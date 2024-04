L’aspirateur robot Xiaomi est à moitié prix sur le site officiel grâce à une promo inratable

Ne ratez pas cette offre Xiaomi : l’aspirateur robot Xiaomi Vacuum S12 est à -50%. Simplifiez votre nettoyage dès maintenant.

À la recherche d’un allié pour vous libérer des tâches ménagères sans pour autant vider votre porte-monnaie ? L’aspirateur robot Xiaomi Vacuum S12 est là pour vous. À moins de 150€, ce petit génie de la propreté offre un nettoyage automatique et efficace, vous permettant ainsi de vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous.

-50% de réduction sur l’aspirateur robot Xiaomi Vacuum S12

Habituellement proposé à 299.99€, l’aspirateur robot Xiaomi Vacuum S12 est désormais disponible pour 149.99€ sur le site officiel Xiaomi, ce qui vous fait économiser 150€.

Pour le commander, rien de plus simple :

Rendez-vous sur la page produit Xiaomi.

Ajoutez l’aspirateur robot à votre panier.

Au moment du paiement, vous verrez le prix barré à 299.99€, mais vous le paierez à 149.99€.

Avec les -50% et la livraison offerte en 5 jours, c’est le bon moment pour s’équiper de l’aspirateur robot Xiaomi Vacuum S12.

Faut-il tomber sous le charme de l’aspirateur robot Xiaomi Vacuum S12 ?

Pour ceux qui cherchent une manière simple et efficace de garder leur maison propre, l’aspirateur robot Xiaomi Vacuum S12 offre de nombreuses fonctionnalités intéressantes :

Puissance et polyvalence

Le Xiaomi Robot Vacuum S12 est équipé d’une puissance d’aspiration de 4000 Pa, lui permettant de nettoyer efficacement avec une brosse qui combine des éléments en caoutchouc et en zébrures. Cette conception optimise l’enlèvement des saletés sur divers types de sols. Il est également conçu pour passer facilement de l’aspiration au lavage grâce à son réservoir 2-en-1 qui peut contenir à la fois de l’eau et des déchets.

Nettoyage précis

Équipé d’un système de navigation laser (LDS) surélevé avec plage de détection de 360 degrés, l’aspirateur robot Xiaomi Vacuum S12 cartographie votre espace de vie pour une navigation précise, évitant les obstacles avec efficacité. Cette technologie assure que le robot ne manque aucun coin de la pièce.

Facilité d’utilisation

La gestion du Xiaomi Robot Vacuum S12 est facilitée par l’application Xiaomi Home, qui vous permet de contrôler et programmer le nettoyage directement depuis votre smartphone. Cette fonctionnalité rend l’utilisation de l’aspirateur robot non seulement efficace mais aussi agréable et adaptée à vos besoins spécifiques.

Autonomie de la batterie

L’aspirateur robot Xiaomi Vacuum S12 est équipé d’une batterie de 3 200 mAh, lui permettant de fonctionner pendant 130 minutes en mode standard. Cela lui donne assez d’autonomie pour nettoyer de grands espaces sans recharger.

Marque Xiaomi Nom de modèle Robot Vacuum S12 Couleur Blanc Dimensions du produit 12L x 3l x 8H centimètres Composants inclus Réservoir d’eau 2 en 1, Manuel d’utilisation, Brosse de nettoyage + filtre, Bloc d’alimentation + station de, 1 brosse latérale, 1 tampon de nettoyage (pré-monté) + 1 essuie-glace, Couvercle de brosse (pré-monté), Bac à poussière (peut être utilisé à la fois en mode aspiration et balayage), Brosse (pré-montée Capacité 300 Millilitres

Les plus Capteur LDS

Cartographie personnalisée

Puissance d’aspiration

Réservoir d’eau

Capacité de la batterie Les moins Application mobile requise

En Bref, l’aspirateur robot Xiaomi Vacuum S12 est idéal pour ceux qui recherchent une solution pratique pour le nettoyage de leur maison. Il automatise les tâches ménagères avec efficacité grâce à ses technologies avancées, permettant ainsi un nettoyage complet et sans effort.