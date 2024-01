Cacher son vidéoprojecteur dans sa déco : XGIMI présente un modèle mi-cinéma, mi-plafonnier

XGIMI – la célèbre marque de vidéoprojecteur – a présenté deux nouveaux modèles au CES 2024. Le HORIZON Max et l’Aladdin : deux projecteurs innovants dont l’un se fond complètement dans votre déco d’intérieur.

L’un des problèmes principaux des vidéoprojecteurs est bien souvent de leur trouver une place dans votre salon (ou votre chambre)… Là où il est très simple de placer une télé, les vidéoprojecteurs doivent eux engager une réflexion sur :

Comment le placer pour ne pas avoir d’objet dans le champ de projection ?

Où le placer pour ne pas avoir un bloc pas très esthétique en plein milieu du salon ?

Conscient de ses problématiques, XGIMI a dévoilé au CES 2024, un vidéoprojecteur / plafonnier qui se mêle parfaitement à votre décoration d’intérieur. Mais cette inventivité sera-t-elle suffisante pour intégrer les foyers de nombreux cinéphiles ?

Un vidéoprojecteur innovant et une vraie pièce de déco

Le vidéoprojecteur Aladdin de XGIMI est un véritable plafonnier multifonction. Bien sûr, il remplit son rôle principal de projection grâce à :

Son image Full HD capable d’afficher une image de 100 pouces (254 cm de diagonales),

capable d’afficher une image de 100 pouces (254 cm de diagonales), Un Lens-Shift permettant de décaler l’image sur 1 mètre verticalement sans bouger l’appareil,

permettant de décaler l’image sur 1 mètre verticalement sans bouger l’appareil, Ses enceintes Harman Kardan à 360° de 8W.

À cela s’ajoute des fonctionnalités Bluetooth pour vous se servir du vidéoprojecteur comme d’une simple enceinte et une lumière tamisée sur le dessous pour éclairer sobrement votre pièce.

Sur le papier, le vidéoprojecteur à tout pour plaire et s’intégrer dans de nombreux foyers. Et pourtant…

Un vidéoprojecteur qui possède aussi des limites majeures

Vous avez probablement tiqué dessus si vous êtes un fin connaisseur des résolutions vidéo : le XGIMI Aladdin n’est pas un vidéoprojecteur 4K… En effet, la Full HD correspond tout au plus à de la 1080p, une résolution tout à fait honorable pour regarder des films en bonne qualité, mais qui ne vous en mettra pas plein les yeux…

Autant dire qu’à 1200$ (prix attendu), l’absence de 4K se fait sentir sur le portefeuille et le rêve bleu vendu par l’Aladdin risque bien de tourner court. Une autre interrogation subsiste encore : sera-t-il possible d’allumer et éteindre la lumière au bouton sans impacter le fonctionnement du vidéoprojecteur ? On espère que : oui.

Dans tous les cas, ces questionnements resteront à tester et trouveront probablement des réponses lors de la sortie du produit qui est attendu (dans un premier temps) pour juin 2024 au Japon.