Xiaomi voudrait créer un smartphone pliable moins cher pour 2022

Les informations ont déjà fuité sur le net : Xiaomi préparerait la sortie d’un smartphone pliable beaucoup plus abordable que ses précédents modèles. Autre nouveauté, il serait disponible à l’international.

Un an après la sortie de son modèle pliable MI Mix Fold, Xiaomi ne s’arrête pas en si bon chemin et travaillerait déjà sur la sortie de son prochain modèle. Il faut dire que les ventes explosent et que le fabricant chinois est très attendu sur le marché. Alors que les informations du premier smartphone pliable d’Oppo ont fuité quelques jours avant sa sortie, c’est au tour du géant chinois de nous dévoiler quelques indices sur son prochain modèle…



Le nouveau smartphone pliable de Xiaomi : un modèle pour toutes les bourses ?

La fuite provient du célèbre leaker Digital Chat Station sur Weibo qui a partagé quelques détails sur les caractéristiques techniques du produit mais aussi sur son prix éventuel.

Le Xiaomi pliable serait équipé d’un écran flexible avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une définition en Full HD+. Pour l’instant aucun deuxième écran n’a été mentionné, ce qui laisse à penser que le smartphone serait plus proche d’un Galaxy Flip que d’un Galaxy Fold. En ce qui concerne le processeur, on pouvait s’y attendre, il s’agit d’un Snadpragon 8 Gen 1, le SoC le plus puissant du marché actuellement. Est évoquée également la présence d’un capteur photo de 50 mégapixels. Le leaker évoque aussi d’autres détails : le modèle est plutôt grand pour un smartphone pliable, mais il semblerait que l’accent soit mis sur son poids plume et sa finesse. Surtout, son prix lui serait beaucoup plus abordable.

Et c’est là que se trouve le nerf de la guerre. Pour s’imposer, les smartphones pliables doivent être vendus à quelques centaines d’euros seulement. Samsung avait annoncé que 2021 serait l’ère du pliable. Mais avec son modèle Galaxy Z Fold 3 affiché au prix de 1699 euros minimum (ce qui reste correct pour un modèle de ce genre), on est encore loin de pouvoir attirer les consommateurs aux petits budgets. Samsung le sait, et a donc développé son Galaxy Z Flip 3 en ce sens, qui est vendu à 1059€ soit un prix plus proche d’un smartphone traditionnel.



La démocratisation des smartphones pliables passera forcément par le prix, et Xiaomi l’a bien compris. C’était ce même fabricant qui avait bousculé le marché en proposant des smartphones traditionnels à prix cassé, il y a quelques années. Il devra donc nécessairement se positionner à un tarif bien inférieur au Galaxy Z Flip pour réussir à se démarquer du lot. Cette information nous laisse espérer qu’on trouverait, en 2022, un smartphone pliable aux alentours des 700€, voire 800€, ce qui serait massif pour l’adoption de ces nouveaux formats. Reste à savoir si cette fuite sera avérée, et quel sera le véritable prix final de l’appareil aujourd’hui encore bien mystérieux.