grâce au système talkback. Enfin, on appréciera aussi le système de réduction active du bruit pour éliminer l’écho du haut-parleur dans le cas d’un appel.

Ces deux caméras de surveillance sont déjà disponibles à l’achat. Ainsi, la Mi 360° Home Security Camera 2K est en vente au prix de 49,99€. De son côté, la Mi 360° Home Security Camera 2K Pro est disponible au prix de 59,99€. Vous pouvez en faire l’acquisition sur Mi.com, Mi Stores, Fnac, Boulanger, Darty, CDiscount, Système U ou encore Leroy Merlin.