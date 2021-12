Xiaomi 12 : on connaît son design, sa fiche technique et son prix en avance

Le Xiaomi 12 sera bientôt présenté officiellement par la marque chinoise. Mais hélas, il n’y aura pas de surprise : son design, sa fiche technique et son prix apparaissent déjà aujourd’hui en ligne grâce à des fuites.

Difficile de garder une surprise au chaud pour n’importe quel constructeur de smartphone. Il faut dire que ces entreprises sont si grandes aujourd’hui qu’il est impossible de boucher la moindre fuite. Samsung en a fait les frais avec sa famille Galaxy S22 récemment, et Google lui-même n’a pas su contenir Android 13, la prochaine version du système. A la veille de Noël, c’est au tour du constructeur chinois Xiaomi d’y passer, mais c’est loin de nous déplaire.

Toutes les infos sur le Xiaomi 12 sont en fuite

Commençons par le design de l’appareil. Si vous l’avez déjà aperçu sur l’image de une de cet article, trois rendus presse officiels ont été dévoilés par Evan Blass dit evleaks. C’est simple : cette source est la plus sûre que l’on ait dans le milieu des smartphones, ses informations étant toujours avérés. C’est donc l’occasion pour nous de contempler le nouveau design du Xiaomi 12, dont le capteur principal à l’arrière promet d’être absolument massif. Le dos du téléphone semble lui-même avoir une texture intéressante, qui n’est pas sans rappeler celle d’un cuir (probablement vegan).

Enfin, une seconde source sur Weibo a enfoncé le clou en dévoilant la fiche technique complète de l’appareil. Elle serait comme suit :

Ecran : 6,28 pouces Full HD 120 Hz, HDR10+ et Dolby Vision

: 6,28 pouces Full HD 120 Hz, HDR10+ et Dolby Vision SoC : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 RAM : 8 à 12 Go

: 8 à 12 Go Stockage : 128 à 256 Go

: 128 à 256 Go Capteurs photo arrière : 50MP f/1.9, 13MP ultra grand-angle 123°, téléphoto x3 avec OIS

: 50MP f/1.9, 13MP ultra grand-angle 123°, téléphoto x3 avec OIS Batterie : 4500 mAh, recharge filaire 67W et sans fil 30W

Enfin, pour le prix, le Xiaomi 12 avec 8Go de RAM et 128 Go de stockage démarrerait à 3,699 yuans (environ 512€ HT). Le modèle le mieux configuré, avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, irait à 4 399 yuans (environ 610€ HT). Voilà de quoi mieux imaginer ce qu’il adviendra de ces tarifs une fois les smartphones disponibles en Europe. N’oubliez pas d’ailleurs qu’en prime du Xiaomi 12, un Xiaomi 12 Pro et un Xiaomi 12X sont attendus sur le même événement. La rumeur veut également qu’un Xiaomi 12 Ultra soit prévu, mais plus tard dans l’année. Réponse à l’annonce officielle du constructeur prévue la semaine prochaine !