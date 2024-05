L’aspirateur robot phare de Xiaomi est en réduction à un prix imbattable

Ne ratez pas cette offre Xiaomi : l’aspirateur robot Xiaomi Vacuum X10 est à -40% et vous permet de simplifier votre nettoyage dès maintenant.

À la recherche d’un moyen de garder votre maison propre sans effort et sans vous ruiner ? L’aspirateur robot Xiaomi Vacuum X10 est fait pour vous. À moins de 300€, ce concentré de technologie assure un nettoyage automatique performant, vous permettant de profiter de votre temps libre sans vous soucier des corvées ménagères.

Direction Xiaomi pour profiter des -40%

Habituellement proposé à 499.99€, l’aspirateur robot Xiaomi Robot Vacuum X10 est désormais disponible pour 299.99€ sur le site officiel Xiaomi, ce qui vous fait économiser 200€.

Pour le commander, rien de plus simple :

Rendez-vous sur la page produit Xiaomi.

Ajoutez l’aspirateur robot à votre panier.

Au moment du paiement, vous verrez le prix barré à 499.99€, mais vous le paierez à 299.99€.

À noter : en plus des 40% de réduction et de la livraison offerte, les nouveaux clients bénéficient d’un coupon de 15€ supplémentaire.

Faut-il envisager l’achat du Xiaomi Robot Vacuum X10 ?

Pour ceux qui cherchent une manière simple et efficace de garder leur maison propre, l’aspirateur robot Xiaomi Robot Vacuum X10 offre de nombreuses fonctionnalités intéressantes :

Puissance et polyvalence

Le Xiaomi Robot Vacuum X10 est doté d’une puissance d’aspiration de 4000 Pa, lui permettant de nettoyer en profondeur. Sa brosse principale, combinant des éléments en caoutchouc et en zébrures, optimise l’élimination des saletés sur différents types de sols. De plus, il passe aisément de l’aspiration au lavage grâce à son réservoir 2-en-1 pouvant contenir de l’eau et des déchets.

Nettoyage précis

Équipé d’un système de navigation laser (LDS) avec une plage de détection de 360 degrés, l’aspirateur robot Xiaomi Robot Vacuum X10 cartographie votre espace de vie pour une navigation précise. Il évite les obstacles efficacement, assurant que chaque coin de la pièce est bien nettoyé. Cette technologie avancée garantit une couverture complète et évite les zones oubliées.

Facilité d’utilisation

La gestion du Xiaomi Robot Vacuum X10 est simplifiée grâce à l’application Xiaomi Home. Vous pouvez contrôler et programmer le nettoyage directement depuis votre smartphone, rendant l’utilisation de l’aspirateur robot intuitive et adaptée à vos besoins spécifiques. Cette fonctionnalité rend le nettoyage non seulement efficace mais aussi agréable.

Autonomie de la batterie

L’aspirateur robot Xiaomi Robot Vacuum X10 est équipé d’une batterie de 4 800 mAh, lui permettant de fonctionner pendant environ 130 minutes en mode standard. Cette autonomie lui donne la capacité de nettoyer de grands espaces sans avoir besoin de recharger fréquemment, assurant un nettoyage continu et efficace.

Avis client 4,2 sur 5 étoiles pour 2 221 avis sur Amazon Power Max 4000Pa Sac collecteur 400ml Batterie 5200mAh Type d’alimentation Par pile Temps de charge 6 heures

Les plus Rapport qualité / prix,

Puissance,

Polyvalence. Les moins Temps de recharge

En bref, l’aspirateur robot Xiaomi Robot Vacuum X10 est parfait pour ceux qui veulent une solution pratique pour le nettoyage de leur maison. Avec une réduction de 200€, il automatise les tâches ménagères efficacement grâce à ses technologies avancées, assurant un nettoyage complet et sans effort.