XGIMI Magic Lamp : un vidéoprojecteur intelligent et multitâches

Le fabricant chinois XGIMI, présente sa dernière innovation : la Magic Lamp, un vidéoprojecteur polyvalent pourvu de son propre système audio et qui une fois éteint se transforme en plafonnier LED afin de se fondre complètement dans le décor.

XGIMI, marque leader innovante de projecteurs et de téléviseurs laser maintes fois primés par l’industrie, présente sa nouvelle création originale : la XGIMI Magic Lamp. Sa particularité ? Tout comme le Nomvdic X300, la nouvelle Magic Lamp est multitâches et combine trois éléments en un : une lampe de type plafonnier, un vidéoprojecteur et un système audio. Finies les contraintes liées à l’emplacement du vidéoprojecteur dans la maison, celui-ci est fixé au plafond et permet aux usagers de gagner de la place et de profiter d’une projection optimale en toute sécurité.

XGIMI Magic Lamp : un vidéoprojecteur et un plafonnier LED

Le XGIMI Magic Lamp est un vidéoprojecteur courte focale Led affichant une définition Full HD de 1920 x 1080 px grâce à la technologie DLP de Texas Instruments.

Utilisant une technologie différente des autres projecteurs à focale courte/ultra-courte, la Magic Lamp de XGIMI possède un décalage d’axe de 32° et un super grand angle de projection. La focale courte du XGIMI Magic Lamp lui permet de projeter une image de 100 pouces de diagonale (254 cm) avec un recul de seulement 1,5 m (ratio de 0,71:1). Ce modèle est équipé d’un lens-shift vertical qui permet de modifier la position de l’image sur ±1 mètre de hauteur. La focale est fixe et la correction de la taille de l’image se fera au travers d’un logiciel.

Côté luminosité, le fabricant annonce 900 lumens, ce qui veut dire qu’il est possible d’utiliser le vidéoprojecteur en intérieur en soirée, ou dans une pièce peu éclairée en revanche un fonctionnement optimal ne pourra pas être assuré en plein jour.

Étant également conçu comme un plafonnier, la Magic Lamp dispose de 176 diodes (leds) et doté d’un réglage intelligent. Celui-ci pourra vous permettre de fonctionner comme une alarme audiovisuelle pour vous lever le matin ou vous apaiser pour dormir la nuit. Il semblerait aussi que le système soit doté d’un assistant numérique avec lequel les utilisateurs pourront interagir.

Les utilisateurs peuvent abaisser la hauteur du vidéoprojecteur Magic Lamp autant qu’ils le souhaitent de sorte que même si les enfants sautent, ils n’entrent pas dans la zone de projection.

Un système sonore signé Harman Kardon

La Magic Lamp de XGIMI intègre aussi un système sonore signé Harman Kardon avec deux enceintes de 8 W qui peuvent être utilisées seules via le Bluetooth ou bien avec la vidéo. De nombreuses options d’intégration IoT sont aussi disponibles. S’appuyant sur un ensemble de nouvelles fonctionnalités (dont on ne connait pas tous les détails) et sur une interface accessible au plus grand nombre, cette innovation propose une toute nouvelle expérience visuelle immersive. Le vidéoprojecteur est certifié Dolby Audio et DTS, en revanche nous ne savons pas encore avec quel assitant celui-ci sera compatible (Google Assistant, Amazon Alexa ?) .

La Magic Lamp de XGIMI intègre un système sonore avec deux enceintes de 8 W certifié Dolby Audio et DTS.

En ce qui concerne les connectivités, le vidéoprojecteur pourra être connecté par des périphériques HDMI via un système sans-fil (celui-ci est vendu en option au prix de 120 €). Pour le reste, il embarque Android TV avec le wifi pour accéder aux contenus des différentes applications de streaming. Il sera également possible de streamer du contenu depuis son smartphone via AirPlay 2 ou Chromecast.

La Magic Lamp de XGIMI sera disponible en édition limitée en Chine dans un premier temps, avant d’être commercialisée partout dans le monde. Son prix quant à lui sera affiché aux alentours des 2000 euros.