Le Xgimi Halo est considéré comme l’un des vidéoprojecteurs portables les plus complets du marché. Fonctionnant sous AndroidTV, le best-seller de Xgimi a reçu la très bonne note de 8.8/10 dans nos colonnes, étant décrit comme un produit « qui ne peut que séduire ». Est-ce que ce vidéoprojecteur pourra-t-il être un jour détrôné ?

Nous nous sommes posés la question lorsque la marque a décidé de lancer le grand frère du Halo, le Halo+. Pour 50€ supplémentaire, ce nouveau projecteur propose une version améliorée du premier. La question est de savoir si nouveautés du Halo+ justifient son prix plus important. Est-ce qu’il est réellement un Halo en plus performant ou simplement un coup marketing ? C’est ce que nous allons voir dans ce versus entre les deux vidéoprojecteurs Xgimi.

Présentation des Xgimi Halo et Halo+

Lors de notre test du Xgimi Halo, nous avions loué les nombreuses qualités de ce vidéoprojecteur coup de cœur. Bonne nouvelle, le Halo+, sorti en avril 2022, garde tous les points positifs de son prédécesseur !

Deux vidéoprojecteurs au design similaire

Quand on met les deux produits côte à côte, c’est le jeu des sept différences : même design, mêmes dimensions, même poids… le Halo et le Halo+ sont similaires à ceci près que le Halo+ est légèrement plus sombre. Ils embarquent chacun deux haut-parleurs Harman/Kardon de 5W, possèdent la même batterie ou encore intègrent AndroidTV. Enfin, l’autofocus qui a fait la renommée de ce type de vidéoprojecteur est bien présent sur les deux produits Xgimi même s’il a changé d’emplacement — à côté de la focale sur le Halo et en bas du projecteur sur le Halo+.

Le design ne change donc pas — ou très peu. En réalité, la différence se fait à d’autres niveaux. Et tant mieux ! En effet, notre test du Halo soulevait plusieurs limites comme l’absence de Netflix ou la correction trapézoïdale uniquement manuelle. C’est d’ailleurs à cause de ce dernier point que le Halo n’a pas pu atteindre la note parfaite, la concurrence proposant en majorité une correction automatique afin de gagner du temps. Finalement, le Halo+ a-t-il gommé cette imperfection ? A-t-il même amélioré certains points que nous n’avions même pas pointés du doigt sur le Halo ? Les réponses tout de suite après la pub !

Les améliorations sur le papier entre le Xgimi Halo et le Halo+

Sur le papier, on remarque que le Halo+ propose plusieurs améliorations censées gommer les imperfections du Halo et permettre de meilleures performances.

Corrections trapézoïdales automatiques et plus encore

La première amélioration, et non des moindres, concerne la correction trapézoïdale manuelle. Le Halo+ propose maintenant un système intelligent qui s’adapte à la taille de l’écran et à la présence d’obstacle. Cette nouveauté est un cadeau tombé du ciel, c’est tout ce qui manquait au Halo. En plus, sur la fiche technique, d’autres améliorations ont été constatées.

Dans les nouveautés notables, on peut trouver un écran plus grand permis par une luminosité légèrement supérieure (900 lumens contre 800 lumens). La projection du Halo + peut s’étirer jusqu’à 200 pouces tandis que le Halo n’atteignait pas les 100 pouces. Aussi, l’ajout du contrôle automatique de l’image X-VUE 2.0 pour avoir une meilleure colorimétrie ou encore le système MEMC limitant saccades et ralentissements (faible latence à 26ms). Ces améliorations permettent, théoriquement, d’effacer tous les défauts du Halo et faire du Halo+ le projecteur portable par excellence ! Voyons voir ce qu’il en est réellement.

Les différences réelles lors de l’utilisation des Halo et Halo+

Passons maintenant à la partie plus subjective de notre versus entre les deux vidéoprojecteurs. Nous avons pour cela confrontés les performances du Halo et du Halo+ afin de vérifier que les améliorations étaient bien fondées et qu’il existait bien une différence à l’écran entre les deux produits Xgimi.

Quand on compare les deux, ce n’est pas le différentiel de luminosité qui se remarque, mais les couleurs et le piqué bien plus prononcé sur le Halo+. Même remarque avec la fluidité : le système MEMC tient ses promesses. C’est bien plus agréable quand on visionne un match de foot ou pour jouer aux jeux vidéo, mais ça demande plus d’énergie. Le Halo+ a donc une moins bonne autonomie — 2h maximum contre jusqu’à 3h sur le Halo.

Des couleurs et une interface revues et corrigées

Aussi, c’était l’attente première que l’on avait du nouveau Xgimi, la correction trapézoïdale automatique est une réussite : de même que sur le Xgimi Elfin, elle nous fait gagner un temps fou et est très précise pour s’adapter à l’écran de projection.

Enfin, on ne l’attendait pas, mais un point a été amélioré sur le Halo+, l’interface. Ce n’est pas grand changement, pourtant, il fait son effet. AndroidTV 10.0 est plus fourni, le mode musique a été refait et les temps de chargement ont été diminués. Finalement, l’utilisation du Halo+ est plus agréable que sur son prédécesseur que ce soit au niveau de l’allumage, du calibrage ou de la couleur et de la fluidité.

couleur Halo+ vs Halo

On jette des fleurs à ce Halo+, mais a-t-il des défauts ? Pour répondre franchement, le nouveau projecteur dépasse nos attentes. Le Halo+ gomme tous les défauts du Halo et fait même mieux en l’améliorant davantage. Seules l’autonomie de la batterie et l’absence de Netflix sur le vidéoprojecteur viennent ternir le tableau. Heureusement, les 1 million de ventes de Xgimi atteint début mai devrait leur permettre de proposer enfin le service de VOD sur tous les vidéoprojecteurs de la marque, ce qui leur était impossible il y a encore un mois à cause d’un nombre de ventes encore « insuffisant » ! On croise les doigts donc.

Verdict : le prix plus important du Halo+ est-il justifié ?

Finalement, pour les améliorations que propose le Halo+, la différence de prix est largement justifiée. Certes, 800€ est déjà un budget, mais pour 50€ de plus, difficile de passer à côté d’une meilleure colorimétrie, d’une meilleure expérience jeu et surtout d’une correction trapézoïdale automatique — rapide et efficace qui plus est. On se demande même pourquoi le Halo est encore commercialisé tant son successeur le surpasse !

Notre avis est très tranché, c’est vrai ; d’autres tests pourront vous dire « si votre budget le permet, optez pour le Halo+, sinon le Halo reste un bon vidéoprojecteur ». Ne les écoutez pas. Après avoir testé les deux vidéoprojecteurs, on peut vous l’assurer : le nouveau vidéoprojecteur Xgimi est largement supérieur et si vous n’avez pas 50€ de plus à mettre, faites en sorte de les trouver, vous ne serez pas déçu et vous aurez devant vous le meilleur vidéoprojecteur portable AndroidTV pour moins de 1000€ ! Rien que pour vos yeux.